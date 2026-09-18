Πόλεμος Τραμπ - ΜΜΕ: «Κόβει» CNN, MS NOW και Politico από τον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή 18/9 ότι αποκλείει, με άμεση ισχύ, το CNN, το MS NOW και το Politico από την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τα συγκεκριμένα μέσα για συστηματική μετάδοση, όπως υποστηρίζει, «fake news».

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι τα τρία μέσα μεταδίδουν «μυθοπλασίες και ψέματα» όταν καλύπτουν τον ίδιο, την κυβέρνησή του και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στο Politico. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το μέσο είχε λάβει κατά την προηγούμενη κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν κρατική χρηματοδότηση ύψους 8 εκατ. δολαρίων, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «παράνομη» και αφήνοντας αιχμές περί πιθανής διαφθοράς.

Στην ίδια ανάρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να «γράφουν ή να μεταδίδουν» όσα χαρακτήρισε «μυθοπλασίες και ψέματα» σχετικά με την προεδρία και την κυβέρνησή του.

Η απόφαση αποτελεί νέα εξέλιξη στη διαρκή αντιπαράθεση του Τραμπ με μέσα ενημέρωσης που επικρίνουν την πολιτική του και έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη επεισόδιο στη διαμάχη γύρω από την πρόσβαση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

Μέχρι στιγμής, τα συγκεκριμένα μέσα και το National Press Club δεν είχαν σχολιάσει άμεσα την ανακοίνωση, σύμφωνα με το Reuters.

Πιο αναλυτικά ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει στην ανάρτηση του στο Truth Social: «Είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω ότι, με άμεση ισχύ, απαγορεύω την πρόσβαση του “Fake News CNN”, του MS NOW (που πρόσφατα άλλαξε το όνομά του από MSNBC λόγω έλλειψης τηλεθέασης και αξιοπιστίας!) και του Politico (οι αποδέκτες μιας παράνομης και παράλογης συνδρομής ύψους 8 εκατ. δολαρίων, ποσό-ρεκόρ όλων των εποχών, απευθείας από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επί του “Crooked Joe Biden”, προκειμένου να παραμείνουν “ζωντανοί”. Μου φαίνεται σαν διαφθορά!) στον Λευκό Οίκο, ως αποτέλεσμα της συνεχούς μετάδοσης “FAKE NEWS”!

Τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν διαρκώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Θα ακολουθήσουν και άλλα Fake News Media Outlets.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα!

Ο πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».