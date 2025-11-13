Έληξε το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ - Τι προβλέπει η συμφωνία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα από 43 ημέρες εκτεταμένων διακοπών και καθυστερήσεων. Πολλοί ομοσπονδιακοί υπάλληλοι αναμένεται να επιστρέψουν στις δουλειές τους την Πέμπτη.

Η μεγαλύτερη αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ έληξε το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε σε νόμο ένα πακέτο δαπανών για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, βάζοντας τέλος σε 43 ημέρες πολιτικού αδιεξόδου που προκάλεσαν εκτεταμένες αναταραχές στα αμερικανικά αεροδρόμια και διέκοψαν τη διανομή τροφίμων σε οικογένειες.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Τραμπ απέδωσε την ευθύνη για την αναστολή λειτουργίας και τις αρνητικές συνέπειές της εξ ολοκλήρου στο Δημοκρατικό Κόμμα και παρουσίασε τη λήξη της ως νίκη των Ρεπουμπλικανών. Κάλεσε επίσης τους ψηφοφόρους να θυμούνται την αναστολή ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 — μια προφανή προσπάθεια να χρησιμοποιήσει τη στιγμή ως πολιτικό μοχλό, παρά το γεγονός ότι πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει πως περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν υπεύθυνους τους Ρεπουμπλικανούς.

«Αυτός δεν είναι τρόπος να διοικείται μια χώρα. Ελπίζω όλοι να συμφωνούμε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει ποτέ ξανά να κλείσει», δήλωσε ο Τραμπ σε ζωντανή μετάδοση.

Υποσχέθηκε επίσης να προωθήσει νομοθεσία που θα καταργεί τη δυνατότητα των πολιτικών να χρησιμοποιούν το filibuster (παρελκυστική τακτική) και τόνισε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «θα επανέλθει τώρα σε κανονική λειτουργία».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ της επαναλειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών — για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν οκτώ εβδομάδες. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον (Ρεπουμπλικανός – Λουιζιάνα), είχε κρατήσει το σώμα εκτός συνόδου από τις 19 Σεπτεμβρίου, προσπαθώντας να πιέσει τη Γερουσία να αποδεχθεί μια ρεπουμπλικανική πρόταση παράτασης χρηματοδότησης, την οποία οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας απέρριπταν επανειλημμένα. Οι βουλευτές ψήφισαν 222 υπέρ και 209 κατά για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Το σχέδιο που εγκρίθηκε την Τετάρτη είχε συμφωνηθεί το περασμένο Σαββατοκύριακο ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας, επτά Δημοκρατικούς γερουσιαστές και έναν ανεξάρτητο. Πέρασε από τη Γερουσία το βράδυ της Δευτέρας.

«Αισθανόμαστε μεγάλη ανακούφιση απόψε. Το Δημοκρατικό κλείσιμο της κυβέρνησης επιτέλους τελείωσε», δήλωσε ο Τζόνσον μετά την ψηφοφορία στη Βουλή. «Όλα αυτά ήταν εντελώς άσκοπα και ανόητα. Το αποτέλεσμα ήταν απολύτως προβλέψιμο... Δεν κέρδισαν τίποτα από αυτή την εγωιστική πολιτική επίδειξη».

Οι ομοσπονδιακοί μισθοί θα αρχίσουν να καταβάλλονται το Σάββατο, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα.

Η συμφωνία θα χρηματοδοτεί την κυβέρνηση έως τις 30 Ιανουαρίου, θα εγκρίνει τρεις νόμους για τις δαπάνες, θα αναιρέσει περισσότερες από 4.000 απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων που η διοίκηση Τραμπ προσπάθησε να εφαρμόσει νωρίτερα κατά τη διάρκεια της αναστολής, και θα αποτρέψει νέες απολύσεις έως το τέλος Ιανουαρίου. Θα εξασφαλίσει επίσης χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), γνωστό και ως κουπόνια τροφίμων, έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το μέτρο θα βάλει επίσης τέλος στις αυξανόμενες καθυστερήσεις πτήσεων που παρέλυσαν τα αεροδρόμια της χώρας, καθώς οι πράκτορες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) εργάζονταν χωρίς αμοιβή· θα ανοίξει ξανά γραφεία που χειρίζονται αγροτικά δάνεια και άλλα ομοσπονδιακά επιδόματα· θα επαναλειτουργήσει τα εθνικά πάρκα· και θα διασφαλίσει ότι οι οικογένειες που βασίζονται στη διατροφική βοήθεια θα λάβουν την αναμενόμενη υποστήριξη.

Επιπλέον, θα παράσχει αναδρομική πληρωμή σε 650.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που τέθηκαν σε αναγκαστική άδεια από την 1η Οκτωβρίου και σε άλλους 600.000 που συνέχισαν να εργάζονται χωρίς μισθό.

Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης διάταξη που θα επιτρέπει σε τουλάχιστον οκτώ Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να μηνύσουν την κυβέρνηση για τις προσπάθειες κλήτευσης των αρχείων τους στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για αυτή τη διάταξη, αλλά αποφάσισαν να μην την αφαιρέσουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Τώρα, προκαλεί πονοκέφαλο στον Τζόνσον, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει τη διαδικασία για να την καταργήσει από το νόμο.

Το νομοσχέδιο πέρασε από τη Βουλή με την υποστήριξη σχεδόν όλων των Ρεπουμπλικανών και λίγων μετριοπαθών Δημοκρατικών. Οι βουλευτές Τόμας Μάσι (Κεντάκι) και Γκρεγκ Στουμπ (Φλόριντα) ήταν οι μόνοι Ρεπουμπλικανοί που ψήφισαν κατά, ενώ οι Δημοκρατικοί Τζάρεντ Γκόλντεν (Μέιν), Άνταμ Γκρέι (Καλιφόρνια), Μαρί Γκλουζενκάμπ Πέρες (Ουάσινγκτον), Ντον Ντέιβις (Βόρεια Καρολίνα), Τομ Σουόζι (Νέα Υόρκη) και Χένρι Κουέγιαρ (Τέξας) ήταν οι μόνοι Δημοκρατικοί που το υποστήριξαν.