Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

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Οι βασικοί δείκτες της Wall Street κινήθηκαν πτωτικά την Τρίτη 7/7, με τον Nasdaq να καταγράφει απώλειες άνω του 1%, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν εκ νέου από τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιβάρυνε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Dow Jones, που περιλαμβάνει 30 μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, υποχώρησε κατά 130,76 μονάδες ή 0,25%, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε καταγράψει νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό. Τελικά έκλεισε στις 52.925,15 μονάδες.

Ο Nasdaq Composite σημείωσε μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 1,16% και κλείνοντας στις 25.818,69 μονάδες, καθώς οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις.

Ο S&P 500 έκλεισε επίσης χαμηλότερα, καταγράφοντας πτώση 0,45% και διαμορφώθηκε στις 7.503,85 μονάδες.

Ισχυρές πιέσεις στις μετοχές των ημιαγωγών

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών. Η Micron υποχωρούσε κατά περίπου 7%, ενώ απώλειες κατέγραφαν επίσης οι KLA, Marvell Technology, Broadcom και AMD.

Παράλληλα, το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο VanEck Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε πτώση άνω του 5%, αντανακλώντας τη γενικευμένη πίεση στον κλάδο.

Ο Μάικ Μπέιλι, διευθυντής έρευνας της FBB Capital Partners, σχολίασε ότι οι προσδοκίες των επενδυτών έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα που δύσκολα μπορούν να δικαιολογήσουν τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών.

«Οι προσδοκίες έχουν ανέβει πολύ ψηλά και τα θεμελιώδη μεγέθη δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε αυτές. Αυτό τροφοδοτεί τη σημερινή πτώση. Εκτιμώ ότι η εναλλαγή των επενδυτικών τοποθετήσεων που παρατηρούμε θα συνεχιστεί», ανέφερε.

Στροφή προς πιο αμυντικούς κλάδους

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές κατεύθυναν κεφάλαια προς πιο αμυντικούς κλάδους της αγοράς, όπως η υγεία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Οι μετοχές της Eli Lilly ενισχύθηκαν κατά περίπου 2%, ενώ κέρδη σημείωσαν επίσης οι JPMorgan Chase και Microsoft.

Ανοδικά κινήθηκε και η Walmart, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι προχωρά σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, όπως ο κιμάς και τα αναψυκτικά Coca-Cola.

Η άνοδος του πετρελαίου επιβάρυνε το κλίμα

Αρνητικό αντίκτυπο στις αγορές είχε και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, μετά την επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Το Brent έκλεισε με άνοδο περίπου 3%, στα 74,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε σχεδόν κατά 3%, στα 70,44 δολάρια.

Οι τιμές συνέχισαν να κινούνται υψηλότερα και μετά το κλείσιμο της αγοράς, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ανάκληση της άδειας που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου.

Οι πιέσεις ξεκίνησαν από την Ασία

Η αδυναμία του τεχνολογικού κλάδου είχε ήδη γίνει εμφανής από τις ασιατικές αγορές.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε σχεδόν 5%, μετά την πτώση περίπου 7% της Samsung Electronics.

Παρότι η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των κερδών του δεύτερου τριμήνου, οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις ανησυχίες για την επιβράδυνση της ζήτησης και των επενδύσεων στον κλάδο των τσιπ.

Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 0,5%.

Ανησυχία για τα εταιρικά αποτελέσματα

Ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge σημείωσε ότι η αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματα της Samsung αντανακλά έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις επόμενες εβδομάδες.

Όπως εξήγησε, τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά σε απόλυτους αριθμούς, ωστόσο οι προσδοκίες των επενδυτών έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, γεγονός που ανεβάζει πολύ τον πήχη για τις εισηγμένες εταιρείες.

DeepSeek και SpaceX πιέζουν τον τεχνολογικό κλάδο

Στην επιφυλακτικότητα συνέβαλε και δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο η κινεζική DeepSeek αναπτύσσει δικό της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτησή της από προμηθευτές όπως η Nvidia και η Samsung, προκαλώντας νέες ανησυχίες για τις προοπτικές του κλάδου.

Παράλληλα, η SpaceX υποχώρησε κατά περίπου 6%, στην πρώτη ημέρα συμμετοχής της στον δείκτη Nasdaq-100, παρά το γεγονός ότι αρκετοί μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι της Wall Street, μεταξύ των οποίων οι Morgan Stanley και Raymond James, ξεκίνησαν την κάλυψη της μετοχής με θετικές αξιολογήσεις και υψηλές τιμές-στόχους.

Σύμφωνα με τον Μάικ Μπέιλι, η πτώση της SpaceX αποτελεί ένδειξη μιας ευρύτερης, έστω και ήπιας, διάθεσης αποφυγής ρίσκου από τους επενδυτές, δεδομένου ότι η εταιρεία θεωρείται ένας από τους νέους παίκτες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.