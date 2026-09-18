SoftBank: Στα $6,5 δισ. η πιστωτική γραμμή για τις επενδύσεις στην AI

Σε νέα ενίσχυση της διαθέσιμης χρηματοδότησής της προχώρησε η SoftBank Group, καθώς εξασφάλισε επιπλέον 450 εκατ. δολάρια, αυξάνοντας στα 6,5 δισ. δολάρια υφιστάμενη πιστωτική γραμμή.

Η κίνηση προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον ιαπωνικό όμιλο, την ώρα που διευρύνει τις επενδύσεις του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και αναζητά τρόπους χρηματοδότησης της στρατηγικής του.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, η προηγούμενη πιστωτική γραμμή, ύψους 6,05 δισ. δολαρίων, επρόκειτο να λήξει αυτόν τον μήνα. Με τη νέα συμφωνία, η SoftBank θα έχει στη διάθεσή της ακόμη έναν χρόνο για να αντλήσει κεφάλαια από το αυξημένο όριο.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο όμιλος έχει ήδη χρησιμοποιήσει τη νέα πιστωτική γραμμή ή εάν σχεδιάζει να την αξιοποιήσει.

Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση των επενδύσεων στην AI

Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η SoftBank βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τη χρηματοδότηση των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω δανεισμού.

Ο ιαπωνικός όμιλος, ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές στον κλάδο, έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε σειρά συμφωνιών για την άντληση κεφαλαίων, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της συμμετοχής του στην OpenAI.

Στο πλαίσιο αυτό, η SoftBank αύξησε πρόσφατα κατά 5 δισ. δολάρια, στα 25 δισ. δολάρια, το δάνειο που έχει ως εξασφάλιση μετοχές της Arm Holdings Plc, της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ.

Στη διευρυμένη πιστωτική γραμμή συμμετέχουν πλέον περισσότερες από 20 τράπεζες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η συμφωνία προβλέπει επιτοκιακό περιθώριο 210 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς Secured Overnight Financing Rate (SOFR).

Εκπρόσωπος της SoftBank αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Νέες χρηματοδοτήσεις για την OpenAI

Οι πιστωτικές γραμμές αποτελούν ανακυκλούμενες δανειακές διευκολύνσεις που παρέχουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι εταιρείες μπορούν να τις χρησιμοποιούν ως εφεδρική πηγή ρευστότητας, χωρίς να είναι απαραίτητο να αντλήσουν άμεσα το σύνολο των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Η νέα συμφωνία προστίθεται στις χρηματοδοτήσεις που έχει εξασφαλίσει η SoftBank για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της στην OpenAI και ευρύτερα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των πρόσφατων συμφωνιών περιλαμβάνονται δάνειο ύψους 11,87 δισ. δολαρίων, καθώς και επιπλέον δάνειο 10 δισ. δολαρίων με εξασφάλιση τη συμμετοχή της SoftBank στην OpenAI.

Ο ιαπωνικός όμιλος, που ιδρύθηκε και διευθύνεται από τον Μασαγιόσι Σον, αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να έχει επενδύσει σχεδόν 65 δισ. δολάρια στην OpenAI έως τον Οκτώβριο.