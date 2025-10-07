ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Επανεκκίνηση της διαδικασίας – Τα «καρφιά» για Βορίδη
Πολιτική
14:14 - 07 Οκτ 2025

Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Επανεκκίνηση της διαδικασίας – Τα «καρφιά» για Βορίδη

Reporter.gr Newsroom
Το θερμόμετρο ανέβηκε στη σημερινή (7/10) συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχεδόν από την έναρξη της συζήτησης, καθώς ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, μετά την αρχική του τοποθέτηση, δήλωσε πως αρνείται να δεχτεί ερωτήσεις. Τελικά, διαφοροποίησε τη στάση του και απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών, αναφέρθηκε στον Γιώργο Στρατάκο, ο οποίος - όπως είπε - του είχε μιλήσει σχετικά με τις πληρωμές στον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπέ»), καθώς επίσης και στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, που είπε πως λειτουργούσε «εξουσιαστικά». 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, τον ρώτησε εάν υπάρχει κάποιος νομικός λόγος για τον οποίο δεν θέλει να δεχτεί ερωτήσεις, σημειώνοντας πως η Εξεταστική ως εισαγγελικό ανακριτικό όργανο θα πρέπει να ακολουθεί τις διατάξεις του Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας.

«Είναι όλα γραμμένα στο υπόμνημα. Απαντώνται όλα ρητά και κατηγορηματικά. Απαντώ και στην ομιλία του Μάκη Βορίδη στη Βουλή, ο οποίος αναφέρθηκε σε εμένα», απάντησε ο μάρτυρας, υποστηρίζοντας πως κατά τον Κανονισμό, η εξεταστική επιτροπή έχει δικαίωμα γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις, επομένως μπορεί να καταθέσει γραπτώς.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, παρενέβη δηλώνοντας πως θα ήθελε να παρακαλέσει τον μάρτυρα να καταθέσει, ενώ η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει έρεισμα για να αρνηθεί τις ερωτήσεις, σημειώνοντας, μάλιστα, πως αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού.

«Μας είπατε πως δεν έχει ιδέα ο πρωθυπουργός. Με την ευρεία έννοια είστε υπάλληλός του, είστε αποσπασμένος από το 2020 με γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου», ανέφερε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟK και ζήτησε εξηγήσεις σχετικά με είπε στην αρχική του τοποθέτηση.

Παρόμοιες ήταν οι αντιδράσεις και από τους βουλευτές των άλλων κομμάτων, με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, να χαρακτηρίζει τη στάση του κ. Βάρρα ως «προσβλητική και μη νόμιμη», λέγοντάς του πως με την άρνησή του θα κατηγορηθεί ακόμη και για απείθεια. Ο κ. Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) σημείωσε, από τη μεριά του, ότι τίθεται εν αμφιβόλω η αξιοπιστία του μάρτυρα, ενώ για «δυνητικές ποινικές ευθύνες» έκανε λόγο ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Α. Καζαμίας.

Τελικά, η συζήτηση διεκόπη για μία ώρα, με τον πρόεδρο της Επιτροπής να ζητά από τον κ. Βάρρα να σκεφτεί «σοβαρά τι θα κάνει» και εξηγώντας του πως η Επιτροπή επιφυλάσσεται να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της. Με το πέρας της διακπής, η συνεδρίαση άρχισε ξανά, με τον κ. Βάρρα και τους εισηγητές των κομμάτων να επιστρέφουν στην αίθουσα, αφού ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δέχτηκε τελικά να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Βάρρας: Ο Βορίδης διέπραξε παράβαση καθήκοντος

Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του και πριν η συζήτηση επικεντρωθεί στο εάν θα δεχτεί ή όχι ερωτήσεις, ο κ. Βάρρας ανέφερε ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε διαπράξει παράβαση καθήκοντος, καθώς παρενέβη στη σύνταξη προκήρυξης του διαγωνισμού για τεχνικό σύμβουλο.

Ακόμη συμπλήρωσε ότι υπέβαλε την παραίτησή του κατόπιν πίεσης του κ. Βορίδη και του διευθυντή του κ. Αθανασά, ενώ υποστήριξε πως ουδέποτε ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για όσα συνέβησαν και την όποια διαφωνία του με τον κ. Βορίδη.

Μετά την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Βάρρας σε νέα αναφορά του στον Μάκη Βορίδη είπε πως ήταν «εξουσιαστικός» και διερωτήθηκε εάν η εξουσιαστική του θέση του έδινε το δικαίωμα παρέμβασης.

Αντεγκλήσεις πλειοψηφίας – αντιπολίτευσης για τη λίστα των μαρτύρων

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σημειώθηκε μία ακόμη έντονη διαφωνία ανάμεσα στην πλειοψηφία και τους εισηγητές των υπολοίπων κομμάτων που επέμειναν να συμπεριληφθούν στη λίστα και άλλοι εμπλεκόμενοι, όπως ο κ. Μυλωνάκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 14:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια
Πολιτική

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές
Πολιτική

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται
Πολιτική

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:17

Η Αίγυπτος χαιρετίζει την «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα – Στήριξη και από τα ΗΑΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 13:14

Η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν κλείνει την πόρτα στον Τσίπρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09/10/2025 - 13:12

Δημιουργία νέου Υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία με κόστος €30 εκατ. - Έμφαση στην έρευνα για Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
09/10/2025 - 13:06

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:58

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Πολιτική
09/10/2025 - 12:47

Πέρκα: Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στον Τσίπρα

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 12:45

Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακίνητα
09/10/2025 - 12:42

RE/MAX Ελλάς: Στην Αττική 8 στους 10 νοικιάζουν σπίτια εικοσαετίας

Περιβάλλον
09/10/2025 - 12:40

ΔΕΕ: Βαρύ πρόστιμο €5,5 εκατ. στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:35

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

Πολιτική
09/10/2025 - 12:33

Μητσοτάκης: Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 12:33

Πώς βλέπει σήμερα ο Τσακαλώτος τα «κατορθώματα» του ‘15

Οικονομία
09/10/2025 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 12:31

Αλεξανδρούπολη: Φορείο με ασθενή έπεσε στο οδόστρωμα — Διατάχθηκε ΕΔΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 12:26

Ο Τσακαλώτος δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 - Θα τον... θυμηθεί για το νέο κόμμα;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:17

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:15

Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:09

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/10/2025 - 12:06

Νέες θάλασσες

Εργασιακά
09/10/2025 - 12:05

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας

Magazino
09/10/2025 - 12:02

«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy & μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:00

Schneider Electric και Climeworks: Συμφωνία για απορρόφηση 31.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα υψηλής αντοχής

Εργασιακά
09/10/2025 - 11:59

Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:54

Κοινή δέσμευση ΕΒΕΑ και Επιθεώρησης Εργασίας για μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:49

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας

Πολιτική
09/10/2025 - 11:49

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:45

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 11:34

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:33

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ