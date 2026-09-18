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Παπαθανάσης: Νέο πρόγραμμα 5 δισ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα τέλη Νοεμβρίου
Οικονομία
22:40 - 18 Σεπ 2026

Παπαθανάσης: Νέο πρόγραμμα 5 δισ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα τέλη Νοεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Νέο πρόγραμμα στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, το οποίο αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Νοεμβρίου, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του ΕΡΤnews.

Αναφερόμενος στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι έχουν μεταφερθεί πόροι προς πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε δάνεια με επιτόκιο 0,35%. Όπως είπε, για τις ανάγκες του προγράμματος θα διατεθούν συνολικά 5 δισ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών έκανε παράλληλα αναφορά στις διαφορετικές κατηγορίες χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως σημείωσε, τα 18 δισ. ευρώ αφορούν δράσεις όπως οι ανακαινίσεις νοσοκομείων, έργα υποδομών, οι προληπτικές εξετάσεις, ο αυτοκινητόδρομος Ε-65 και ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη.

Για το δανειακό σκέλος, ανέφερε ότι αντιστοιχούν επίσης 18 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πως το 60% των δανείων έχει κατευθυνθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 40% σε μεγάλες επιχειρήσεις.

«Ναι, οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, αλλά εδώ δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τη μεγάλη επιχειρηματικότητα γιατί είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στα 4 δισ. ευρώ τα μέτρα στήριξης

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε και στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για τη στήριξη των πολιτών και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Όπως ανέφερε, μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης προβλέπονται μέτρα ύψους 1,8 δισ. ευρώ, ενώ για το 2027 προβλέπονται επιπλέον 2,2 δισ. ευρώ. Συνολικά, όπως είπε, το ύψος των μέτρων ανέρχεται σε 4 δισ. ευρώ.

«Η Ελλάδα είναι μία από τις 2-3 χώρες που μπορεί να ανακοινώνει μέτρα και κατ’ ουσίαν να φέρνει το μέρισμα της ανάπτυξης στους συμπολίτες μας», σημείωσε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε διαφορετική δημοσιονομική κατάσταση.

Σε ό,τι αφορά τις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει δυνατότητες στήριξης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μεγάλο δημοσιονομικό περιθώριο.

«Θα πρέπει να περιμένουμε. Έχουμε δυνάμεις να στηρίξουμε, αλλά όχι μεγάλες δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά.

Τι αλλάζει στο «Σπίτι μου 3»

Για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι το στεγαστικό αποτελεί σύνθετο ζήτημα και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία μόνο παρέμβαση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο νέο πρόγραμμα διευρύνονται τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, με το ανώτατο όριο ηλικίας να φτάνει έως τα 55 έτη.

Παράλληλα, προβλέπεται διευρυμένο κριτήριο σε ό,τι αφορά το μέγεθος του ακινήτου για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Όπως εξήγησε, για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά θα προστίθενται 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε επιπλέον παιδί.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ακόμη αύξηση του ανώτατου ορίου αξίας του ακινήτου από τις 250.000 στις 300.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο ύψος του δανείου αυξάνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ.

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Αύξηση 100 ευρώ στο επίδομα θέρμανσης

Αναφερόμενος στο επίδομα θέρμανσης, ο κ. Παπαθανάσης γνωστοποίησε ότι από την επόμενη χρονιά θα υπάρξει αύξηση κατά 100 ευρώ, την οποία συνέδεσε με τους πόρους του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Η αναφορά στις εκλογές και το νέο ευρωπαϊκό πακέτο

Σε ερώτηση για τις επόμενες εκλογές, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το έργο και τον σχεδιασμό της για την επόμενη τετραετία και στη συνέχεια, όπως είπε, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο επόμενο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πακέτο, ύψους 49,5 δισ. ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών.

Η κριτική στα οικονομικά προγράμματα ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ.

Ο κ. Παπαθανάσης άσκησε κριτική στα οικονομικά προγράμματα του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ., υποστηρίζοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, η εφαρμογή τους θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε νέο μνημόνιο και σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

Όπως εξήγησε, υπάρχει ανώτατο επιτρεπόμενο όριο δαπανών και σε περίπτωση υπέρβασής του απαιτούνται, όπως είπε, διορθωτικές παρεμβάσεις.

«Διότι πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι υπάρχει ένα ανώτατο επιτρεπόμενο όριο δαπανών», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αν το ξεπεράσουμε, τότε πρέπει να λάβουμε μέτρα όπως πολλές χώρες».

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα κόμματα «δεν θα τολμήσουν να τα καταθέσουν».

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