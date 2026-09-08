Αγροτικές ενισχύσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για ενδικοφανείς προσφυγές - Οι προθεσμίες

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Σε λειτουργία τίθεται η εφαρμογή για την ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από τους δικαιούχους των πληρωμών εκκαθάρισης για το έτος αιτήσεων 2025, οι οποίοι επιθυμούν να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα των πληρωμών, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και διαδικασιών.

Η διαδικασία αφορά γεωργούς και κτηνοτρόφους που συμμετέχουν στις ακόλουθες Παρεμβάσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους Πληρωμής:

Π3-70-1.5: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.

Π3-70-1.3.2: Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (Κομφούζιο).

Π3-70-2.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους, για νεοεισερχόμενους στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Π3-70-1.7: Ανειλημμένες υποχρεώσεις της δράσης «10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022.

Π3-71: Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Οι προθεσμίες υποβολής

Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων Πληροφοριακών Συστημάτων, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των παραγωγών στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή:

Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης

Οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

Από 8 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2026, με προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών, για τις Παρεμβάσεις Π3-70-1.3.2 και Π3-71.

Από 8 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2026, με προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών, για τις Παρεμβάσεις Π3-70-1.5, Π3-70-2.1 και Π3-70-1.7.

Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τους αναλυτικούς πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της πληρωμής τους. Μέσω της διαδικασίας μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις επί των ευρημάτων ή να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στα παραστατικά συμμόρφωσης.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις των δεδομένων στις αντίστοιχες μηχανογραφικές βάσεις. Όπως επισημαίνεται, τα ευρήματα επανεξετάζονται αποκλειστικά μηχανογραφικά, μέσω διασταυρωτικών ελέγχων, και δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από επιτροπή στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Παρέμβασης.

Τι ισχύει για την Π3-70-2.1

Ειδική αναφορά γίνεται στις περιπτώσεις παραγωγών που συμμετέχουν στην Παρέμβαση Π3-70-2.1 και δεν έλαβαν πληρωμή λόγω ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.

Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις θα επανεξεταστούν ως προς την πλήρωση των όρων επιλεξιμότητας, με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα των ΟΕΠ.

Οδηγοί και υποστήριξη

Για την ορθή και απρόσκοπτη υποβολή της προσφυγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τους σχετικούς χρηστικούς οδηγούς που έχουν αναρτηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521.

Η εξυπηρέτηση παρέχεται: