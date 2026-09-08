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ManpowerGroup: Ποιοι κλάδοι παράγουν νέες δουλειές στην Ελλάδα - Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης για το 4ο Τρίμηνο
Εργασιακά
14:38 - 08 Σεπ 2026

ManpowerGroup: Ποιοι κλάδοι παράγουν νέες δουλειές στην Ελλάδα - Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης για το 4ο Τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Βελτιωμένες οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, αυξημένος κατά 7 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αμετάβλητος σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τη νέα Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup για το 4ο τρίμηνο του 2026, οι 528 Έλληνες εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα καταγράφουν βελτιωμένες προοπτικές προσλήψεων για το διάστημα Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου 2026, με τον εποχικά προσαρμοσμένο Δείκτη Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης (Net Employment Outlook – NEO) να διαμορφώνεται στις 15 μονάδες. Ο δείκτης ενισχύεται κατά 7 μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ παραμένει αμετάβλητος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση της λίστας των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα ως προς τις προοπτικές απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για την αναμενόμενη μεταβολή του ανθρώπινου δυναμικού το επόμενο τρίμηνο, το 54% των εργοδοτών σχεδιάζει να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα στελέχωσης, ενώ το 28% σκοπεύει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του κατά το 4ο τρίμηνο του 2026. Αντίθετα, το 16% αναμένει μείωση, ενώ το 2% δηλώνει αβέβαιο ως προς το εάν θα υπάρξουν αλλαγές στα επίπεδα στελέχωσης τους επόμενους μήνες.

Οι κλάδοι με τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης

Ο κλάδος του Τουρισμού, των Ξενοδοχείων & της Εστίασης καταγράφει τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα για το 4ο τρίμηνο του 2026, με δείκτη 37 μονάδες. Ο δείκτης ενισχύεται κατά 34 μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση μεταξύ των κλάδων. Η ανάκαμψη του κλάδου επαναφέρει τα επίπεδα αισιοδοξίας που είχαν καταγραφεί και στις αρχές του έτους, όταν ο Τουρισμός, τα Ξενοδοχεία & η Εστίαση αποτελούσαν τον δεύτερο ισχυρότερο κλάδο σε προοπτικές προσλήψεων με δείκτη 35 μονάδων.

Σε ετήσια βάση, τη μεγαλύτερη βελτίωση καταγράφει ο κλάδος του Δημόσιου Τομέα, της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, με άνοδο 8 μονάδων σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Υπηρεσίες καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη προοπτικών απασχόλησης (20 μονάδες) των τελευταίων άνω των δύο ετών, δηλαδή από το 3ο τρίμηνο του 2024, όταν ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 36 μονάδες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Έλληνες εργοδότες που αναμένουν αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού τους το επόμενο τρίμηνο κλήθηκαν να αναφέρουν τους βασικούς λόγους που οδηγούν σε αυτή την πρόθεση. Οι σημαντικότεροι παράγοντες για το 4ο τρίμηνο είναι:

  • Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: 42%
  • Η επέκταση σε νέους τομείς δραστηριότητας, δημιουργώντας την ανάγκη για νέους ρόλους: 27%
  • Η αναπλήρωση θέσεων που έμειναν κενές λόγω αποχωρήσεων εργαζομένων που συνέβησαν πριν και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου: 26%

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύεται η τάση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας λόγω επιχειρηματικής ανάπτυξης (42% έναντι 37%), ενώ μεγαλύτερη έμφαση δίνεται και στην επέκταση σε νέους τομείς δραστηριότητας (27% έναντι 21%).

Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες που αναμένουν μείωση του ανθρώπινου δυναμικού τους αποδίδουν την απόφαση κυρίως στους εξής παράγοντες:

  • Μη αντικατάσταση εργαζομένων που αποχωρούν, λόγω περιορισμών στις προσλήψεις: 27%
  • Οικονομικές προκλήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη στελέχωση: 25%
  • Η αυτοματοποίηση έχει μειώσει την ανάγκη για ορισμένες θέσεις εργασίας: 24%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξημένη αναφορά της αυτοματοποίησης ως παράγοντα μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς αυξήθηκε από 9% το προηγούμενο τρίμηνο σε 24% και εισέρχεται στην πρώτη τριάδα των σχετικών λόγων. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αξιοποιούν τεχνολογίες αυτοματοποίησης και επανεξετάζουν τις ανάγκες στελέχωσής τους για συγκεκριμένους ρόλους.

Πού ενισχύονται περισσότερο οι προοπτικές απασχόλησης ανά περιφέρεια και μέγεθος οργανισμών

Τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα καταγράφει η κατηγορία «Υπόλοιπη Ελλάδα» - δηλαδή οι περιοχές που δεν εντάσσονται στην Ευρύτερη Αττική ή τη Βόρεια Ελλάδα - με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 22 μονάδες. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, με τον δείκτη να ενισχύεται κατά 7 μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 13 μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τον υψηλότερο δείκτη που έχει καταγραφεί στην κατηγορία «Υπόλοιπη Ελλάδα» από την έναρξη της παρακολούθησής της, το 1ο τρίμηνο του 2022.

Τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης καταγράφουν οι οργανισμοί με 1.000 έως 4.999 εργαζομένους, με δείκτη προοπτικών απασχόλησης στις 24 μονάδες. Στην ίδια κατηγορία σημειώνεται και η μεγαλύτερη βελτίωση, με τον δείκτη να ενισχύεται κατά 12 μονάδες τόσο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τον υψηλότερο δείκτη που έχει καταγραφεί στους οργανισμούς αυτού του μεγέθους στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια, δηλαδή από το 4ο τρίμηνο του 2023, όταν ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 26 μονάδες.

Ο κύριος Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας, δηλώνει: «Τα αποτελέσματα της Έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης για το 4ο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας διατηρεί τη δυναμική της, με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές στον κλάδο του Τουρισμού, των Ξενοδοχείων και της Εστίασης, αλλά και αυξημένη αισιοδοξία από μεγαλύτερους οργανισμούς που συνεχίζουν να επενδύουν στην ανάπτυξή τους. Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη αξιοποίηση της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης μετασχηματίζει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και ενισχύει τη σημασία της συνεχούς αναβάθμισης δεξιοτήτων. Στη ManpowerGroup Ελλάδας επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη ταλέντου μέσα από πρωτοβουλίες upskilling όπως οι Tech Academies και εξειδικευμένες ακαδημίες εκπαίδευσης CNC, συμβάλλοντας στην κάλυψη κρίσιμων αναγκών στελέχωσης και στη δημιουργία του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτεί η αγορά του σήμερα και του αύριο».

Παγκόσμιες Προοπτικές Απασχόλησης

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup για το 4ο τρίμηνο του 2026, στην οποία συμμετείχαν 39.878 εργοδότες σε 42 χώρες, καταγράφει μια αύξηση στις παγκόσμιες Προοπτικές Απασχόλησης, οι οποίες διαμορφώνονται στις 29 μονάδες, αυξημένες κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 6 σε ετήσια βάση. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ενίσχυση της πρόθεσης προσλήψεων διεθνώς, παρά τις συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις και τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Προοπτικές ανά κλάδο

Τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης παγκοσμίως καταγράφουν οι Κατασκευές & τα Ακίνητα και τα Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 36 μονάδες και στους δύο κλάδους. Ακολουθούν η Τεχνολογία, τα Μέσα και οι Τηλεπικοινωνίες στις 35 μονάδες, το Εμπόριο & Logistics στις 31 και η Βιομηχανία στις 30.

Θετικές, αλλά συγκριτικά πιο συγκρατημένες, είναι οι προοπτικές στις Επαγγελματικές, Επιστημονικές & Τεχνικές Υπηρεσίες (28 μονάδες), στον Τουρισμό, τα Ξενοδοχεία & την Εστίαση (27), στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας & τους Φυσικούς Πόρους (25) και στον Δημόσιο Τομέα, την Υγεία & τις Κοινωνικές Υπηρεσίες (21).

Χώρες με τις ισχυρότερες προοπτικές

Σε επίπεδο χωρών, η Ινδία καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη παγκοσμίως, στις 54 μονάδες. Στην Αμερική ξεχωρίζουν η Βραζιλία (53), ο Παναμάς (49) και το Μεξικό (41), ενώ στην Ασία–Ειρηνικό, πέρα από την Ινδία, η Κίνα καταγράφει δείκτη προοπτικών απασχόλησης στις 34 μονάδες. Στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ισχυρές προοπτικές καταγράφονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (41*), στη Σουηδία (39) και στο Ισραήλ (34).

*Ο δείκτης (NEO) των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν είναι ακόμη εποχικά προσαρμοσμένος.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2026 - 14:41
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