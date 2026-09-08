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Δωρεάν άθληση στον Πανελλήνιο: Από κολύμβηση και pilates έως yoga, χορό, πολεμικές τέχνες και Tai Chi
Αυτοδιοίκηση
14:18 - 08 Σεπ 2026

Δωρεάν άθληση στον Πανελλήνιο: Από κολύμβηση και pilates έως yoga, χορό, πολεμικές τέχνες και Tai Chi

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει και τη νέα αθλητική περίοδο δωρεάν προγράμματα άθλησης στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Κάτοικοι & δημότες της Αθήνας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την εγγραφή τους,να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επιλέγοντας ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα ξεκινά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει κολύμβηση, γυμναστική, άσκηση για την τρίτη ηλικία, yoga, pilates, πολεμικές τέχνες, επιτραπέζια αντισφαίριση, χορό και άσκηση, ελεύθερο τρέξιμο (Runners) και Tai Chi.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων (eservices.cityofathens.gr), επιλέγοντας την κατηγορία «Γενικές Αιτήσεις - Αίτηση για δωρεάν άθληση στον Πανελλήνιο» και χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Μετά την υποβολή της αίτησης, αποστέλλεται ενημερωτικό email με τις οδηγίες εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στα γραφεία του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση άθλησης από καρδιολόγο
  • Βεβαίωση άθλησης από δερματολόγο για τις αθλητικές δραστηριότητες του κολυμβητηρίου
  • Πιστοποιητικό δημοτολογίου ή οικογενειακής μερίδας εκ του Δήμου Αθηναίων ή λογαριασμό ΔΕΚΟ για την πιστοποίηση κατοικίας εντός του Δήμου Αθηναίων ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Βεβαίωση Οικογενειακής Μερίδας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας.


Κατάθεση δικαιολογητικών: Δευτέρα - Παρασκευή, 08:00-15:00
Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος: Μαυροματαίων 26 & Ευελπίδων 2, Γραφείο Ακαδημιών
Τηλέφωνο: 210 8846081 (εσωτερικό 1)

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