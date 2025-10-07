Τσουκαλάς: Προβληματική η οπτική Τσίπρα για το Κοινοβούλιο – Δεν αλλάζουν τα δεδομένα για το ΠΑΣΟΚ

«Δεν νομίζω ότι ήταν μία σκληρή δήλωση. Ήταν μία πολιτική δήλωση που έχει να κάνει με τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού, που κατά τη γνώμη μου έχει δύο προβληματικά στοιχεία» επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς την Τρίτη (7/10) για τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος έκανε λόγο για τυχοδιωκτική συμπεριφορά του Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικότερα όσα είπε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ:

Προβληματικές οι δηλώσεις Τσίπρα για το επίπεδο και τον ρόλο της Βουλής

Ως προς τα δύο προβληματικά στοιχεία, στα οποία αναφέρθηκε, σημείωσε «το ένα είναι η υποβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου. Είναι παράδοξο για έναν πολιτικό που έχει δυο φορές εκλεγεί πρωθυπουργός στην Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και έχει διεκδικήσει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, μοιάζει λίγο παράταιρο ταυτόχρονα να δηλώνει ότι δεν είναι το Κοινοβούλιο αυτό το οποίο είναι το πεδίο άσκησης της αντιπολίτευσης».

«Αυτό γεννά ένα ερώτημα. Αυτή η Βουλή δεν είναι καλή, αλλά η προηγούμενη ήταν και η επόμενη θα είναι; Και όταν μάλιστα ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει την δυνατότητα να τοποθετείται όποτε θέλει στο Κοινοβούλιο και για όση ώρα θέλει, το οποίο δεν το χρησιμοποίησε ο κύριος Τσίπρας πριν έρθει να δηλώσει ότι δεν είναι το Κοινοβούλιο το πεδίο άσκησης της αντιπολίτευσης. Δεύτερον, ασκεί μια κριτική για ιδιοτέλεια, ενώ, αν θέλετε την άποψή μου, είναι παράδοξο να μιλάς για ιδιοτέλεια όταν έχεις λειτουργήσει ως παράγοντας ή έτσι λένε διάφοροι σύντροφοί σου, ως παράγοντας όχι ενότητας αλλά διάσπασης του κόμματός σου αρκετές φορές και στην περίπτωση και της κ. Αχτσιόγλου και του κυρίου Κασσελάκη και του κυρίου Φάμελλου» συνέχισε ο κ. Τσουκαλάς.

«Η ουσία είναι ότι δεν μπορεί ένα ατομικό αφήγημα του παρελθόντος να αποτελέσει προωθητική δύναμη για το μέλλον» υπογράμμισε.

Αντιπολίτευση υπάρχει και έχουμε πετύχει σημαντικές νίκες μέσα στη Βουλή

«Εδώ, υπάρχει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει πετύχει νίκες μέσα στο Κοινοβούλιο αλλά και στην κοινωνία. Έχουν διαμορφωθεί οι όροι για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και την αποτύπωση των κοινωνικών δυναμικών σε αυτούς και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει θεμιτές φιλοδοξίες ακριβώς για να ανασχέσει αυτή τη ραγδαία πτωτική πορεία της» προσέθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

Δεν προκύπτουν μεταβολές στον πυρήνα ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς κατά πόσο προκαλεί αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ, η ισχυρή πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς είπε χαρακτηριστικά «αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα που αφορά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο μπορεί να βιώσει μια περαιτέρω διάσπαση. Δεν προκύπτει και από καμία μέτρηση ότι ασκεί ιδιαίτερη επιρροή στον πυρήνα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ».

«Κάθε νέο κόμμα είτε είναι του κ. Τσίπρα, είτε είναι αύριο του κ. Σαμαρά, είτε είναι οποιουδήποτε άλλου, προφανώς σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό διαμορφώνει κάποιες καταστάσεις. Το αν αυτές οι καταστάσεις θα είναι παροδικές, μόνιμες και αν θα οδηγήσουν σε ανακατανομή θα κριθεί στην πράξη» συμπλήρωσε.

Αντίπαλός μας η ΝΔ

«Εμάς ο αντίπαλός μας, αν αυτό με ρωτάτε, είναι ξεκάθαρο ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο σκοπός μας και ο στόχος μας είναι να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή Για να γίνει αυτό, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και να απομακρυνθεί η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία.

Άρα, για να είναι σαφές το μήνυμα και το δικό μας μήνυμα, ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς, αν υπάρξουν κόμματα τα οποία στην ουσία χωρίς να έχουν αυτή την πρόθεση, δεν το αξιολογώ, λειτουργήσουν ως εργαλεία στη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για να διαιωνίσει την παραμονή της στην εξουσία, αυτό προφανώς θα το αξιολογήσουμε και αντίστοιχα θα τοποθετηθούμε απέναντί τους» είπε καταλήγοντας ο κ. Τσουκαλάς.