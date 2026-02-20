ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Θετικά πρόσημα με το βλέμμα στα εταιρικά νέα
Χρηματιστήρια
11:03 - 20 Φεβ 2026

Ευρωαγορές: Θετικά πρόσημα με το βλέμμα στα εταιρικά νέα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν υψηλότερα την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τα νέα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα εταιρειών, ενώ παρακολουθούν και τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πιο αναλυτικά, ο Stoxx 600, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, σημειώνει κέρδη 0,22% στις 626,70 μονάδες.

Στους υπόλοιπους βασικούς δείκτες η εικόνα είναι εξίσου καλή, με τον CAC στο Παρίσι να ενισχύεται κατά 0,73% στις 8.460,06 μονάδες, τον βρετανικό FTSE να «τσιμπάει» 0,37% στις 10.665,45 μονάδες και τον γερμανικό DAX να σημειώνει κέρδη 0,26% στις 25.080,86 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 0,28% στις 18.069,16 μονάδες και ο ιταλικός ΜΙΒ κατά 0,77% στις 46.150,50 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, σήμερα αναμένονται νέα αποτελέσματα εταιρειών, μεταξύ άλλων από τις Air Liquide, Danone, Sika, Anglo American και Kingspan Group.

Η εξορυκτική εταιρεία Anglo American ανακοίνωσε προσαρμοσμένα βασικά κέρδη 6,4 δισ. δολαρίων για το 2025, αυξημένα από 6,3 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος, χάρη στην ισχυρή απόδοση σε χαλκό και υψηλής ποιότητας σιδηρομετάλλευμα, καθώς και σημαντικές εξοικονομήσεις κόστους 1,8 δισ. δολαρίων για τη χρονιά. Το καθαρό χρέος της μειώθηκε στα 8,6 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, η εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημία 3,7 δισ. δολαρίων, κυρίως λόγω απομείωσης προ φόρων 2,3 δισ. δολαρίων στη μονάδα διαμαντιών De Beers, εν μέσω δύσκολων συνθηκών της αγοράς. Ο CEO της Anglo American, Duncan Wanblad, δήλωσε ότι η εταιρεία προχωρά στη διαχωριστική διαδικασία της De Beers.

Κεντρικές Τράπεζες και Οικονομικά Δεδομένα

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης οικονομικά στοιχεία, όπως οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δείκτες τιμών παραγωγού στη Γερμανία και οι PMI flash για Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και ευρωζώνη.

Οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 1,8% τον Ιανουάριο 2026, από 0,4% τον Δεκέμβριο 2025, δείχνοντας ανάκαμψη της οικονομίας, σύμφωνα με στοιχεία του Office for National Statistics. Επιπλέον, οι όγκοι πωλήσεων ήταν υψηλότεροι κατά 4,5% σε ετήσια βάση.

Τα δημόσια οικονομικά της Βρετανίας κατέγραψαν πλεόνασμα 30,4 δισ. λιρών τον Ιανουάριο 2026, διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι. Το δημόσιο χρέος από την αρχή του οικονομικού έτους τον Απρίλιο του 2025 έφτασε τα 112,1 δισ. λίρες, μειωμένο κατά 11,5% σε σχέση με πέρυσι.

Η βρετανική λίρα υποχώρησε κατά 0,1% έναντι του δολαρίου, στα 1,344 δολάρια, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων (gilts) αυξήθηκαν ελαφρά. Η 10ετής απόδοση ανήλθε στο 4,376% και η 2ετής στο 3,588%.

Γεωπολιτικές Εξελίξεις

Οι γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι θα αποφασίσει εντός 10 ημερών εάν θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Τα futures των ΗΠΑ ενισχύθηκαν τη νύχτα, καθώς αναμένονται σημαντικά οικονομικά στοιχεία, όπως ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που είναι ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Federal Reserve, και το ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: «Πλήρης στήριξη» στον Πασινιάν πριν τις εκλογές στην Αρμενία
Ειδήσεις

Τραμπ: «Πλήρης στήριξη» στον Πασινιάν πριν τις εκλογές στην Αρμενία

IISS: Κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης σε περίπτωση σινοαμερικανικού πολέμου
Ειδήσεις

IISS: Κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης σε περίπτωση σινοαμερικανικού πολέμου

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν
Ειδήσεις

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:57

Τραμπ: «Πλήρης στήριξη» στον Πασινιάν πριν τις εκλογές στην Αρμενία

Ναυτιλία
28/05/2026 - 13:43

DryDel: Νέες ναυπηγήσεις στην Ιαπωνία και στρατηγική ανανέωσης στόλου με ορίζοντα το 2030

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:43

Πρεμιέρα την Παρασκευή (29/5) για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια

Νομίσματα
28/05/2026 - 13:32

Ηχηρή πτώση στα crypto – Ποιοι παράγοντες οδηγούν το Bitcoin στα $73.000

Πολιτική
28/05/2026 - 13:27

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Τεχνολογία
28/05/2026 - 13:21

Το «γκουκλάρισμα» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης - Οι μεγάλες αλλαγές

Οικονομία
28/05/2026 - 13:11

ΟΠΕΚΑ: Ανοίγει την Παρασκευή (29/5) η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:07

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής

Περιβάλλον
28/05/2026 - 12:58

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Σε επίπεδα «ρεκόρ» η θερμοκρασία του πλανήτη την επόμενη πενταετία

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:53

ΒΕΘ: Προβληματισμός για την αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
28/05/2026 - 12:41

Τσίπρας: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού κόμματος

Αυτοδιοίκηση
28/05/2026 - 12:38

Ηλεκτρονική ψήφος: Δείτε πώς θα μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:32

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στους ανθρώπους της με την υπογραφή της νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 12:29

Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ πυροβολεί τον αγγελιοφόρο, το μήνυμα δεν αλλάζει

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:28

MSC: Ο στόχος για τη μείωση της έντασης άνθρακα επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:26

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:24

Η Marlink και η Metis συνεργάζονται για την αύξηση της διείσδυσης έξυπνων ψηφιακών λύσεων στη ναυτιλία

Οικονομία
28/05/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:12

Αριστείο Μποδοσάκη 2026 στον Χρίστο Παπαδημητρίου και την Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 12:09

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:05

Κέρκυρα: Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος του νησιού

Πολιτική
28/05/2026 - 11:51

Χρηστίδης: Αντίπαλός μας τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών που δημιουργεί η κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:51

IISS: Κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης σε περίπτωση σινοαμερικανικού πολέμου

ΑΜΥΝΑ
28/05/2026 - 11:47

Athens Defence Summit 2026: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την άμυνα, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική ισχύ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:42

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 11:40

CNL Capital: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίματος ύψους €0,15 στις 2/6

Εργασιακά
28/05/2026 - 11:32

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 11:13

ΔΟΕ: H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί σε αναθεώρηση των ενεργειακών στρατηγικών παγκοσμίως

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/05/2026 - 11:11

Εδώ ΕΛΑΣ, εκεί ΕΛΑΣ

Πολιτική
28/05/2026 - 11:08

Άδωνις: Δεν είμαι βέβαιος ότι το «ΕΛΑΣ» περνάει από τον Άρειο Πάγο – Αιχμές για τη χρηματοδότηση Τσίπρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ