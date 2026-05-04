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Ασιατικές αγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ
Χρηματιστήρια
09:18 - 04 Μάι 2026

Ασιατικές αγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Κυρίως ανοδικά κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας, με τις μετοχές της Νότιας Κορέας να καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, μετά την ισχυρότερη μηνιαία επίδοσή τους τον Απρίλιο.  

Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στις εντάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στο Σχέδιο «Ελευθερία», το αμερικανικό σχέδιο για την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο του σχεδίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI για παράδοση Ιουλίου υποχώρησαν κατά 0,20% στα 101,74 δολάρια το βαρέλι νωρίς τη Δευτέρα, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημείωσε πτώση 0,06% στα 108,08 δολάρια.

Πίσω στις ασιατικές αγορές, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε σημαντικά, ενώ οι μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix έφτασαν σε ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά, σημειώνοντας άνοδο άνω του 4% και 12% αντίστοιχα, επηρεασμένες θετικά από τα αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κατέγραψε άνοδο, ενώ στην Αυστραλία ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε. Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 συνέχισε την ανοδική του πορεία.

Οι αγορές στην Ιαπωνία και την Κίνα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Συνοπτική εικόνα της αγοράς

Δείκτης Τιμή Μεταβολή Ποσοστό
S&P/ASX 200 8.700,30 -29,50 -0,34%
Hang Seng Index 26.192,57 +416,04 +1,61%
KOSPI Index 6.906,30 +307,43 +4,66%
Nikkei 225 Index 59.513,12 +228,20 +0,38%
NIFTY 50 24.233,70 +236,15 +0,98%
Shanghai Composite 4.112,159 +4,645 +0,11%

Τα προθεσμιακά συμβόλαια στις ΗΠΑ κινήθηκαν κυρίως ανοδικά νωρίς τη Δευτέρα. Τα futures του S&P 500 ενισχύθηκαν κατά 0,11% και του Nasdaq 100 κατά 0,33%, ενώ τα συμβόλαια του Dow Jones Industrial Average υποχώρησαν ελαφρώς.

Την Παρασκευή, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq Composite έκλεισαν σε νέα ιστορικά υψηλά, με άνοδο 0,29% και 0,89% αντίστοιχα, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κινήθηκε πτωτικά.

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