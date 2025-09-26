Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς σε φορτηγά, έπιπλα και φαρμακευτικά προϊόντα

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς σε βαρέα φορτηγά, έπιπλα και φαρμακευτικά προϊόντα αργά την Πέμπτη, λέγοντας ότι θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο νέος δασμός για τα βαρέα φορτηγά θα είναι 25% και θα επιδιώξει να βοηθήσει εταιρείες όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner και Mack trucks. Νέοι φόροι εισαγωγής 50% θα επιβληθούν σε «όλα τα ντουλάπια κουζίνας, τα μπάνια και τα συναφή προϊόντα», πρόσθεσε ο Τραμπ. Τα ταπετσαρισμένα έπιπλα θα υπόκεινται σε συντελεστή 30%, είπε.

Τα φαρμακευτικά προϊόντα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συντελεστή 100%, δήλωσε επίσης ο Τραμπ σε ξεχωριστή ανάρτηση. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες που κατασκευάζουν εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν χαμηλότερους δασμούς.

Οι νέοι δασμοί προσθέτουν, σύμφωνα με την Washington Post, ένα σύννεφο αβεβαιότητας σχετικά με την εμπορική πολιτική, καθώς σημαντικοί εμπορικοί εταίροι όπως ο Καναδάς, το Μεξικό, η Κίνα και η Νότια Κορέα συνεχίζουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και τα αμερικανικά δικαστήρια ζυγίζουν τη νομιμότητα ορισμένων από τους προηγούμενους δασμούς του Τραμπ.