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Wall Street: «Πρεμιέρα» με ράλι για τον Μάιο – Νέο ρεκόρ για S&amp;P και Nasdaq
Χρηματιστήρια
23:31 - 01 Μάι 2026

Wall Street: «Πρεμιέρα» με ράλι για τον Μάιο – Νέο ρεκόρ για S&P και Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
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Με ράλι, που οδήγησε τη Wall Street στο μεγαλύτερο εβδομαδιαίο ανοδικό σερί από το 2024, έκανε «πρεμιέρα» ο Μάιος, καθώς το ενδιαφέρον τον επενδυτών τράβηξαν τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και η προσδοκία για μία πιθανή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν που θα μπορούσε να φέρει τον τερματισμό του πολέμου.  

Έτσι, το ταμπλό βάφτηκε «πράσινο» κι οι δύο βασικοί δείκτες όχι μόνο διατήρησαν τα πρόσφατα ιστορικά τους υψηλά, αλλά κατέγραψαν και νέα ρεκόρ. Μεγάλοι νικητές της σημερινής συνεδρίασης οι S&P 500 και Nasdaq, με τον πρώτο να σημειώνει την πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών και τον δεύτερο να ξεπερνά για πρώτη φορά το όριο των 25.000 μονάδων.

Ειδικότερα, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,29% στις 7.230 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,89% φτάνοντας τις 25.114 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones, παρά το θετικό ξεκίνημα, δέχθηκε πιέσεις από ρευστοποιήσεις και έκλεισε με πτώση 0,31% στις 49.499 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Απρίλιος είχε ήδη καταγραφεί ως ο ισχυρότερος μήνας της αμερικανικής αγοράς από το 2020. Σε μηνιαία βάση, ο S&P 500 ενισχύθηκε πάνω από 10%, ο Dow Jones άνω του 7% και ο Nasdaq πάνω από 15%, επιδόσεις που αποτελούν τις καλύτερες για S&P 500 και Dow από τον Νοέμβριο του 2020 και για τον Nasdaq από τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε οριακά στο 4,37%, ενώ το 2ετές διαμορφώθηκε στο 3,88%.

Οι «κερδισμένοι» και οι «χαμένοι» της συνεδρίασης

Σε επίπεδο μετοχών, η Apple ενισχύθηκε περίπου 4% μετά από καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα και θετικές προβλέψεις. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν επίσης η Atlassian και η Reddit, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι Salesforce και Twilio.

Αντίθετα, η Roblox σημείωσε πτώση άνω του 17%, καθώς αναθεώρησε καθοδικά τις προβλέψεις της και προειδοποίησε για επιπτώσεις από νέα μέτρα ασφαλείας. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Clorox, καθώς και ενεργειακοί όμιλοι όπως Exxon Mobil και Chevron.

Τέλος, αρνητικό κλίμα επικράτησε σε ευρωπαϊκά εκτεθειμένες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Stellantis, μετά την ανακοίνωση αύξησης δασμών στο 25% για αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κίνηση που αναζωπυρώνει τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της WP το 61% των Αμερικανών αξιολογεί ως «λανθασμένη επιλογή» τη χρήση στρατιωτικής ισχύος στο Ιράν και επιθυμεί το τέλος του πολέμου.

Η είδηση πως η Τεχεράνη κατέθεσε νέα πρόταση για τερματισμό του πολέμου αναπτέρωσε τις ελπίδες των επενδυτών ότι οι προσπάθειες για μετατροπή της εύθραυστης εκεχειρίας σε πιο μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία φαίνεται να προχωρούν. Ο Λευκός Οίκος και Πακιστανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την είδηση, με τον Ντόναλντ Τραμπ, βέβαια, να δηλώνει πως «δεν είναι ικανοποιημένος». Ωστόσο, σημείωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξουν σε συμφωνία.

Παράλληλα, σύμφωνα με αποτίμηση τηλεφωνικής επικοινωνίας του Ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί με περιφερειακούς αξιωματούχους, το Ιράν εμφανίζεται πρόθυμο να συνεχίσει τις διπλωματικές επαφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα αποφύγουν «υπερβολικές απαιτήσεις, απειλητική ρητορική και προκλητικές ενέργειες».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περαιτέρω, με το Brent να κινείται κάτω από τα 109 δολάρια το βαρέλι και το αργό να πέφτει στη ζώνη των 102 δολαρίων το βαρέλι.

«Όσον αφορά τις ΗΠΑ και το Ιράν, το πλαίσιο είναι σαφές: μια συμφωνία εκεχειρίας θα λειτουργήσει θετικά για τις αγορές, ενώ η επανέναρξη επιθέσεων θα αποτελέσει σοβαρά αρνητικό παράγοντα», σχολίασε ο Τομ Εσέι της The Sevens Report.

«Νότες» αισιοδοξίας (και) από τα μάκρο

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν συνέχιση της ανάπτυξης στη μεταποιητική δραστηριότητα τον Απρίλιο, η οποία βρίσκεται σε υψηλό 4ετίας, παρά τις πιέσεις στο κόστος πρώτων υλών λόγω της σύγκρουσης.

Την ίδια στιγμή, από τη Fed έρχονται ανάμεικτα «σήματα» για τη νομισματική πολιτική, με τους τρεις αξιωματούχους που διαφώνησαν στην τελευταία συνεδρίαση να εξηγούν ότι δεν είναι πλέον αυτονόητο πως η επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας θα είναι μείωση επιτοκίων.

Ο Νιλ Κασκάρι τόνισε ότι η Fed πρέπει να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε αύξησης είτε μείωσης επιτοκίων, ενώ η Μπεθ Χάμακ προειδοποίησε ότι η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Από την πλευρά της, η Λόρι Λόγκαν εξέφρασε ανησυχία για τον χρόνο που απαιτείται ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει στον στόχο.

«Καταλύτης» τα εταιρικά αποτελέσματα

Παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, η Wall Street εξακολουθεί να στηρίζεται στην ανθεκτικότητα των εταιρικών αποτελεσμάτων, τα οποία υπερβαίνουν σταθερά τις προσδοκίες.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, περίπου το 81% των εταιρειών του S&P 500 έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις κερδών για το πρώτο τρίμηνο, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο του 70%.

Επιπλέον, οι εταιρείες καταγράφουν κατά μέσο όρο κέρδη 12,3% υψηλότερα από τις προβλέψεις, έναντι ιστορικού μέσου όρου 7,3%, γεγονός που οδηγεί σε συνεχείς ανοδικές αναθεωρήσεις.

Η συνολική εκτίμηση για την αύξηση κερδών του πρώτου τριμήνου προσεγγίζει πλέον το 15%, με ορισμένες προβλέψεις να φτάνουν έως και το 19%, κάτι που θα αποτελούσε την ισχυρότερη επίδοση από το 2021.

Το θετικό momentum είναι ευρύ, με όλους τους βασικούς κλάδους (11 στον αριθμό) του S&P 500 να αναμένεται να εμφανίζουν αύξηση εσόδων. Την πρωτοκαθεδρία έχουν τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες και χρηματοοικονομικός τομέας, ενώ οι τράπεζες εκτιμάται ότι θα σημειώσουν αύξηση κερδών άνω του 15%.

«Τα αποτελέσματα και οι προβλέψεις παραμένουν ισχυρά», σχολίασε η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη πλέον διευρύνεται πέρα από την τεχνολογία, με στήριξη από την κατανάλωση και την κυκλική ανάκαμψη.

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