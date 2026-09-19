Με «άρωμα» ΝΔ οι λίστες Σαμαρά – Ποιοι ακούγονται για τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος

Η αναστάτωση και οι ανακατατάξεις στη δεξιά πολυκατοικία καλά κρατούν κι όπως όλα δείχνουν ο Αντώνης Σαμαράς έχει μπει πια στην τελική ευθεία για την ίδρυση του νέου του κόμματος, την οποία τρενάρει εδώ και μήνες, αφήνοντας το Μαξίμου να κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα.

Ωστόσο, η αντίστροφη μέτρηση για τις επίσημες ανακοινώσεις δείχνει να έχει αρχίσει, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός έχει βρει και τα γραφεία που θα στεγάσουν το νέο του εγχείρημα σε κεντρικό κτήριο της Αθήνας· και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ιπποκράτους, πάνω από τις εκδόσεις Λιβάνη, όπου και θα μετακομίσει όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης.

Μέχρι τότε – και παρότι ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος – πρώτο μέλημα είναι η διαμόρφωση των ψηφοδελτίων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως κάποια ονόματα έχουν ήδη «κλειδώσει».

Μεταξύ αυτών, κατά πάσα πιθανότητα, και ο γνωστός δικηγόρος Θέμης Σοφός. Μάλιστα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «R» ο κ. Σοφός βρέθηκε πρόσφατα με τον πρώην πρωθυπουργό και δύο ακόμη δικηγόρους, τον Θεόδωρο Μαντά και τον πρώην πρόεδρο του ΔΣΑ Δημήτρη Βερβεσό, σε ταβέρνα στην Κηφισιά.

Το πολιτικό μέλλον των δύο συναδέλφων του είναι ακόμη θολό, ωστόσο ο ίδιος επιβεβαίωσε το ενδεχόμενο καθόδου του στις εθνικές εκλογές με τον Αντώνη Σαμαρά (Παρασκευή 18/9, meganews radio).

Όπως είπε, παρότι προερχόμενος από τη ΝΔ, έχει απομακρυνθεί από το κόμμα εδώ και χρόνια, επιλέγοντας να ενταχθεί «ευσυνείδητα ελεύθερα στο χώρο ενός πολιτικά σκεπτόμενου αλλά κομματικά άστεγου πολίτη», τον οποίον και θα εγκαταλείψει εάν βρεθεί ο κομματικός σχηματισμός που θα εκφράζει τις «βαθιά δημοκρατικές πολιτικές αντιλήψεις» του.

Ειδικότερα, σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε:

«Έχω κατά καιρούς πει ότι ο κύριος Σαμαράς αποτελεί μια προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας, κύρους, με εμπειρία, γνώση, αντίληψη και κυβέρνησε τη χώρα μας σε εποχές κατά πολύ δυσχερέστερες αυτής που παρέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα, λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος πράγματι που μπορεί να εκπροσωπήσει πολιτικά, ιδεώδη δημοκρατικά και συγχρόνως με την εμπειρία που διαθέτει ως τέως πρωθυπουργός, να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας. Όμως, όταν και αν είναι αυτό το κόμμα για το οποίο όλοι ακούμε, θα δω κι εγώ τις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας και εύχομαι να είμαστε μαζί να τα συζητήσουμε.»

Πέρα από τον κ. Σοφό ακούγονται και άλλα ονόματα επίσης με «άρωμα» ΝΔ, όπως αυτό του Αργύρη Ντινόπουλου για τον βόρειο τομέα Αθηνών, του Πάνου Παναγιωτόπουλου στα νότια και του Θανάση Σκορδά στη δυτική Αττική.

Δεν είναι τυχαίο πως πρόκειται για τρεις «γαλάζιους» πολιτικούς που είχαν τοποθετηθεί σε κρίσιμα υπουργεία επί συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, οπότε ο κ. Ντινόπουλος είχε διατελέσει Υπουργός Εσωτερικών (2014-2015), ο κ. Παναγιωτόπουλος Υπουργός Εθνικής Άμυνας (2012-2013) και Πολιτισμού – Αθλητισμού (2013-2014), ενώ ο τελευταίος ήταν για μια διετία (2012-2014) Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Και δεν είναι οι μόνοι, αφού ακούγεται και το όνομα του πρώην Υπουργού Τουρισμού επί Καραμανλή Κώστα Μαρκόπουλου για την Εύβοια, ενώ δεν θα προκαλούσε έκπληξη και η κάθοδος με το κόμμα Σαμαρά του διαγραφέντα από τη ΝΔ Μάριου Σαλμά που έχει ανοίξει βεντέτα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Τη συστράτευσή του με τον πρώην πρωθυπουργό έχει επιβεβαιώσει δημοσίως και ο πρώην βουλευτής Ηλείας της ΝΔ και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας (επίσης επί Σαμαρά), Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι και υποψήφιος.

«Η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να κάνει κόμμα έχει ένα μεγαλείο το οποίο είναι συμβατό τουλάχιστον με τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες που έχει η Νέα Δημοκρατία, όπως την έχει ιδρύσει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής», σημείωσε χαρακτηριστικά (meganews radio, 10/9), ασκώντας σφοδρή κριτική στο κυβερνών κόμμα.

Διαρροές, πάντως, θέλουν τον κ. Τζαβάρα μαζί με τον καθηγητή Γιάννη Μάζη στην κορυφή του Επικρατείας.

Στο κόμμα Σαμαρά θα συμβάλλουν ακόμη – αλλά χωρίς να δώσουν τη μάχη του σταυρού – οι πρώην βουλευτές Χρήστος Ζωής και Φεβρωνία Πατριανάκου.

Στον δυτικό τομέα Αθηνών ακούγονται επίσης και η Γιώτα Νικολούλη- Μερκουράκη και ο Γιάννης Παναγιώτοπουλος.

Στην Α’ Αθήνας θεωρείται πιθανή υποψήφια η Σοφία Νικολάου (πρώην γενική γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής), ενώ έχει πέσει στο τραπέζι και το όνομα του πρώην πρύτανη και πρώην βουλευτή της ΝΔ Θανάση Φορτσάκη.

Για την περιφέρεια Ανατολικής Αττικής «παίζουν» τα ονόματα των Σωτήρη Μεθανίτη (πρώην δήμαρχος Μαρκόπουλου) και Ναταλί Κάκκαβα (δημοτική σύμβουλος Σαρωνικού), ενώ για τον Πειραιά ακούγονται η επίσης προερχόμενη από την αυτοδιοίκηση Ελένη Δαβγιώτη (Ρούκουνα) και οι δικηγόροι Παναγιώτης Κάσσης και Χαράλαμπος Τσιλιώτης.

Παράλληλα, κατά δήλωσή του, με το κόμμα Σαμαρά θα πολιτευθεί και ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης (Β’ Θεσσαλονίκης), ο οποίος είχε βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα τον περασμένο χειμώνα, όταν κατηγορήθηκε για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ.

Ωστόσο, αθωώθηκε τον Ιούνιο από το Συμβούλιο Εφετών και κατήγγειλε στοχοποίησή του από το Μαξίμου, δηλώνοντας πως θα στηρίξει «με χέρια και πόδια» τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς, όπως είπε: «Η ΝΔ πρέπει να ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων. Σήμερα γίναμε κόμμα των μπαταχτσήδων και του κουκουλώματος. Κάποιοι ντρέπονται να πουν ότι ανήκουν στο χώρο της ΝΔ».

Μένοντας στη βόρεια Ελλάδα, ακούγονται επίσης τα ονόματα των Βούλα Πατουλίδου (Θεσσαλονίκη), Άκη Γεροντόπουλου (Έβρος), Δημήτρη Πανοζάχο (Θεσσαλονίκη) και Στέργιου Γιαννάκη (Πρέβεζα).

Στις λίστες Σαμαρά αναμένεται ακόμη να βρεθούν και η Βίκυ Νταβλούρου, κόρη του πρώην βουλευτή Αχαΐας Θανάση Νταβλούρου, και υποψήφια στις ευρωεκλογές του 2024 με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, όπως επίσης και ο πρώην βουλευτής Μενέλαος Βλάχβεης στις Σέρρες, όπου η ΝΔ έχει μείνει ακάλυπτη, μετά την απόφαση του Κώστα Αχ. Καραμανλή να μην κατέβει στις εκλογές.

Τέλος, δεν μπορεί να αγνοηθεί η απόσταση που έχει πάρει από τις κυβερνητικές επιλογές ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, ο οποίος τους τελευταίους μήνες ασκεί ανοιχτά κριτική στην ηγεσία του κόμματος, γεγονός που έχει δώσει τροφή στη φημολογία πως σκοπεύει και εκείνος να μετοικήσει στο κόμμα Σαμαρά, όταν αυτό πάρει σάρκα και οστά.