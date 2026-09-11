Wall Street: Ανάκαμψη μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί παρά το «σήμα» για αύξηση επιτοκίων

Στις ΗΠΑ, οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά την Παρασκευή (11/9), καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να ανακάμψουν από τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις απωλειών, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν. Οι επενδυτές φαίνεται επίσης να αφήνουν σε δεύτερο πλάνο τις αυξανόμενες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, μετά τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει «ράλι» κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενισχυόμενος κατά 1,13% στις 52,650.12 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 καταγράφει επίσης άνοδο 1,06% στις 7,672.21 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο τεχνολογικός Nasdaq κατά 1,05% στις 26,354.02 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street έχουν υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις. Να σημειωθεί ότι για τον Dow Jones, πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί από τα τέλη Απριλίου.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχωρούν, περιορίζοντας μέρος των απότομων κερδών που σημείωσαν αυτή την εβδομάδα λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate υποχωρούν κατά 3%, στα 99,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν επίσης πτώση 3,1%, στα 104,32 δολάρια το βαρέλι.

Παρά την υποχώρηση, και τα δύο συμβόλαια παρέμεναν σε τροχιά για εβδομαδιαία κέρδη περίπου 8%, ενώ η πτώση της Παρασκευής ήταν αρκετή για να καθησυχάσει τους επενδυτές, ακόμη και μετά τα μικτά στοιχεία από τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση και κατά 3,4% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του Dow Jones. Ωστόσο, εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,3%, ελαφρώς περισσότερο από τις προβλέψεις.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παρέμειναν ως επί το πλείστον σταθερές μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, αν και η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιούλιο του 2024, αντανακλώντας τις αυξανόμενες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Το εργαλείο FedWatch του Ομίλου CME δείχνει πιθανότητα 85,6% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα.

«Αυτό σημαίνει ότι η Fed θα πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα και η καμπύλη αποδόσεων, οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των επιτοκίων της Fed επιβεβαιώνουν όλα το ίδιο. Η έκπληξη πλέον θα ήταν εάν η Fed παρέμενε αμετάβλητη», δήλωσε ο Ντάρελ Κρονκ, επικεφαλής επενδύσεων για τη διαχείριση πλούτου και επενδύσεων στη Wells Fargo.