Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Γύρω στα 64.000 δολάρια «παίζει» σήμερα, Τετάρτη (29/7), το Bitcoin, μετά τη χθεσινή «βουτιά» κάτω από τα 63.000 δολάρια, αφότου οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία ενόψει της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FOMC), που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ.

Θετικό πρόσημο καταγράφουν σήμερα και τα περισσότερα κρυπτονομίσματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με κάποια εξ αυτών να ξεχωρίζουν, όπως το XRP που κινείται εκ νέου προς το επίπεδο των 1,10 δολαρίων, το UNI που ενισχύεται κατά περισσότερο από 5%, ενώ το ADA που σημειώνει άνοδο άνω του 4%.

Αβεβαιότητα για τη συνεδρίαση της Fed

Συνήθως, οι επενδυτές αποδίδουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις συνεδριάσεις της FOMC όταν συνοδεύονται από επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις και το περίφημο «dot plot», δηλαδή τις προβλέψεις των αξιωματούχων για την πορεία των επιτοκίων. Η σημερινή συνεδρίαση δεν περιλαμβάνει κανένα από τα δύο. Παρ’ όλα αυτά, η έκβασή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τρεις βασικούς λόγους.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (fed funds futures) της CME εξακολουθούν να αποτιμούν πιθανότητα περίπου 35% για αύξηση των επιτοκίων. Πρόκειται για ένα ασυνήθιστα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας τόσο κοντά στην ανακοίνωση της απόφασης, καθώς συνήθως οι αγορές έχουν ήδη καταλήξει αν αναμένουν διατήρηση, αύξηση ή μείωση των επιτοκίων.

Το Citadel, ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds παγκοσμίως, εκτιμά ότι η Fed θα προχωρήσει τελικά σε αύξηση των επιτοκίων. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, μια τέτοια κίνηση θα σηματοδοτούσε το τέλος της πρακτικής της προαναγγελίας των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής (forward guidance), επιλογή που ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, φέρεται να προτιμά.

Ανοδικά οι αποδόσεις των ομολόγων

Οι αποδόσεις τόσο του 10ετούς όσο και του διετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έχουν διασπάσει σημαντικές τεχνικές γραμμές τάσης, οι οποίες χαρακτήριζαν τη σχετικά ήπια διορθωτική πορεία που βρισκόταν σε εξέλιξη από το 2023.

Μετά από αυτή τη διάσπαση, η τεχνική εικόνα υποδηλώνει ότι η πιθανότερη κατεύθυνση των αποδόσεων είναι πλέον ανοδική.

Οι άνοδος του πετρελαίου ενισχύει τους πληθωριστικούς κινδύνους

Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 20% μέσα στον μήνα, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων αυξάνει τον κίνδυνο νέας ανόδου του πληθωρισμού, μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση του Ιουνίου, η οποία αποδόθηκε κυρίως στην προηγούμενη πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ως εκ τούτου, η Fed διαθέτει περιορισμένα περιθώρια για μια πιο ήπια (dovish) ρητορική.

Εάν η Fed αυξήσει τελικά τα επιτόκια ή υιοθετήσει αυστηρό τόνο, οι ήδη αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων ενδέχεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, ασκώντας πιέσεις στα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, όπως τα κρυπτονομίσματα. Αντίθετα, εάν η κεντρική τράπεζα υποβαθμίσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, παρά τη νέα άνοδο του πετρελαίου, οι τιμές των κρυπτονομισμάτων θα μπορούσαν να καταγράψουν ισχυρή ανοδική αντίδραση.

Το σημερινό τεχνικό σήμα

Τα διαγράμματα των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων διετούς και δεκαετούς διάρκειας δείχνουν ότι και οι δύο δείκτες έχουν διασπάσει ανοδικά τις γραμμές τάσης που χαρακτήριζαν τη διορθωτική πορεία τους από τον Οκτώβριο του 2023.

Η τεχνική αυτή διάσπαση υποδηλώνει ότι η προσωρινή αποκλιμάκωση στις αποδόσεις έχει πιθανότατα ολοκληρωθεί και ότι η ευρύτερη ανοδική τάση των επιτοκίων, η οποία ξεκίνησε το 2021, ενδέχεται να αποκτήσει εκ νέου δυναμική.

Ημερήσιες τάσεις στην αγορά

Το Bitcoin «παίζει» σήμερα (29/7) γύρω στα 64.266 δολάρια με κέρδη 1,24%, ενώ η κεφαλαιοποίησή του κινείται στα 1,29 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά στο 57%.

Το Ethereum κινείται επίσης στα «πράσινα» με κέρδη 0,76% στα 1.904,78 δολάρια και το XRP κερδίζει 2,07% στο 1,07 δολάριο.

Την ίδια ώρα, το Solana κατακτά τα 73,40 δολάρια με κέρδη 0,12% και το HYPE κινείται στα 54,73 δολάρια με +0,85%, ενώ το Dogecoin κερδίζει 0,6% στο 0,07046 δολάριο και το Cardano 0,09% στο 0,1635 δολάριο.

Το Litecoin, από την άλλη, κάνει «βουτιά» 2,96% στα 45,25 δολάρια, ενώ το πρόσημο διατηρούν Monero και Shiba Inu με κέρδη 1,78% στα 346,61 δολάρια και 3,11% στο 0,000004748 δολάριο, αντίστοιχα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει ανακτήσει περίπου 40 δισ. δολάρια από το χαμηλό της χθεσινής ημέρας και διαμορφώνεται πλέον στα 2,27 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko.