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Σε τροχιά ανόδου το BTC: Ξεπέρασε τα 75.000 δολάρια - Ενισχυμένα τα περισσότερα alts
Νομίσματα
14:52 - 17 Απρ 2026

Σε τροχιά ανόδου το BTC: Ξεπέρασε τα 75.000 δολάρια - Ενισχυμένα τα περισσότερα alts

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin (BTC) διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 75.000 δολάρια την Παρασκευή 17/4, μετά από μια ισχυρή εβδομάδα, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου κινήθηκαν ανοδικά με την προσδοκία ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μιας πολυαναμενόμενης ανάπαυλας στις αγορές, νέα δεδομένα δείχνουν ότι το περιουσιακό στοιχείο δοκιμάζει μια «σημαντική ιστορική ζώνη καμπής». Στο πλαίσιο αυτό, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα το μεσημέρι της Παρασκευής διαπραγματεύεται στα 75.604,03 δολάρια, ενισχυμένο κατά 1,36%.

«Ζώνη συσσώρευσης αξίας»

Ο δείκτης Combined Market Index (BCMI) του Bitcoin πλησιάζει ένα κρίσιμο ιστορικό επίπεδο στήριξης, καθώς έχει υποχωρήσει στην περιοχή 0,2–0,3. Η ζώνη αυτή έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει περιόδους κατά τις οποίες το κορυφαίο κρυπτονόμισμα θεωρούνταν σημαντικά υποτιμημένο, αν και δεν υποδηλώνει άμεση ανάκαμψη, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της CryptoQuant.

Παράλληλα, ο μέσος όρος 90 ημερών συνεχίζει να κινείται πτωτικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η καθοδική πίεση δεν έχει ακόμη εκτονωθεί πλήρως. Αναλυτής της CryptoQuant εκτιμά ότι χρειάζεται σταθεροποίηση αυτής της τάσης πριν επιβεβαιωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το κύμα ρευστοποιήσεων.

Τα τρέχοντα δεδομένα δείχνουν μειωμένο καθοδικό κίνδυνο σε σχέση με τις πιθανές μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Ως αποτέλεσμα, η αγορά φαίνεται να εισέρχεται σε φάση «συσσώρευσης αξίας».

Παράλληλα, ο αναλυτής Ali Martinez ανέφερε ότι οι περισσότεροι traders του Bitcoin ποντάρουν πλέον στην άνοδο. Σε πρόσφατη ανάλυσή του σημείωσε ότι η τελευταία ανοδική κίνηση προκάλεσε ρευστοποιήσεις σχεδόν 80 εκατ. δολαρίων σε short θέσεις.

Μετά το «κλείσιμο» αυτών των short θέσεων, η αγορά αρχίζει να στρέφεται περισσότερο σε long τοποθετήσεις, καθώς οι επενδυτές κυνηγούν το ράλι. Ο αναλυτής τόνισε ότι οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις long θέσεων βρίσκονται στα επίπεδα των 70.000, 65.000 και 57.000 δολαρίων, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «μαγνήτες ρευστότητας» και να οδηγήσουν σε ξεκαθάρισμα υπερβολικής μόχλευσης πριν από την επόμενη ανοδική αντίδραση.

Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν πιο έντονη διόρθωση. Ο πρώιμος υποστηρικτής του Bitcoin, Davinci Jeremie, προειδοποίησε ότι παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, η αγορά ενδέχεται να μην έχει αγγίξει ακόμη τον πυθμένα του κύκλου.

Τόνισε τις ομοιότητες μεταξύ της πρόσφατης πτώσης κάτω από τα 60.000 δολάρια και της διόρθωσης του Ιουνίου 2022. Σύμφωνα με τον ίδιο, το «μέγιστο σημείο πόνου» (max pain) είναι ακόμη μπροστά, όπως και το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος capitulation πριν το Bitcoin βρει το χαμηλότερο επίπεδο του κύκλου. Παρομοίασε αυτό το σενάριο με την κατάρρευση της FTX, η οποία είχε προκαλέσει μαζικές ρευστοποιήσεις και είχε οδηγήσει προσωρινά το Bitcoin κάτω από τα 16.000 δολάρια.

Σε άνοδο τα altcoins – Τριετή πορεία ανάκαμψης για το Ethereum

Το Ethereum μόλις κατέγραψε το πιο «γεμάτο» τρίμηνο στην ιστορία του, ολοκληρώνοντας μια τριετή πορεία ανάκαμψης. Το Ethereum επεξεργάστηκε αριθμό-ρεκόρ 200,4 εκατομμυρίων συναλλαγών στο βασικό του δίκτυο (layer 1) το πρώτο τρίμηνο του 2026, ολοκληρώνοντας μια πολυετή ανάκαμψη τύπου «U» στη δραστηριότητα του δικτύου.

Παρά την εκρηκτική αύξηση της χρήσης, το ether παραμένει πάνω από 50% χαμηλότερα σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του Αυγούστου 2025, κοντά στα 5.000 δολάρια, δημιουργώντας μια απόκλιση ανάμεσα στα θεμελιώδη μεγέθη και την τιμή. Το μεσημέρι της Παρασκευής διαπραγματεύεται στα 2.354,72 δολάρια παρουσιάζοντας αύξηση 0,80%.

Στα υπόλοιπα alts σημαντική άνοδο εμφανίζουν τα: XRP με 2,67%, Solana με 3,71%, Doge με 2,52% και ADA με 3,61%.

Στον αντίποδα απώλειες εμφανίζουν τα: Tron με 1%, Hype με 2,53% και Leo με 0,29%.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 15:00
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