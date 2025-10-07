Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Επανεκκίνηση της διαδικασίας – Τα «καρφιά» για Βορίδη

Το θερμόμετρο ανέβηκε στη σημερινή (7/10) συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχεδόν από την έναρξη της συζήτησης, καθώς ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, μετά την αρχική του τοποθέτηση, δήλωσε πως αρνείται να δεχτεί ερωτήσεις. Τελικά, διαφοροποίησε τη στάση του και απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών, αναφέρθηκε στον Γιώργο Στρατάκο, ο οποίος - όπως είπε - του είχε μιλήσει σχετικά με τις πληρωμές στον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπέ»), καθώς επίσης και στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, που είπε πως λειτουργούσε «εξουσιαστικά».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, τον ρώτησε εάν υπάρχει κάποιος νομικός λόγος για τον οποίο δεν θέλει να δεχτεί ερωτήσεις, σημειώνοντας πως η Εξεταστική ως εισαγγελικό ανακριτικό όργανο θα πρέπει να ακολουθεί τις διατάξεις του Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας.

«Είναι όλα γραμμένα στο υπόμνημα. Απαντώνται όλα ρητά και κατηγορηματικά. Απαντώ και στην ομιλία του Μάκη Βορίδη στη Βουλή, ο οποίος αναφέρθηκε σε εμένα», απάντησε ο μάρτυρας, υποστηρίζοντας πως κατά τον Κανονισμό, η εξεταστική επιτροπή έχει δικαίωμα γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις, επομένως μπορεί να καταθέσει γραπτώς.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, παρενέβη δηλώνοντας πως θα ήθελε να παρακαλέσει τον μάρτυρα να καταθέσει, ενώ η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει έρεισμα για να αρνηθεί τις ερωτήσεις, σημειώνοντας, μάλιστα, πως αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού.

«Μας είπατε πως δεν έχει ιδέα ο πρωθυπουργός. Με την ευρεία έννοια είστε υπάλληλός του, είστε αποσπασμένος από το 2020 με γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου», ανέφερε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟK και ζήτησε εξηγήσεις σχετικά με είπε στην αρχική του τοποθέτηση.

Παρόμοιες ήταν οι αντιδράσεις και από τους βουλευτές των άλλων κομμάτων, με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, να χαρακτηρίζει τη στάση του κ. Βάρρα ως «προσβλητική και μη νόμιμη», λέγοντάς του πως με την άρνησή του θα κατηγορηθεί ακόμη και για απείθεια. Ο κ. Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) σημείωσε, από τη μεριά του, ότι τίθεται εν αμφιβόλω η αξιοπιστία του μάρτυρα, ενώ για «δυνητικές ποινικές ευθύνες» έκανε λόγο ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Α. Καζαμίας.

Τελικά, η συζήτηση διεκόπη για μία ώρα, με τον πρόεδρο της Επιτροπής να ζητά από τον κ. Βάρρα να σκεφτεί «σοβαρά τι θα κάνει» και εξηγώντας του πως η Επιτροπή επιφυλάσσεται να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της. Με το πέρας της διακπής, η συνεδρίαση άρχισε ξανά, με τον κ. Βάρρα και τους εισηγητές των κομμάτων να επιστρέφουν στην αίθουσα, αφού ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δέχτηκε τελικά να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Βάρρας: Ο Βορίδης διέπραξε παράβαση καθήκοντος

Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του και πριν η συζήτηση επικεντρωθεί στο εάν θα δεχτεί ή όχι ερωτήσεις, ο κ. Βάρρας ανέφερε ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε διαπράξει παράβαση καθήκοντος, καθώς παρενέβη στη σύνταξη προκήρυξης του διαγωνισμού για τεχνικό σύμβουλο.

Ακόμη συμπλήρωσε ότι υπέβαλε την παραίτησή του κατόπιν πίεσης του κ. Βορίδη και του διευθυντή του κ. Αθανασά, ενώ υποστήριξε πως ουδέποτε ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για όσα συνέβησαν και την όποια διαφωνία του με τον κ. Βορίδη.

Μετά την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Βάρρας σε νέα αναφορά του στον Μάκη Βορίδη είπε πως ήταν «εξουσιαστικός» και διερωτήθηκε εάν η εξουσιαστική του θέση του έδινε το δικαίωμα παρέμβασης.

Αντεγκλήσεις πλειοψηφίας – αντιπολίτευσης για τη λίστα των μαρτύρων

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σημειώθηκε μία ακόμη έντονη διαφωνία ανάμεσα στην πλειοψηφία και τους εισηγητές των υπολοίπων κομμάτων που επέμειναν να συμπεριληφθούν στη λίστα και άλλοι εμπλεκόμενοι, όπως ο κ. Μυλωνάκης.