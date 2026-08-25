Wall Street: Ανοδικό άνοιγμα καθώς υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα της συνεδρίασης την Τρίτη 25/8, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν για δεύτερη διαδοχική ημέρα. Την ίδια ώρα, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ενισχύθηκαν, με τους επενδυτές να προετοιμάζονται για τα αποτελέσματα της Nvidia.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 155 μονάδες ή 0,3% στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ενώ αυτή την ώρα κινείται οριακά ανοδικά κατά 0,06% στις 53.451,64 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,37% στις 7.681,01 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κινείται υψηλότερα κατά 0,88% στις 26.208,105 μονάδες.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε στο 4,658%. Η απόδοση είχε μειωθεί και τη Δευτέρα, μετά το δημοσίευμα του CNBC ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα 1 τρισ. δολάρια που διαθέτει στον λογαριασμό του στην Federal Reserve για τη χρηματοδότηση επαναγορών ομολόγων.

Στο επίκεντρο η Nvidia

Οι επενδυτές στράφηκαν παράλληλα στις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Nvidia την Τετάρτη, μετά το κλείσιμο της Wall Street.

Η μετοχή της Advanced Micro Devices (AMD) και της Micron Technology ενισχύθηκε περίπου 3% η καθεμία, ενώ η Intel σημείωσε άνοδο άνω του 2%. Η Nvidia κατέγραψε κέρδη άνω του 1%, ενώ το iShares Semiconductor ETF (SOXX) ενισχύθηκε περισσότερο από 2%.

Η αγορά αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της Nvidia, καθώς οι επιδόσεις της εταιρείας θεωρούνται σημαντικός δείκτης για τη δυναμική της ζήτησης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τον κλάδο των chips.

Στο μικροσκόπιο ο πληθωρισμός

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκεται επίσης η πορεία του πληθωρισμού, καθώς την Τετάρτη αναμένεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Ιούλιο.

Το συγκεκριμένο μέγεθος παρακολουθείται στενά από τη Federal Reserve, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες που χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται, τέλος, και προς την Παρασκευή, όταν ο πρόεδρος της Federal Reserve, Kevin Warsh, αναμένεται να μιλήσει στο ετήσιο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Jackson Hole του Wyoming. Η τοποθέτησή του θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για τις αγορές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Η ομιλία του έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για σχέδιο επαναγορών μακροπρόθεσμου χρέους, με στόχο τον περιορισμό των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας.