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Wall: Πτώση μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Με κέρδη «κλείνει», συνολικά, ο Αύγουστος
Χρηματιστήρια
23:21 - 31 Αυγ 2026

Wall: Πτώση μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Με κέρδη «κλείνει», συνολικά, ο Αύγουστος

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν πτωτικά τη Δευτέρα 31/8, μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για πρώτη φορά έπειτα από έναν μήνα, αν και οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες παρέμεναν σε τροχιά να ολοκληρώσουν τον Αύγουστο με συνολικά κέρδη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 υποχώρησε 0,33% στις 7.686,14 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε απώλειες 0,12% και έκλεισε στις 26.370,89 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε πτώση 374,09 μονάδων ή 0,70%, στις 53.185,90 μονάδες.

Την πτώση του Dow επιβάρυναν κυρίως οι απώλειες των μετοχών της Goldman Sachs και της Alphabet.

Την Κυριακή, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε στο MS NOW ότι οι ΗΠΑ έπληξαν δύο εκτοξευτές ρουκετών στο νησί Λαράκ του Ιράν.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια αναγνωρισμένη αμερικανική επίθεση εναντίον ιρανικών θέσεων από τα τέλη Ιουλίου. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν, από την πλευρά τους, ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία ως αντίποινα.

Άνοδος του πετρελαίου

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έκλεισε με άνοδο 2,83%, στα 85,76 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύθηκε κατά 2,71%, στα 90,49 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας κινήθηκαν υψηλότερα, ακολουθώντας την άνοδο του πετρελαίου και επιβαρύνοντας περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα στις αγορές μετοχών.

Ο Τομ Χέινλιν της U.S. Bank Asset Management χαρακτήρισε τα σημερινά επίπεδα του πετρελαίου «λίγο υψηλά», εκτιμώντας ωστόσο ότι η νέα άνοδος δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Όπως ανέφερε, η παγκόσμια αγορά διαθέτει επαρκείς ποσότητες πετρελαίου και οι τιμές μεταξύ 80 και 90 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι αρκετά περιοριστικές ώστε να οδηγήσουν σε κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σημερινές εξελίξεις φέρνουν τις τιμές στο υψηλότερο άκρο αυτού του εύρους, χωρίς όμως να μεταβάλλουν τις εκτιμήσεις για την κατανάλωση, τις επιχειρήσεις, την τεχνητή νοημοσύνη, την επιστροφή της μεταποίησης στις ΗΠΑ και τη συνεχιζόμενη ηλεκτροκίνηση της οικονομίας.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι εάν η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, τότε οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να καταστούν ιδιαίτερα επιβαρυντικές.

Ο Αύγουστος ολοκληρώνεται με κέρδη στη Wall Street

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Wall Street οδεύει προς την ολοκλήρωση του Αυγούστου με σημαντικά κέρδη, με πρωταγωνιστή τον τεχνολογικό κλάδο.

Ο Dow ενισχύεται περισσότερο από 1% από τις αρχές του μήνα και βρίσκεται σε τροχιά να καταγράψει τον πέμπτο διαδοχικό μήνα ανόδου.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq αναμένεται να ολοκληρώσουν τον Αύγουστο με κέρδη περίπου 2% και 3% αντίστοιχα, καταγράφοντας την πρώτη μηνιαία άνοδο από τον Μάιο.

Μάλιστα, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι επιδόσεις των τεχνολογικών μετοχών και κυρίως εκείνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο τεχνολογικός κλάδος του S&P 500 καταγράφει άνοδο σχεδόν 6% τον Αύγουστο.

Η Nvidia ενισχύεται περισσότερο από 9%, ενώ οι Microsoft και Micron Technology σημειώνουν άνοδο περίπου 10% και 15% αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο πληθωρισμός και Fed

Παρά τα κέρδη του μήνα, ο Αύγουστος χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό οδήγησαν τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επιχείρησε να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά ανακοινώνοντας αύξηση των επαναγορών κρατικού χρέους, ωστόσο οι αποδόσεις στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, εξέφρασε την Παρασκευή ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού. Όπως σημείωσε, αν και οι μετρήσεις του πληθωρισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες, δεν παρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα νέα οικονομικά στοιχεία που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα, με σημαντικότερο τον μηνιαίο δείκτη απασχόλησης των ΗΠΑ για τον Αύγουστο, ο οποίος θα δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή.

Παράλληλα, αναμένονται στοιχεία για τη δραστηριότητα στους κλάδους της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Στο μικροσκόπιο των αγορών θα βρεθούν επίσης οι εξελίξεις από το Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος των υπουργών Οικονομικών της G20.

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