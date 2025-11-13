Αναζήτηση πυξίδας στα crypto: Υποτονικές κινήσεις σε Bitcoin και alts – «Φωτεινή» εξαίρεση το XRP

Με σταθεροποιητικές τάσεις, γύρω από τα 103.000 δολάρια, κινείται το Bitcoin, σημειώνοντας ελαφριά άνοδο μετά τον τερματισμό του shutdown στις ΗΠΑ.

Παρά τα καλά νέα, ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης δεν εκτινάχθηκε, όπως ίσως αναμενόταν στην αγορά, κι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι οι επενδυτές τηρούν ακόμη στάση αναμονής, με το βλέμμα στη δημοσίευση μίας σειράς από οικονομικά δεδομένα που έχουν καθυστερήσει λόγω του «λουκέτου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του DefiLlama, τα αμερικανικά ETF Bitcoin έχουν προσελκύσει 247 εκατ. δολάρια σε επενδύσεις μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, ένα θετικό σημάδι μετά τις εκροές 1,2 δισ. δολαρίων που καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα.

«Οι ήπιες τάσεις στην αγορά αντικατοπτρίζουν μία γενικότερη στροφή προς τη μείωση ρίσκου, με ρευστοποιήσεις κερδών μετά τα πρόσφατα υψηλά», δήλωσε η Lacie Zhang, αναλύτρια έρευνας στο Bitget Wallet, στο DL News.

Η ίδια σημείωσε, ακόμη, ότι οι επενδυτές αναμένουν «την κυκλοφορία των καθυστερημένων οικονομικών στοιχείων, τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων και τα νέα πολιτικά μηνύματα», τα οποία θα μπορούσαν να «καθορίσουν τον τόνο για το Bitcoin και τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία ενόψει Δεκεμβρίου».

Πάντως, οι αναλυτές βλέπουν πια την επανεκκίνηση της λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ ως τον βασικότερο βραχυπρόθεσμο καταλύτη για την επόμενη κίνηση του Bitcoin.

«Κοιτάζοντας μπροστά, όλα τα βλέμματα στρέφονται στα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) της 13ης Νοεμβρίου, αν και η συνεχιζόμενη καθυστέρηση δεδομένων λόγω του κυβερνητικού shutdown προσθέτει αβεβαιότητα», ανέφερε η Zhang.

«Αν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τελικά επιβεβαιώσουν τάση αποκλιμάκωσης, σε συνδυασμό με την ύφεση των γεωπολιτικών κινδύνων, θα μπορούσαμε να δούμε ρευστότητα να επιστρέφει στις αγορές και μια αναζωπύρωση της διάθεσης για ρίσκο, τόσο στα κρυπτονομίσματα όσο και στις μετοχές», πρόσθεσε.

Ο Robin Singh, διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας λογιστικής Koinly, δήλωσε στο DL News ότι οι απογοητευμένοι επενδυτές θα χρειαστούν υπομονή προτού η τιμή του Bitcoin ανακάμψει ή καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό.

«Είναι πιθανό», είπε, «το Bitcoin να συνεχίσει υποτονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, παραμένοντας στάσιμο και προκαλώντας απογοήτευση σε όσους προσδοκούν μια άνοδο στο τέλος του έτους».

Οι επενδυτές στρέφονται στα Solana EFTs

Παρά το γεγονός ότι πολλοί επενδυτές αποσύρουν κεφάλαια από τα Βitcoin (BTC) και Εther (ETH) ETFs, οι αμερικανικά εισηγμένες spot Solana ETFs συνεχίζουν να προσελκύουν ισχυρές εισροές.

Από τότε που έκαναν το ντεμπούτο τους στα τέλη Οκτωβρίου, τα Bitwise και Grayscale Solana ETFs έχουν καταγράψει συνολικές καθαρές εισροές ύψους 368,5 εκατ. δολαρίων, ενώ τα αντίστοιχα ETFs του Βitcoin και του Εther σημείωσαν εκροές άνω των 700 εκατ. δολαρίων το καθένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της SoSoValue.

Πάντως, και το Solana βρίσκεται υπό πίεση το τελευταίο 24ωρο. Ο λόγος solana/ether (SOL/ETH) στο Binance συνέχισε την πτωτική του πορεία, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο, ενώ και ο λόγος SOL/BTC παραμένει κοντά στα πρόσφατα χαμηλά του.

Ημερήσιες τάσεις

Γύρω στις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin συνεχίζει να κινείται καθοδικά, σημειώνοντας απώλειες της τάξης του 1,85% στα 103.109,54 δολάρια. Η κεφαλαιοποίησή του διαμορφώνεται στα 2,07 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά στο 57,5%.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum «παίζει» με χασούρα 2,19% στα 3.449,80 δολάρια, ενώ το Solana χάνει 2,59% στα 156,55 δολάρια.

Πάντως, προς το παρόν, σε εβδομαδιαίο επίπεδο, και τα τρία κρυπτονομίσματα διατηρούν τα κέρδη τους.

Τα εβδομαδιαία του κέρδη αυξάνει και σήμερα το XRP, που σε επίπεδο επταημέρου ανεβαίνει στο +12,22% και σε ημερήσιο επίπεδο στο +1,66% αγγίζοντας τα 2,49 δολάρια.

Τα κέρδη του XRP δεν είναι τυχαία, αφού στην κοινότητα των crypto σήμερα, η μεγαλύτερη είδηση είναι η πολυαναμενόμενη έναρξη του spot ETF του XRP στις ΗΠΑ, μετά την άρση του τελευταίου εμποδίου. Αυτός είναι και ο λόγος που η τιμή του εκτοξεύτηκε, ξεπερνώντας τη στιγμή της δημοσιοποίησης του νέου τα 2,5 δολάρια.

Το Dogecoin «παίζει» στο 0,1456 δολάριο, με απώλειες 1,41% και το Cardano στο 0,5665 δολάριο υποχωρώντας κατά 2,32%.

Χασούρα λίγο πάνω από 2,5% σημειώνει και το Litecoin, με αποτέλεσμα να κυμαίνεται στα 101,12 δολάρια, ενώ το Monero (XMR) καταφέρνει να μείνει «πράσινο»με κέρδη 0,58% στα 388,81 δολάρια, τη στιγμή που το Shiba Inu χάνει 1,88% στο 0,000009814 δολάριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 3,6 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.