«Γέφυρες» της κυβέρνησης με τους ταξιτζήδες, όχι όμως με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο

Στον απόηχο των όσων εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, αρχίζει και φαίνεται πραγματικά ποιοι ήταν οι στόχοι του και κατά πόσο αυτοί επιτεύχθηκαν. Όλα βέβαια θα μετρηθούν τελικά στην κάλπη.

Αν υπάρχει μία κατηγορία που θα πρέπει να είναι σχετικά ικανοποιημένοι, αυτή είναι οι συνταξιούχοι, που στο τέλος του Νοεμβρίου, ξεκινώντας από εφέτος, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 400 ευρώ.

Μία άλλη επαγγελματική ομάδα που, παραδόξως πάντως, εξέφρασε και με επίσημη ανακοίνωση την ικανοποίησή της για τις φοροελαφρύνσεις, τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος κ.λπ., είναι οι ταξιτζήδες. Και αν δει κανείς ότι πρόκειται για κλάδο που έως και πρόσφατα βρισκόταν σε πόλεμο με την κυβέρνηση, μάλλον δεν είναι τυχαίες οι ρυθμίσεις, που άλλωστε διαφημίστηκαν και ως «στοχευμένες». Εν όψει εκλογών φαίνεται ότι είναι πολυτέλεια η σύγκρουση με τους ταξιτζήδες, αν και ο αρχισυνδικαλιστής του σωματείου της Αττικής, ο γνωστός Θύμιος Λυμπερόπουλος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτά που άκουσε. Δεν εκπλήσσει αυτό, γνωρίζοντας και ότι ο Λυμπερόπουλος ανήκει στην σκληρή, λαϊκή δεξιά, όπου ο Μητσοτάκης δεν είναι και τόσο δημοφιλής…