ΥΠΕΝ: Οι έξι άξονες για μείωση των τιμών στο ρεύμα έως 30% μέχρι το 2029

Σχέδιο για σταδιακή και μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους, με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να υποχωρήσουν κατά 30% έως το 2029, παρουσίασε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τη σχετική εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την 90ή ΔΕΘ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν βασίζεται σε επιδοτήσεις, αλλά σε ένα ευρύτερο σχέδιο διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά ενέργειας.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η ενίσχυση και αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων, η ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης και η προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου, στην οποία συμμετείχε και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τον στόχο της μείωσης των τιμών κατά 30% έως το 2029 «φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019».

Όπως υποστήριξε, οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον ενεργειακό τομέα αρχίζουν ήδη να αποτυπώνουν τα αποτελέσματά τους στην αγορά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια.

Το κυβερνητικό σχέδιο συνδέει, συνεπώς, τη μείωση των τιμών με την ενίσχυση των υποδομών και τη μεταβολή του ενεργειακού μείγματος, με στόχο η αποκλιμάκωση του κόστους να έχει μόνιμο και διαρθρωτικό χαρακτήρα και όχι να εξαρτάται από έκτακτες επιδοτήσεις.

«Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια επένδυσε συστηματικά στις ΑΠΕ, στις διασυνδέσεις και στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Από το 2019 εργαστήκαμε πάνω σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, όχι αποσπασματικά», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου.

Όπως τόνισε, το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι ότι η Ελλάδα, από χώρα εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι έξι άξονες για μείωση των τιμών στο ρεύμα

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η μείωση των τιμών στο ρεύμα θα επιτευχθεί μέσα από έξι βασικούς άξονες, οι οποίοι αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου.

Συγκεκριμένα:

-Συνέχιση των επενδύσεων στις ΑΠΕ

-Επίσπευση της αποθήκευσης ενέργειας

-Διασυνδέσεις των νησιών και μικρές ΑΠΕ για ιδία χρήση

-Μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών

-Συνεχιζόμενες επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια

-Νέο πλαίσιο για την ενεργειακή αυτονομία (επιχειρήσεις και ΟΤΑ να παράγουν και να αποθηκεύουν ρεύμα)

Σύμφωνα με την ηγεσία του ΥΠΕΝ, η διασύνδεση των νησιών είναι ένα πολυετές εγχείρημα με κόστος περίπου 7 δισ. ευρώ. Κρήτη και Κυκλάδες έχουν διασυνδεθεί, ενώ Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο είναι σε φάση υλοποίησης.

Με τις διασυνδέσεις, μπορούμε να μειώσουμε τις χρεώσεις ΥΚΩ, εξήγησε ο κ. Τσάφος. Για το υφιστάμενο έλλειμμα υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για 200 εκατ. ευρώ το 2027.

{https://www.youtube.com/watch?v=cyzLlTYqubY}

Ρευματοκλοπές: Κόστος €450 εκατ. τον χρόνο – Στα 2/3 η τηλεμέτρηση έως το τέλος του έτους

Σημαντική επιβάρυνση για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν οι μη τεχνικές απώλειες, που συνδέονται μεταξύ άλλων με τις ρευματοκλοπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, το κόστος των απωλειών διαμορφώθηκε περίπου στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως κατά την περίοδο 2022-2024.

Όπως ανέφερε, η συνεχιζόμενη μείωση των μη τεχνικών απωλειών συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της επιβάρυνσης που ενσωματώνεται στην τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών, μέσω των οποίων ενισχύεται η δυνατότητα τηλεμέτρησης και περιορίζονται οι απώλειες. Σύμφωνα με τον κ. Τσάφο, έως το τέλος του έτους περίπου τα δύο τρίτα της ενέργειας στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ θα παρακολουθούνται μέσω τηλεμέτρησης.

«Με τους έξυπνους μετρητές μειώνουμε τις απώλειες και δίνουμε ευελιξία στους καταναλωτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι το κόστος των ρευματοκλοπών μετακυλίεται συνολικά στους καταναλωτές, καθώς η ενέργεια που χάνεται θα πρέπει να ανακτηθεί με κάποιον τρόπο. «Το κόστος από τις ρευματοκλοπές το πληρώνουμε όλοι μας. Η ενέργεια που χάνεται πρέπει με κάποιον τρόπο να ανακτηθεί», σημείωσε, παρουσιάζοντας τα στοιχεία για τις μη τεχνικές απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας.