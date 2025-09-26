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Ασιατικές αγορές: «Βουτιά» στις φαρμακευτικές μετοχές μετά τους νέους δασμούς Τραμπ
Χρηματιστήρια
09:15 - 26 Σεπ 2025

Ασιατικές αγορές: «Βουτιά» στις φαρμακευτικές μετοχές μετά τους νέους δασμούς Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές ασιατικών φαρμακευτικών εταιρειών υποχώρησαν την Παρασκευή (26/9), μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για νέους δασμούς σε έπιπλα, βαρέα φορτηγά και φαρμακευτικά προϊόντα.

Από την 1η Οκτωβρίου, «οποιοδήποτε επώνυμο ή με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν» θα αντιμετωπίζει δασμούς 100%, εκτός από τις εταιρείες που κατασκευάζουν εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων στις Η.Π.Α., δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social νωρίς την Παρασκευή.

Ο δείκτης Topix Pharma υποχώρησε κατά 1,47% μετά την ανακοίνωση. Οι Daiichi Sankyo και Chugai Pharmaceutical ήταν μεταξύ των εταιρειών με τις μεγαλύτερες απώλειες, σημειώνοντας πτώση 2,11% και 3,64%, αντίστοιχα. Η Sumitomo Pharma κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες, καταρρέοντας κατά 5,33%.

Οι ισχυρές νοτιοκορεατικές φαρμακευτικές εταιρείες όπως οι Samsung Biologics και SK Bio Pharmaceuticals σημείωσαν πτώση 1,71% και 3,71%, αντίστοιχα.

Φαρμακευτικές εταιρείες εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ, επίσης, υποχώρησαν. Οι Alibaba Health Information Technology και JD Health συγκαταλέγονταν στους μεγαλύτερους χαμένους, με απώλειες 2,92% και 2,23%, αντίστοιχα.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι εισαγωγές βαρέων φορτηγών θα επιβαρυνθούν με δασμό 25%. Εν τω μεταξύ, τα ντουλάπια κουζίνας, οι νιπτήρες μπάνιου και τα «σχετικά προϊόντα» θα αντιμετωπίζουν δασμό 50%, ενώ δασμός 30% θα επιβληθεί σε ταπετσαρισμένα έπιπλα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ, ο Τραμπ υπέγραψε επίσης εκτελεστικό διάταγμα εγκρίνοντας πρόταση που θα κρατήσει το TikTok ενεργό στις ΗΠΑ. Η συμφωνία αποτιμά την επιχείρηση στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο JD Vance.

Με βάση τους όρους – που πρέπει να εγκριθούν από την Κίνα – μια νέα κοινοπραξία θα διαχειρίζεται την επιχείρηση του TikTok στις ΗΠΑ, με την ByteDance να διατηρεί μερίδιο μικρότερο του 20%.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία ήταν ουσιαστικά αμετάβλητος, ενώ ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,59% φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό. Οι επενδυτές αξιολόγησαν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου από το Τόκιο.

Ο βασικός πληθωρισμός στην πρωτεύουσα διαμορφώθηκε στο 2,5%, χαμηλότερα από τις προσδοκίες των οικονομολόγων του Reuters για 2,8%. Ο γενικός πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο 2,5%. Τα στοιχεία του Τόκιο θεωρούνται ευρέως ως προπομπός των εθνικών τάσεων στην Ιαπωνία.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε 2,02%, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες στην Ασία, ενώ ο μικρότερος δείκτης Kosdaq σημείωσε πτώση 1,57%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ήταν ελαφρώς κάτω από το ουδέτερο σημείο, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,86%. Ο κινεζικός CSI 300 παρέμεινε σταθερός.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 09:45
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