Σχέδιο «Ελευθερία» για τα Στενά του Ορμούζ – Με απειλές απαντά η Τεχεράνη στις ΗΠΑ

Σε μία νέα και εξίσου ρευστή με την προηγούμενη φάση φαίνεται πως εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, με τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο και την εκεχειρία να παραμένει εύθραυστη, παρά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως «πολύ θετικές συνομιλίες» είναι σε εξέλιξη.

Την Κυριακή (3/5), η Τεχεράνη διαβίβασε μία νέα πρόταση στις ΗΠΑ, μέσω Πακιστάν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών μέσα από την υλοποίηση ενός σχεδίου τριών φάσεων.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η πρόταση του Ιράν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αιτήματα, όπως:

η άρση των αμερικανικών κυρώσεων,

η λήξη του ναυτικού αποκλεισμού,

η αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή και

η παύση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ισραήλ στο Λίβανο.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άργησε να απορρίψει την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα ως «απαράδεκτη».

Αργότερα, διαβεβαίωσε πως οι συνομιλίες συνεχίζονται και είναι «πολύ θετικές», ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι από σήμερα, Δευτέρα (4/5), η Ουάσιγκτον θα βάλει σε εφαρμογή σχέδιο για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ· μία πρωτοβουλία για να βοηθήσουν εμπορικά πλοία που έχουν «παγιδευτεί» στα Στενά του Ορμούζ να συνεχίσουν την πορεία τους.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal το σχέδιο δεν προβλέπει (τουλάχιστον αρχικά) συνοδεία από αμερικανικά πολεμικά πλοία, αλλά αποσκοπεί στην επανεκκίνηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο κρίσιμο πέρασμα. Παρουσιάζεται, σε γενικές γραμμές, ως ανθρωπιστική ενέργεια για χώρες που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση.

Όπως εξήγησε η Jennifer Parker, αναλύτρια του Lowy Institute και πρώην αξιωματικός του αυστραλιανού ναυτικού, που μίλησε στο CNN η αμερικανική στρατηγική δεν φαίνεται να περιλαμβάνει άμεση συνοδεία πλοίων, Στοχεύει περισσότερο στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος «αίσθησης ασφάλειας» για τη ναυσιπλοΐα.

Όπως εκτιμά, οι ΗΠΑ ενδέχεται να αυξήσουν την παρουσία τους τόσο εντός όσο και πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, με περιορισμένο αριθμό πολεμικών πλοίων στην περιοχή και εκτεταμένες πτήσεις επιτήρησης.

Από την άλλη, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιωτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Parker, αεροσκάφη και drones θα βρίσκονται στο σημείο για να εντοπίζουν έγκαιρα τις απειλές (όπως τα μικρά επιθετικά σκάφη) και να παρεμβαίνουν προληπτικά εφόσον χρειαστεί, χωρίς να είναι στο σχέδιο κάποιο επιθετική κίνηση. Πρόκειται – όπως εκτιμά η ίδια – για μια προσέγγιση αποτροπής μέσω παρουσίας και επιτήρησης, παρά για την κλασική στρατιωτική συνοδεία που ζητούν αρκετοί παράγοντες της ναυτιλίας.

Αντίδραση Τεχεράνης και πλήγματα στο Ορμούζ

Οι ειδήσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της Τεχεράνης, με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί, να προειδοποιεί πως οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο Στενό του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας.

«Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», τόνισε στα αγγλικά και στα περσικά μέσω X ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας.

{https://x.com/Ebrahimazizi33/status/2051062057319961039}

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η ένταση κλιμακώνεται, καθώς υπάρχουν αναφορές πως χτυπήθηκε πλοίο από άγνωστο βλήμα, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες πληροφορίες.

Ειδικότερα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε τάνκερ από «άγνωστα βλήματα» στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

«Η UKMTO έλαβε αναφορά για συμβάν 78 ναυτικά μίλια (σ.σ. 145 χιλιόμετρα) βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανέφερε μέσω X η υπηρεσία, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας πως το «συμβάν» αυτό της αναφέρθηκε χθες Κυριακή στις 22:40 (ώρα Ελλάδας).

«Δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.