ΗΠΑ: Σε ισχύ οι ανταποδοτικοί δασμοί έως και 50% του Καναδά σε σειρά αμερικανικών προϊόντων

Οι ανταποδοτικοί δασμοί του Καναδά σε σειρά αμερικανικών προϊόντων τέθηκαν σε ισχύ την Τρίτη (8/9), μετά την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών τον περασμένο μήνα, με τις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβα να συνεχίζουν να επιδεινώνονται.

Σύμφωνα με το CNBC, οι δασμοί κυμαίνονται από 15% έως 50% και επιβάλλονται σε αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας 27,6 δισ. δολαρίων, μεταξύ άλλων γαλακτοκομικά προϊόντα, αγροτικό εξοπλισμό, χαρτί, οικιακές συσκευές και ηλεκτρονικά είδη. Οι καναδικοί δασμοί στα αμερικανικά προϊόντα χάλυβα, αλουμινίου και σιδήρου διπλασιάστηκαν στο 50%, ενώ και τα έπιπλα και τα είδη ένδυσης επιβαρύνθηκαν με τον υψηλότερο συντελεστή.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Καναδά χαρακτήρισε την κίνηση ως απάντηση «δολάριο προς δολάριο» στους αμερικανικούς δασμούς που έχουν επιβληθεί στα δικά του προϊόντα και οι οποίοι στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στα προϊόντα που υπάγονται στους δασμούς βάσει του Άρθρου 338. Το καναδικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι το μέτρο θα προστατεύσει τους Καναδούς εργαζομένους, παραγωγούς και κατασκευαστές, επιτρέποντάς τους να ανταγωνιστούν καλύτερα τα αμερικανικά προϊόντα που πωλούνται στην εγχώρια αγορά.

Οι υφιστάμενοι καναδικοί ανταποδοτικοί δασμοί στα αμερικανικά προϊόντα, -μεταξύ των οποίων και ο δασμός 25% στον πολιτικά ευαίσθητο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας-, παραμένουν σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο μακροχρόνιων συμμάχων κατέρρευσαν στα τέλη Αυγούστου, με αξιωματούχους και από τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας και να διαφωνούν δημοσίως σχετικά με τους τομείς στους οποίους δεν κατάφεραν να βρουν συμβιβαστική λύση.

Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τη Δευτέρα σε μποϊκοτάζ της καναδικής κατασκευάστριας αεροσκαφών Bombardier, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social: «ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ BOMBARDIER ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ!»

Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ εξήγαγαν στον Καναδά αγαθά αξίας 333,6 δισ. δολαρίων, ενώ εισήγαγαν αγαθά αξίας 381,9 δισ. δολαρίων από τον βόρειο γείτονά τους. Οι δύο χώρες πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές σε πολλούς από τους ίδιους κλάδους, μεταξύ άλλων στην ενέργεια, τα οχήματα, τα βαρέα μηχανήματα, τα αεροσκάφη, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τους πολύτιμους λίθους και τα κοσμήματα, τα έπιπλα, τα είδη ένδυσης, καθώς και σε μεγάλη ποικιλία τροφίμων και ποτών.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι, παρότι τα προϊόντα που επηρεάζονται από τους νέους δασμούς αποτελούν σχετικά μικρό τμήμα του συνολικού εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους που πλήττονται περισσότερο, αντιμετωπίζουν σοβαρό πλήγμα.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι η Οτάβα ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα πακέτο στήριξης ύψους 7,5 δισ. δολαρίων για επιχειρήσεις και εργαζομένους, το οποίο έρχεται να προστεθεί στα 25 δισ. δολάρια που είχε ήδη διαθέσει ως απάντηση στη γενικευμένη αμερικανική επίθεση με δασμούς, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025.