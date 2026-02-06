Η Metlen επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
Ανακοινώσεις
12:59 - 06 Φεβ 2026

Η Metlen επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της

Reporter.gr Newsroom
Η Metlen ανακοινώνει σήμερα (6/2) ότι, παρά τη σταθερή και ανθεκτική απόδοση της βασικής δραστηριότητάς της, η οποία εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες, λόγω απρόβλεπτων υπερβάσεων σε κόστη της δραστηριότητας της M Power Projects (MPP) και της αλλαγής του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης ορισμένων συναλλαγών στο πλαίσιο του asset rotation plan της M Renewables, δεν αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος EBITDA για το 2025. Η Εταιρεία πλέον προβλέπει ότι το EBITDA για το 2025 θα διαμορφωθεί κατά περίπου 25% χαμηλότερα.

Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται κατωτέρω:

1. Προκλήσεις στην M Power Projects

Στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2025, η Εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι η απόδοση της M Power Projects (πλέον μέρος της Renewables, Storage & Energy Transition [MRES-ET]) είχε επηρεαστεί από απρόβλεπτες προκλήσεις, κυρίως στο έργο Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση κόστους και καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα.

Σε συνέχεια της εισαγωγής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, τέθηκαν σε εφαρμογή ενισχυμένες πολιτικές και διαδικασίες και πλέον πραγματοποιούνται τριμηνιαίοι έλεγχοι όλων των έργων, ώστε να διασφαλίζεται ότι το κόστος, τα χρονοδιαγράμματα και οι προϋπολογισμοί παραμένουν εντός προγραμματισμού. Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας κλεισίματος του Δ’ τριμήνου και του FY2025, η Εταιρεία έχει εντοπίσει πρόσθετες υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα, που επιβαρύνουν αποκλειστικά την απόδοση της MPP, χωρίς να επηρεάζουν τις βασικές μας δραστηριότητες. Τα επηρεαζόμενα έργα πλέον αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός προθεσμίας και βάσει του αναθεωρημένου προϋπολογισμού.

Η Διοίκηση έχει ήδη εφαρμόσει πρόσθετους επιχειρησιακούς/λειτουργικούς ελέγχους και ενισχυμένα μέτρα εποπτείας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των έργων στο μέλλον. Παράλληλα, στο πλαίσιο του πρόσφατου εταιρικού μετασχηματισμού “Big 3”, ο πρώην τομέας της M Power Projects, έχει πλέον πλήρως ανασχηματισθεί και ενσωματωθεί στον νέο κλάδο MRES-ET, που αποτελεί τη συνέχεια του διεθνώς επιτυχημένου τομέα MRES.

2. Χρονισμός Ολοκλήρωσης των Συναλλαγών στο Asset Rotation Plan της M Renewables

Τρεις συναλλαγές στο πλαίσιο του Asset Rotation Plan της M Renewables (σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Αυστραλία) αναμενόταν αρχικά να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025. Η συναλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Ο ετήσιος έλεγχος των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το 2025 βρίσκεται σε εξέλιξη και η δημοσίευσή τους έχει προγραμματιστεί για 31 Μαρτίου 2026. Η METLEN διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με ρευστότητα άνω των €4 δισ. στο τέλος του 2025 και προσαρμοσμένο καθαρό δανεισμό σε επίπεδα αντίστοιχα του Α’ εξαμήνου του 2025, περίπου €2 δισ., αντανακλώντας ανθεκτικότητα και συνεπή εκτέλεση στις βασικές δραστηριότητες. Η λειτουργική κερδοφορία, χωρίς τις ζημιές της MPP, θα ανταποκρινόταν στις προηγούμενες προβλέψεις για EBITDA €1 δισ.

Οι επιδόσεις του 2026 έχουν ξεκινήσει θετικά, αντανακλώντας τις ισχυρές τάσεις της αγοράς, την καλή πορεία των βασικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και συνεχιζόμενων στρατηγικών πρωτοβουλιών στους πυλώνες ανάπτυξής της.

Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της Εταιρείας, όπως παρουσιάστηκαν στο Capital Markets Day τον Απρίλιο 2025, παραμένουν αμετάβλητες, με EBITDA μεταξύ €1.900–2.080 εκατ. μέσω οργανικής ανάπτυξης ενώ δυνητικές M&A συναλλαγές στη Δ. Ευρώπη, αναμένεται να οριστικοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

