Ευρωαγορές: Θετικά πρόσημα με το βλέμμα στα εταιρικά νέα

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν υψηλότερα την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τα νέα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα εταιρειών, ενώ παρακολουθούν και τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πιο αναλυτικά, ο Stoxx 600, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, σημειώνει κέρδη 0,22% στις 626,70 μονάδες.

Στους υπόλοιπους βασικούς δείκτες η εικόνα είναι εξίσου καλή, με τον CAC στο Παρίσι να ενισχύεται κατά 0,73% στις 8.460,06 μονάδες, τον βρετανικό FTSE να «τσιμπάει» 0,37% στις 10.665,45 μονάδες και τον γερμανικό DAX να σημειώνει κέρδη 0,26% στις 25.080,86 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 0,28% στις 18.069,16 μονάδες και ο ιταλικός ΜΙΒ κατά 0,77% στις 46.150,50 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, σήμερα αναμένονται νέα αποτελέσματα εταιρειών, μεταξύ άλλων από τις Air Liquide, Danone, Sika, Anglo American και Kingspan Group.

Η εξορυκτική εταιρεία Anglo American ανακοίνωσε προσαρμοσμένα βασικά κέρδη 6,4 δισ. δολαρίων για το 2025, αυξημένα από 6,3 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος, χάρη στην ισχυρή απόδοση σε χαλκό και υψηλής ποιότητας σιδηρομετάλλευμα, καθώς και σημαντικές εξοικονομήσεις κόστους 1,8 δισ. δολαρίων για τη χρονιά. Το καθαρό χρέος της μειώθηκε στα 8,6 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, η εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημία 3,7 δισ. δολαρίων, κυρίως λόγω απομείωσης προ φόρων 2,3 δισ. δολαρίων στη μονάδα διαμαντιών De Beers, εν μέσω δύσκολων συνθηκών της αγοράς. Ο CEO της Anglo American, Duncan Wanblad, δήλωσε ότι η εταιρεία προχωρά στη διαχωριστική διαδικασία της De Beers.

Κεντρικές Τράπεζες και Οικονομικά Δεδομένα

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης οικονομικά στοιχεία, όπως οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δείκτες τιμών παραγωγού στη Γερμανία και οι PMI flash για Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και ευρωζώνη.

Οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 1,8% τον Ιανουάριο 2026, από 0,4% τον Δεκέμβριο 2025, δείχνοντας ανάκαμψη της οικονομίας, σύμφωνα με στοιχεία του Office for National Statistics. Επιπλέον, οι όγκοι πωλήσεων ήταν υψηλότεροι κατά 4,5% σε ετήσια βάση.

Τα δημόσια οικονομικά της Βρετανίας κατέγραψαν πλεόνασμα 30,4 δισ. λιρών τον Ιανουάριο 2026, διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι. Το δημόσιο χρέος από την αρχή του οικονομικού έτους τον Απρίλιο του 2025 έφτασε τα 112,1 δισ. λίρες, μειωμένο κατά 11,5% σε σχέση με πέρυσι.

Η βρετανική λίρα υποχώρησε κατά 0,1% έναντι του δολαρίου, στα 1,344 δολάρια, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων (gilts) αυξήθηκαν ελαφρά. Η 10ετής απόδοση ανήλθε στο 4,376% και η 2ετής στο 3,588%.

Γεωπολιτικές Εξελίξεις

Οι γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι θα αποφασίσει εντός 10 ημερών εάν θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Τα futures των ΗΠΑ ενισχύθηκαν τη νύχτα, καθώς αναμένονται σημαντικά οικονομικά στοιχεία, όπως ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που είναι ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Federal Reserve, και το ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο.