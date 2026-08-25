ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: Ανοδικό άνοιγμα καθώς υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων
Χρηματιστήρια
17:00 - 25 Αυγ 2026

Wall Street: Ανοδικό άνοιγμα καθώς υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα της συνεδρίασης την Τρίτη 25/8, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν για δεύτερη διαδοχική ημέρα. Την ίδια ώρα, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ενισχύθηκαν, με τους επενδυτές να προετοιμάζονται για τα αποτελέσματα της Nvidia.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 155 μονάδες ή 0,3% στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ενώ αυτή την ώρα κινείται οριακά ανοδικά κατά 0,06% στις 53.451,64 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,37% στις 7.681,01 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κινείται υψηλότερα κατά 0,88% στις 26.208,105 μονάδες.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε στο 4,658%. Η απόδοση είχε μειωθεί και τη Δευτέρα, μετά το δημοσίευμα του CNBC ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα 1 τρισ. δολάρια που διαθέτει στον λογαριασμό του στην Federal Reserve για τη χρηματοδότηση επαναγορών ομολόγων.

Στο επίκεντρο η Nvidia

Οι επενδυτές στράφηκαν παράλληλα στις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Nvidia την Τετάρτη, μετά το κλείσιμο της Wall Street.

Η μετοχή της Advanced Micro Devices (AMD) και της Micron Technology ενισχύθηκε περίπου 3% η καθεμία, ενώ η Intel σημείωσε άνοδο άνω του 2%. Η Nvidia κατέγραψε κέρδη άνω του 1%, ενώ το iShares Semiconductor ETF (SOXX) ενισχύθηκε περισσότερο από 2%.

Η αγορά αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της Nvidia, καθώς οι επιδόσεις της εταιρείας θεωρούνται σημαντικός δείκτης για τη δυναμική της ζήτησης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τον κλάδο των chips.

Στο μικροσκόπιο ο πληθωρισμός

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκεται επίσης η πορεία του πληθωρισμού, καθώς την Τετάρτη αναμένεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Ιούλιο.

Το συγκεκριμένο μέγεθος παρακολουθείται στενά από τη Federal Reserve, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες που χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται, τέλος, και προς την Παρασκευή, όταν ο πρόεδρος της Federal Reserve, Kevin Warsh, αναμένεται να μιλήσει στο ετήσιο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Jackson Hole του Wyoming. Η τοποθέτησή του θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για τις αγορές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Η ομιλία του έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για σχέδιο επαναγορών μακροπρόθεσμου χρέους, με στόχο τον περιορισμό των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο Nvidia και πληθωρισμός
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο Nvidia και πληθωρισμός

Χρυσός: «Φλερτάρει» με υψηλά τριμήνου στα $4.700 με φόντο το αμερικανικό χρέος
Εμπορεύματα

Χρυσός: «Φλερτάρει» με υψηλά τριμήνου στα $4.700 με φόντο το αμερικανικό χρέος

Bitcoin: Επιστροφή στα $80.000 με το ισχυρότερο ράλι της τριετίας
Νομίσματα

Bitcoin: Επιστροφή στα $80.000 με το ισχυρότερο ράλι της τριετίας

«Σήμα κινδύνου» από τα αμερικανικά ομόλογα: Πώς επηρεάζονται στεγαστικά, δάνεια, αγορές
Ομόλογα

«Σήμα κινδύνου» από τα αμερικανικά ομόλογα: Πώς επηρεάζονται στεγαστικά, δάνεια, αγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/08/2026 - 18:25

Συνάντηση Ισραηλινής πρέσβη με αρχηγό ΓΕΕΘΑ: Ισραήλ και Ελλάδα μαζί, ενωμένοι

Ειδήσεις
25/08/2026 - 18:05

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μάχη με τις φλόγες κοντά στον Ναύσταθμο

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:41

Ρωσία: Έως τον Σεπτέμβριο απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου – Πιθανότητα παράτασης έως τέλος του έτους

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:32

Μερτς: Υβριδικές επιθέσεις απειλούν τη Γερμανία - «Στο μικροσκόπιο» εκρηκτικά drones που εντοπίστηκαν στη Λειψία

Σχόλια Αγοράς
25/08/2026 - 17:30

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17ετίας με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες – Ο ΓΔ στις 2.653 μονάδες

Αναλύσεις
25/08/2026 - 17:15

UBS: Βλέπει νέο ράλι στις ελληνικές τράπεζες – Οι 4 μετοχές με «Buy» και οι τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:02

Σε «Λίμνη Αμερική» θέλει να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο ο Τραμπ - Νέα κόντρα με τον Καναδά

Χρηματιστήρια
25/08/2026 - 17:00

Wall Street: Ανοδικό άνοιγμα καθώς υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Ειδήσεις
25/08/2026 - 16:51

Politico: Χάκερ στοχεύουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ μέσω Signal και WhatsApp

Ανεμοδείκτης
25/08/2026 - 16:45

Τι φέρνουν στην Αθήνα Ρούμπιο και Χέγκσεθ;

Αυτοδιοίκηση
25/08/2026 - 16:44

Δούκας για Μετρό Κυψέλης: Ασφάλεια, διαφάνεια και λογοδοσία – Να προχωρήσουν τα έργα και οι αποκαταστάσεις

Οικονομία
25/08/2026 - 16:29

Πιερρακάκης: «Κλειδώνουμε» €800 εκατ. τον χρόνο από τόκους – Γιατί προπληρώνουμε το χρέος

Ειδήσεις
25/08/2026 - 16:20

Φωτιά στο Λαύριο - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Υγεία
25/08/2026 - 16:01

Πόσιμο νερό: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες από το 2026 – Τι αλλάζει για προϊόντα και υλικά

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:55

OpenAI: Μπλόκαρε λογαριασμούς ChatGPT που συνδέονταν με ρωσική επιχείρηση επιρροής

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:54

Δημήτρης Κόκκοτας: Πέθανε στα 57 του μετά από μάχη δύο ετών

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:46

Στο «κόκκινο» οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας: Το Πεκίνο απειλεί με αντίμετρα λόγω Ιράν

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:45

Συναγερμός στη Δύση: Το «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» του Πούτιν βγήκε στη θάλασσα με πυρηνικές τορπίλες

Magazino
25/08/2026 - 15:30

Πάρος: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Quartet στο Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026

Πολιτική
25/08/2026 - 15:13

ΠΑΣΟΚ: Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη εθνική ευκαιρία - Και η κυβέρνηση την έχασε

Οικονομία
25/08/2026 - 15:12

Fitch: Το «κλειδί» των ελληνικών αναβαθμίσεων – Πλεονάσματα, τράπεζες και μείωση χρέους

Πολιτική
25/08/2026 - 14:48

Ζαχαράκη: 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών από την 1η Σεπτεμβρίου

Επιχειρήσεις
25/08/2026 - 14:47

ΕΥΑΘ: Σύμβαση €257.699 με τον ΕΟΑ Λευκωσίας για τα δίκτυα ύδρευσης

Ειδήσεις
25/08/2026 - 14:37

Μαραντόνα: Η μπάλα από το «χέρι του Θεού» πωλήθηκε έναντι €2,9 εκατ.

Πολιτική
25/08/2026 - 14:31

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει ανάγκη τον ψεύτικο κατεψυγμένο διπολισμό της προηγούμενης δεκαετίας

Επιχειρήσεις
25/08/2026 - 14:26

1 στους 2 CEOs δεν είναι βέβαιος ότι η εταιρεία του έχει σήμερα τους ηγέτες του αύριο

Ανεμοδείκτης
25/08/2026 - 14:14

Η βιασύνη με τις λίστες της ΝΔ και ο παράγων Σαμαράς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/08/2026 - 14:11

Άνοδος στα καταλύματα, «φρένο» στην εστίαση – Γιατί τα σουπερμάρκετ κερδίζουν έδαφος

Επιχειρήσεις
25/08/2026 - 14:00

Henkel: Ισχυρή οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά 3,2% το πρώτο εξάμηνο του 2026

Εμπορεύματα
25/08/2026 - 13:44

Σε χαμηλό μιας εβδομάδας οι τιμές του πετρελαίου - Στα $88 το Brent

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ