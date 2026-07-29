ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed
Νομίσματα
15:42 - 29 Ιουλ 2026

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Γύρω στα 64.000 δολάρια «παίζει» σήμερα, Τετάρτη (29/7), το Bitcoin, μετά τη χθεσινή «βουτιά» κάτω από τα 63.000 δολάρια, αφότου οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία ενόψει της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FOMC), που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ.  

Θετικό πρόσημο καταγράφουν σήμερα και τα περισσότερα κρυπτονομίσματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με κάποια εξ αυτών να ξεχωρίζουν, όπως το XRP που κινείται εκ νέου προς το επίπεδο των 1,10 δολαρίων, το UNI που ενισχύεται κατά περισσότερο από 5%, ενώ το ADA που σημειώνει άνοδο άνω του 4%.

Αβεβαιότητα για τη συνεδρίαση της Fed

Συνήθως, οι επενδυτές αποδίδουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις συνεδριάσεις της FOMC όταν συνοδεύονται από επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις και το περίφημο «dot plot», δηλαδή τις προβλέψεις των αξιωματούχων για την πορεία των επιτοκίων. Η σημερινή συνεδρίαση δεν περιλαμβάνει κανένα από τα δύο. Παρ’ όλα αυτά, η έκβασή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τρεις βασικούς λόγους.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (fed funds futures) της CME εξακολουθούν να αποτιμούν πιθανότητα περίπου 35% για αύξηση των επιτοκίων. Πρόκειται για ένα ασυνήθιστα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας τόσο κοντά στην ανακοίνωση της απόφασης, καθώς συνήθως οι αγορές έχουν ήδη καταλήξει αν αναμένουν διατήρηση, αύξηση ή μείωση των επιτοκίων.

Το Citadel, ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds παγκοσμίως, εκτιμά ότι η Fed θα προχωρήσει τελικά σε αύξηση των επιτοκίων. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, μια τέτοια κίνηση θα σηματοδοτούσε το τέλος της πρακτικής της προαναγγελίας των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής (forward guidance), επιλογή που ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, φέρεται να προτιμά.

Ανοδικά οι αποδόσεις των ομολόγων

Οι αποδόσεις τόσο του 10ετούς όσο και του διετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έχουν διασπάσει σημαντικές τεχνικές γραμμές τάσης, οι οποίες χαρακτήριζαν τη σχετικά ήπια διορθωτική πορεία που βρισκόταν σε εξέλιξη από το 2023.

Μετά από αυτή τη διάσπαση, η τεχνική εικόνα υποδηλώνει ότι η πιθανότερη κατεύθυνση των αποδόσεων είναι πλέον ανοδική.

Οι άνοδος του πετρελαίου ενισχύει τους πληθωριστικούς κινδύνους

Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 20% μέσα στον μήνα, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων αυξάνει τον κίνδυνο νέας ανόδου του πληθωρισμού, μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση του Ιουνίου, η οποία αποδόθηκε κυρίως στην προηγούμενη πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ως εκ τούτου, η Fed διαθέτει περιορισμένα περιθώρια για μια πιο ήπια (dovish) ρητορική.

Εάν η Fed αυξήσει τελικά τα επιτόκια ή υιοθετήσει αυστηρό τόνο, οι ήδη αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων ενδέχεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, ασκώντας πιέσεις στα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, όπως τα κρυπτονομίσματα. Αντίθετα, εάν η κεντρική τράπεζα υποβαθμίσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, παρά τη νέα άνοδο του πετρελαίου, οι τιμές των κρυπτονομισμάτων θα μπορούσαν να καταγράψουν ισχυρή ανοδική αντίδραση.

Το σημερινό τεχνικό σήμα

Τα διαγράμματα των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων διετούς και δεκαετούς διάρκειας δείχνουν ότι και οι δύο δείκτες έχουν διασπάσει ανοδικά τις γραμμές τάσης που χαρακτήριζαν τη διορθωτική πορεία τους από τον Οκτώβριο του 2023.

Η τεχνική αυτή διάσπαση υποδηλώνει ότι η προσωρινή αποκλιμάκωση στις αποδόσεις έχει πιθανότατα ολοκληρωθεί και ότι η ευρύτερη ανοδική τάση των επιτοκίων, η οποία ξεκίνησε το 2021, ενδέχεται να αποκτήσει εκ νέου δυναμική.

Ημερήσιες τάσεις στην αγορά

Το Bitcoin «παίζει» σήμερα (29/7) γύρω στα 64.266 δολάρια με κέρδη 1,24%, ενώ η κεφαλαιοποίησή του κινείται στα 1,29 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά στο 57%.

Το Ethereum κινείται επίσης στα «πράσινα» με κέρδη 0,76% στα 1.904,78 δολάρια και το XRP κερδίζει 2,07% στο 1,07 δολάριο.

Την ίδια ώρα, το Solana κατακτά τα 73,40 δολάρια με κέρδη 0,12% και το HYPE κινείται στα 54,73 δολάρια με +0,85%, ενώ το Dogecoin κερδίζει 0,6% στο 0,07046 δολάριο και το Cardano 0,09% στο 0,1635 δολάριο.

Το Litecoin, από την άλλη, κάνει «βουτιά» 2,96% στα 45,25 δολάρια, ενώ το πρόσημο διατηρούν Monero και Shiba Inu με κέρδη 1,78% στα 346,61 δολάρια και 3,11% στο 0,000004748 δολάριο, αντίστοιχα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει ανακτήσει περίπου 40 δισ. δολάρια από το χαμηλό της χθεσινής ημέρας και διαμορφώνεται πλέον στα 2,27 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά
Ειδήσεις

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται καθώς ΗΠΑ και Ιράν επανέρχονται στις εχθροπραξίες
Εμπορεύματα

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται καθώς ΗΠΑ και Ιράν επανέρχονται στις εχθροπραξίες

Ο Τραμπ συμπαθεί τους νικητές και πλέον βλέπει με... άλλο μάτι τον Ζελένσκι
Ειδήσεις

Ο Τραμπ συμπαθεί τους νικητές και πλέον βλέπει με... άλλο μάτι τον Ζελένσκι

ΗΠΑ: Έρχεται «ψαλίδι» στην επιδότηση του Medicare για εκατομμύρια ηλικιωμένους
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Έρχεται «ψαλίδι» στην επιδότηση του Medicare για εκατομμύρια ηλικιωμένους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Πολιτική
29/07/2026 - 16:53

Κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου ο Αυγερινός με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες»

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 16:53

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:46

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 16:40

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 16:39

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:29

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 16:13

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:07

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:05

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/07/2026 - 15:49

Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα

Νομίσματα
29/07/2026 - 15:42

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Πολιτική
29/07/2026 - 15:37

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

Οικονομία
29/07/2026 - 15:28

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου

Πολιτική
29/07/2026 - 15:23

ΠΑΣΟΚ για Χρυσοχοΐδη: Η ασφάλεια των πολιτών δεν διασφαλίζεται με επικοινωνιακές δηλώσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 15:16

Η Πειραιώς φέρνει τη GenAI στις τάξεις: 1.044 εκπαιδευτικοί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
29/07/2026 - 15:03

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 15:00

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β' τρίμηνο - Μέρισμα $0,15/ μετοχή

Πολιτική
29/07/2026 - 14:56

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει διμέτωπο, μάχεται μόνον απέναντι στη ΝΔ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/07/2026 - 14:52

Ο Απόστολος Τεληκωστόγλου στο Game on με την Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 14:46

«Ρήγμα» στην προστασία της ιδιωτικότητας: Το Ευρωκοινοβούλιο πέρασε το Chat Control 1.0 από την «πίσω πόρτα»

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 14:29

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται καθώς ΗΠΑ και Ιράν επανέρχονται στις εχθροπραξίες

Ειδήσεις
29/07/2026 - 14:00

Reuters: Ενισχύει την άμυνά του το Ιράν – Θα παραλάβει κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 13:56

BMW: «Ψαλίδι» σε 8.000 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση €1 δισ. ετησίως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ