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Ιράν: «Ένδειξη στρατηγικής σύγχυσης και υποταγής στον εκφοβισμό» η στάση Καναδά στο Ορμούζ
Ειδήσεις
11:22 - 08 Σεπ 2026

Ιράν: «Ένδειξη στρατηγικής σύγχυσης και υποταγής στον εκφοβισμό» η στάση Καναδά στο Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν επέκρινε σήμερα (8/9) τον Καναδά για τη στήριξή του στις ενέργειες των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις της Οτάβα «ένδειξη στρατηγικής σύγχυσης και υποταγής στον εκφοβισμό».      

Πιο αναλυτικά, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη επέλεξε να «κατευνάσει» τις ΗΠΑ «την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιδεικνύοντας κατάφωρη περιφρόνηση για την κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Καναδά, παρουσίασε ολόκληρη τη χώρα ως τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Να σημειωθεί εδώ ότι ο Μπαγκαεΐ αναφερόταν σε ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα, στην οποία η επικράτεια των ΗΠΑ εμφανιζόταν να καλύπτει τον Καναδά, τη Γροιλανδία και την Ισλανδία.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κάνει δηλώσεις σχετικά με τη μετατροπή του Καναδά σε 51η πολιτεία των ΗΠΑ και την προσάρτηση της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί ημιαυτόνομη επικράτεια της Δανίας.

Όπως επισημαίνει το CNBC, οι συγκεκριμένες δηλώσεις του Μπαγκαεΐ έγιναν μετά την καταδίκη από τον Καναδά των «αποσταθεροποιητικών ενεργειών» του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Η Οτάβα δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με εταίρους προκειμένου να διατηρήσει σημαντική πίεση προς το Ιράν, μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων και της υποστήριξης των προσπαθειών για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες καθοδηγούνται από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο Καναδάς δεν μπορεί να παρουσιάζεται αξιόπιστα ως υπέρμαχος της “ειρήνης και ασφάλειας”, της “ελευθερίας της ναυσιπλοΐας” και του “διεθνούς δικαίου”, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τη στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ και τις παράνομες, παρεμβατικές ενέργειες της Ουάσινγκτον στην περιοχή μας», δήλωσε ο Μπαγκαεΐ.

«Αυτό δεν είναι ούτε “διπλωματία” ούτε “υπεύθυνη κρατική πολιτική”. Είναι... μια επιλογή που δεν θα προστατεύσει ούτε τον ίδιο τον Καναδά από τον αμερικανικό εκφοβισμό και την επιθετικότητα», πρόσθεσε ο Μπαγκαεΐ.

Ο ίδιος διερωτήθηκε γιατί η Οτάβα θα επέλεγε να στηρίξει την Ουάσινγκτον, έπειτα από όσα έχει βιώσει και τα οποία χαρακτήρισε «κακοπιστία των ΗΠΑ», γνωρίζοντας ότι οι υπογραφές των ΗΠΑ «είναι γραμμένες με μολύβι».

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