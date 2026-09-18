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Wall Street: «Βαριά» εβδομάδα για τον Dow – Πτώση 1,7%, η χειρότερη από τον Μάρτιο
Χρηματιστήρια
23:25 - 18 Σεπ 2026

Wall Street: «Βαριά» εβδομάδα για τον Dow – Πτώση 1,7%, η χειρότερη από τον Μάρτιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε την Παρασκευή 18/9, καθώς οι επενδυτές ολοκλήρωσαν μια έντονα μεταβλητή εβδομάδα, έχοντας να διαχειριστούν τη νέα άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και των τιμών του πετρελαίου, αλλά και την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve εδώ και τρία χρόνια.

Ο Dow Jones, που περιλαμβάνει 30 μετοχές, έχασε 95,40 μονάδες ή 0,18%, κλείνοντας στις 51.682,64 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,17% και έκλεισε στις 7.650,50 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,39%, στις 26.522,55 μονάδες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα, ασκώντας πιέσεις στις μετοχές. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, η οποία νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ξεπέρασε το 5%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007, πέρασε εκ νέου προσωρινά πάνω από το συγκεκριμένο όριο, μετά την υποχώρηση της Πέμπτης. Τελευταία σημείωνε άνοδο σχεδόν 6 μονάδων βάσης, στο 5,006%.

Πετρέλαιο: Μικτή εικόνα για την εβδομάδα

Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την εβδομάδα σχεδόν αμετάβλητες, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Την Παρασκευή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησαν 1,58%, στα 100,30 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσε πτώση 0,91%, στα 103,87 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες εμφάνισαν μικτή εικόνα. Ο Dow Jones κατέγραψε την τρίτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών, με πτώση 1,7%, τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Μάρτιο. Ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 0,1%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ήταν ο μοναδικός από τους τρεις βασικούς δείκτες που σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο, κατά 0,7%.

Οι επενδυτές στρέφονται ξανά στην AI

Οι αμερικανικές αγορές ανέκαμψαν την Πέμπτη, μία ημέρα μετά την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Η προοπτική τουλάχιστον μίας ακόμη αύξησης εντός του έτους είχε οδηγήσει τους βασικούς δείκτες σε σημαντικές απώλειες την Τετάρτη.

Η ανάκαμψη της Πέμπτης, ιδιαίτερα στις τεχνολογικές μετοχές, δείχνει ότι οι επενδυτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να εστιάσουν εκ νέου στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και στην πιθανή ενίσχυση της εταιρικής κερδοφορίας, παρά στην προοπτική διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.

«Κάποια αβεβαιότητα απομακρύνθηκε αυτή την εβδομάδα όταν η Fed αύξησε τα επιτόκια», δήλωσε ο Scott Welch, επικεφαλής επενδύσεων της Certuity.

Ωστόσο, ο Welch δεν θεωρεί ότι η τελευταία αύξηση ήταν μεμονωμένη κίνηση. Εκτιμά, αντίθετα, ότι ένας νέος κύκλος αυξήσεων επιτοκίων μόλις ξεκινά και θα μπορούσε να επιβαρύνει την πορεία των μετοχών τους επόμενους μήνες.

«Κάποια στιγμή, είτε τον Οκτώβριο είτε μετά τις εκλογές, πιστεύω ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον μία ακόμη φορά το 2026 και πιθανότατα άλλη μία ή δύο φορές το 2027», ανέφερε.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, ο Welch προβλέπει ότι οι πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων θα συνεχιστούν προς τα πάνω, ενώ εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν αυξημένες τους επόμενους μήνες.

«Δεν είμαι απαισιόδοξος για την αγορά, αλλά θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου η αγορά θα κινείται σταδιακά για το υπόλοιπο του έτους», πρόσθεσε ο επικεφαλής επενδύσεων.

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