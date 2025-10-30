Ο Τραμπ μειώνει τους δασμούς στην Κίνα μετά τη συνάντηση με τον Σι - Τα ανταλλάγματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/10) ότι θα μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα, καθώς η πολυαναμενόμενη σύνοδος με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, συνέβαλε στην αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι κινεζικές εισαγωγές θα υπόκεινται πλέον σε δασμό 47%, δέκα ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το γενικό ποσοστό που ίσχυε πριν από τη συνάντηση. Σε αντάλλαγμα, ο Σι συμφώνησε να καθυστερήσει για έναν χρόνο την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, παρέχοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες μια προσωρινή ανάσα από ελέγχους που θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν την εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων — από κινητά τηλέφωνα έως μαχητικά αεροσκάφη.

«Θα έλεγα, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου το 10 είναι το καλύτερο, ότι η συνάντηση ήταν 12», είπε ο Τραμπ στο Air Force One κατά την αναχώρησή του.

Η συνάντηση ήταν η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των δύο ηγετών από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο και άρχισε να επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα — γεγονός που οδήγησε το Πεκίνο να απαντήσει με αντίστοιχα μέτρα και ελέγχους στις εξαγωγές. Ο θετικός τόνος του Τραμπ έδειξε ότι η συνάντηση κατάφερε να περιορίσει, έστω προσωρινά, τον εμπορικό πόλεμο.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει επίσημη αναφορά για τη συνάντηση, αλλά ο Τραμπ είπε ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν μια εμπορική συμφωνία «πολύ σύντομα». Ωστόσο, σημείωσε ότι η συμφωνία θα πρέπει να επαναδιαπραγματεύεται κάθε χρόνο.

«Τώρα κάθε χρόνο θα επαναδιαπραγματευόμαστε τη συμφωνία, αλλά πιστεύω ότι θα διαρκέσει πολύ, πολύ περισσότερο από έναν χρόνο», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι θα επισκεφθεί τον Σι στην Κίνα τον Απρίλιο και ότι ο Κινέζος ηγέτης θα τον επισκεφθεί αργότερα στην Ουάσινγκτον ή στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου βρίσκεται το κλαμπ του, Mar-a-Lago.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει «τεράστιες ποσότητες» σόγιας, μετά την προηγούμενη μποϊκοτάζ των αμερικανικών προϊόντων ως αντίποινα για τους δασμούς. Ωστόσο, δεν ήταν σαφές από τα λόγια του αν η Κίνα θα αγοράσει την ίδια ποσότητα που αγόραζε πριν από τα εμπορικά μέτρα.

Οι δύο ηγέτες σημείωσαν επίσης πρόοδο στο θέμα της φαιντανύλης, σύμφωνα με τον Τραμπ. Ο ίδιος είχε δικαιολογήσει τους δασμούς κατηγορώντας το Πεκίνο ότι διευκολύνει το παγκόσμιο εμπόριο του ναρκωτικού και των χημικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του.

Σε αντάλλαγμα, ο Τραμπ μείωσε τους δασμούς που σχετίζονται με τη φαιντανύλη στο 10%, από 20% που ίσχυε προηγουμένως. «Συμφωνήσαμε ότι θα εργαστεί πολύ σκληρά για να σταματήσει τη ροή», είπε ο Τραμπ.

Τα άλυτα ζητήματα

Ωστόσο, μερικά από τα βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα. Ο Τραμπ και ο κορυφαίος εμπορικός του εκπρόσωπος ανέφεραν ότι συζήτησαν τις πωλήσεις ημιαγωγών με τον Σι, αλλά το επόμενο βήμα θα είναι το Πεκίνο να διαπραγματευτεί απευθείας με την Nvidia, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προηγουμένως επιτρέψει στην Nvidia να πουλά ορισμένα από τα λιγότερο ισχυρά τσιπ της στην Κίνα, αλλά η εταιρεία έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από την αγορά, καθώς οι Κινέζοι ρυθμιστές έχουν δώσει οδηγίες στις εγχώριες εταιρείες να μην αγοράζουν αμερικανικούς ημιαγωγούς.

«Η Nvidia θα μιλήσει με την Κίνα και θα δούμε τι είναι δυνατόν», δήλωσε ο Τζέιμι Γκριρ, εκπρόσωπος του Αμερικανού εμπορικού αντιπροσώπου.

Ο Σι και ο Τραμπ δεν συζήτησαν τα τσιπ Blackwell — τους νέους, προηγμένους ημιαγωγούς της εταιρείας, πρόσθεσε ο Γκριρ.

Η συνάντηση φάνηκε να επικεντρώθηκε κυρίως σε εμπορικά ζητήματα, παρόλο που ο Τραμπ έθιξε και το θέμα των πυρηνικών όπλων, αφού ανακοίνωσε στο Truth Social ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να ξεκινήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων, ενώ κατευθυνόταν στη συνάντηση με τον Σι — τη στιγμή που η Κίνα αυξάνει ραγδαία το πυρηνικό της οπλοστάσιο.