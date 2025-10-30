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Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές – Πτώση στην Κίνα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι
Χρηματιστήρια
10:25 - 30 Οκτ 2025

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές – Πτώση στην Κίνα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι

Reporter.gr Newsroom
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Σε μεικτό έδαφος κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές την Πέμπτη (30/10), με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη συνάντηση Τραμπ – Σι.  

Στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ οι δείκτες υποχώρησαν, με τον CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας να κλείνει στις 4.709,9 μονάδες με -0,8% και τον Hang Seng του Χονγκ Κονγκ να σημειώνει απώλειες 0,21%, ανατρέποντας τα αρχικά του κέρδη, μετά το τέλος της συνάντησης Τραμπ – Σι.

Εκτός από την εμπορική συνάντηση των δύο ηγετών, τις αγορές επηρέασαν και οι δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ της Fed σχετικά με τα επιτόκια, τα οποία – όπως είπε – δεν είναι βέβαιο ότι θα μειωθούν ξανά τον Δεκέμβριο.

Η αγορά της Νότιας Κορέας βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο, μετά από δημοσιεύματα ότι ο κορυφαίος σύμβουλος πολιτικής της Σεούλ, Κιμ Γιονγκ-μπεόμ, δημοσιοποίησε λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.

Η Νότια Κορέα θα επενδύσει 200 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, με ετήσιο όριο τα 20 δισ. δολάρια, ενώ τα υπόλοιπα 150 δισ. από τη συνολική δέσμευση των 350 δισ. που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος, θα χρησιμοποιηθούν για συνεργασία στη ναυπηγική βιομηχανία, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 0,14%, με κέρδη σε μετοχές αυτοκινητοβιομηχανιών και ναυπηγείων, κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στις 4.086,89 μονάδες, ενώ ο δείκτης Kosdaq υποχώρησε κατά 1,19%, στις 890,86 μονάδες.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών

Δείκτης

Χώρα/Περιοχή

Τιμή

Μεταβολή

%

S&P/ASX 200

Αυστραλία

8.885,50

-40,70

-0,46%

Hang Seng

Χονγκ Κονγκ

26.290,72

-55,42

-0,21%

Kospi

Νότια Κορέα

4.086,89

+5,74

+0,14%

Nikkei 225

Ιαπωνία

51.325,61

+17,96

+0,04%

Nifty 50

Ινδία

25.898,70

-155,20

-0,60%

Shanghai Composite

Κίνα

3.986,90

-29,43

-0,73%

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας έκλεισε οριακά ανοδικά στις 51.325,61 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,69%, κλείνοντας στις 3.300,79 μονάδες.

Αυτό συνέβη καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε τα βασικά επιτόκια σταθερά στο 0,5%, στην πρώτη της συνεδρίαση μετά την άνοδο της Σαναέ Τακαΐτσι στην πρωθυπουργία νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,46%, στις 8.885,5 μονάδες, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη ημέρα πτώσης.

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