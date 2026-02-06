Στα $65.000 το Bitcoin – «Ανάσα» μετά τα χαμηλά, αλλά η πίεση παραμένει
Νομίσματα
13:05 - 06 Φεβ 2026

Στα $65.000 το Bitcoin – «Ανάσα» μετά τα χαμηλά, αλλά η πίεση παραμένει

Reporter.gr Newsroom
Το Bitcoin περιορίζει τις απώλειές του την Παρασκευή (6/2), αφού απέφυγε νωρίτερα οριακά την πτώση κάτω από το κρίσιμο επίπεδο των 60.000 δολαρίων, ωστόσο αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι οι πιέσεις στην αγορά δεν έχουν ακόμη εκτονωθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) το Bitcoin κυμαίνεται στα 65,093,48 δολάρια, ήτοι πτώση 6,87% σε εικοσιτετράωρη βάση.

Υπενθυμίζεται ότι αργά το βράδυ της Πέμπτης (6/2), το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα παγκοσμίως υποχώρησε κάτω από τα 61.000 δολάρια, κινούμενο για ώρες λίγο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 60.000. Στις 4:54 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) την Παρασκευή, το bitcoin σημείωνε ήπια ανάκαμψη, διαπραγματευόμενο στα 66.015 δολάρια.

Η πτωτική πορεία της αγοράς κρυπτονομισμάτων ξεκίνησε μετά την κορύφωση του bitcoin σε ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων τον Οκτώβριο, όπως σημειώνει το CNBC.

Γιατί υποχωρεί το Bitcoin

Η πρόσφατη πώληση έρχεται σε μια περίοδο έντονης διόρθωσης των τεχνολογικών μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Bitcoin παρουσιάζει συχνά ισχυρή συσχέτιση με τα «risk assets», όπως οι αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας, και τείνει να υποχωρεί όταν αυτές πιέζονται.

Την ίδια ώρα, και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός και το ασήμι, εμφανίζουν αυξημένη μεταβλητότητα, εντείνοντας τη νευρικότητα στις αγορές.

Σημαντικό ρόλο στη συνεχιζόμενη πτώση παίζουν και οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις θέσεων, όταν δηλαδή οι συναλλαγές των επενδυτών κλείνουν αυτόματα καθώς το Bitcoin αγγίζει προκαθορισμένα επίπεδα τιμών. Σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass, την Πέμπτη ρευστοποιήθηκαν θέσεις — τόσο long όσο και short — συνολικής αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων, ενώ την Παρασκευή το αντίστοιχο ποσό ανήλθε σχεδόν στα 800 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές περιορίζουν την έκθεσή τους στα κρυπτονομίσματα.

Πωλητές τα Bitcoin ETFs στις ΗΠΑ

Τα αμερικανικά ETFs που επενδύουν σε bitcoin, τα οποία πριν από έναν χρόνο είχαν αγοράσει περίπου 46.000 bitcoin, εμφανίζονται πλέον ως καθαροί πωλητές το 2026, σύμφωνα με την CryptoQuant.

«Οι θεσμικοί επενδυτές ουσιαστικά αποεπενδύουν από τα κρυπτονομίσματα», δήλωσε ο Markus Thielen, επικεφαλής έρευνας της 10X Research, στο CNBC.

Όπως ανέφερε, η μέση τιμή αγοράς bitcoin μέσω ETFs εκτιμάται γύρω στις 90.000 δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί επενδυτές καταγράφουν σήμερα σημαντικές απώλειες.

«Βλέπουμε μεγάλες εκροές κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης στις ΗΠΑ, με αυτούς τους επενδυτές να “πετάνε λευκή πετσέτα”», πρόσθεσε.

Πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει

Το Bitcoin βρίσκεται πλέον πάνω από 40% χαμηλότερα από το ιστορικό του υψηλό. Άλλα κρυπτονομίσματα έχουν υποστεί ακόμη μεγαλύτερες απώλειες: το ether και το XRP υποχωρούν περισσότερο από 60% από τα ρεκόρ τους, ενώ το Solana καταγράφει πτώση άνω του 70%.

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η διάσπαση του επιπέδου των 70.000 δολαρίων μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω υποχώρηση. Σύμφωνα με την 10X Research, το bitcoin θα μπορούσε, μετά από μια πρόσκαιρη ανοδική αντίδραση, να κινηθεί ακόμη και προς τις 50.000 δολάρια.

«Πιστεύω ότι θα δούμε ένα μικρό ανοδικό διάλειμμα ή μια πλάγια κίνηση», ανέφερε ο Thielen. «Όμως θεωρώ πιθανό ότι μέσα στο καλοκαίρι θα καταγραφεί ένα νέο χαμηλό».

