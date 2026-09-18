ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
SoftBank: Στα $6,5 δισ. η πιστωτική γραμμή για τις επενδύσεις στην AI
Επιχειρήσεις
23:45 - 18 Σεπ 2026

SoftBank: Στα $6,5 δισ. η πιστωτική γραμμή για τις επενδύσεις στην AI

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε νέα ενίσχυση της διαθέσιμης χρηματοδότησής της προχώρησε η SoftBank Group, καθώς εξασφάλισε επιπλέον 450 εκατ. δολάρια, αυξάνοντας στα 6,5 δισ. δολάρια υφιστάμενη πιστωτική γραμμή.

Η κίνηση προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον ιαπωνικό όμιλο, την ώρα που διευρύνει τις επενδύσεις του στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και αναζητά τρόπους χρηματοδότησης της στρατηγικής του.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, η προηγούμενη πιστωτική γραμμή, ύψους 6,05 δισ. δολαρίων, επρόκειτο να λήξει αυτόν τον μήνα. Με τη νέα συμφωνία, η SoftBank θα έχει στη διάθεσή της ακόμη έναν χρόνο για να αντλήσει κεφάλαια από το αυξημένο όριο.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο όμιλος έχει ήδη χρησιμοποιήσει τη νέα πιστωτική γραμμή ή εάν σχεδιάζει να την αξιοποιήσει.

Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση των επενδύσεων στην AI

Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η SoftBank βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τη χρηματοδότηση των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω δανεισμού.

Ο ιαπωνικός όμιλος, ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές στον κλάδο, έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε σειρά συμφωνιών για την άντληση κεφαλαίων, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της συμμετοχής του στην OpenAI.

Στο πλαίσιο αυτό, η SoftBank αύξησε πρόσφατα κατά 5 δισ. δολάρια, στα 25 δισ. δολάρια, το δάνειο που έχει ως εξασφάλιση μετοχές της Arm Holdings Plc, της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ.

Στη διευρυμένη πιστωτική γραμμή συμμετέχουν πλέον περισσότερες από 20 τράπεζες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η συμφωνία προβλέπει επιτοκιακό περιθώριο 210 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς Secured Overnight Financing Rate (SOFR).

Εκπρόσωπος της SoftBank αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Νέες χρηματοδοτήσεις για την OpenAI

Οι πιστωτικές γραμμές αποτελούν ανακυκλούμενες δανειακές διευκολύνσεις που παρέχουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι εταιρείες μπορούν να τις χρησιμοποιούν ως εφεδρική πηγή ρευστότητας, χωρίς να είναι απαραίτητο να αντλήσουν άμεσα το σύνολο των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Η νέα συμφωνία προστίθεται στις χρηματοδοτήσεις που έχει εξασφαλίσει η SoftBank για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της στην OpenAI και ευρύτερα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των πρόσφατων συμφωνιών περιλαμβάνονται δάνειο ύψους 11,87 δισ. δολαρίων, καθώς και επιπλέον δάνειο 10 δισ. δολαρίων με εξασφάλιση τη συμμετοχή της SoftBank στην OpenAI.

Ο ιαπωνικός όμιλος, που ιδρύθηκε και διευθύνεται από τον Μασαγιόσι Σον, αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να έχει επενδύσει σχεδόν 65 δισ. δολάρια στην OpenAI έως τον Οκτώβριο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε 95 παραγωγικές επενδύσεις σε όλη την Κρήτη με 140 εκατ. ευρώ
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε 95 παραγωγικές επενδύσεις σε όλη την Κρήτη με 140 εκατ. ευρώ

Συνάντηση Πιερρακάκη–Μερτς: Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, οι επενδύσεις και η οικονομική ισχύς της ΕΕ
Ειδήσεις

Συνάντηση Πιερρακάκη–Μερτς: Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, οι επενδύσεις και η οικονομική ισχύς της ΕΕ

Χατζηδάκης: Μοχλός ενίσχυσης των επενδύσεων η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Οικονομία

Χατζηδάκης: Μοχλός ενίσχυσης των επενδύσεων η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνονται μέχρι 16/10 οι αιτήσεις για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνονται μέχρι 16/10 οι αιτήσεις για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
18/09/2026 - 23:45

SoftBank: Στα $6,5 δισ. η πιστωτική γραμμή για τις επενδύσεις στην AI

Χρηματιστήρια
18/09/2026 - 23:25

Wall Street: «Βαριά» εβδομάδα για τον Dow – Πτώση 1,7%, η χειρότερη από τον Μάρτιο

Αναλύσεις
18/09/2026 - 23:23

Ελληνική οικονομία: Διπλή αναβάθμιση από Scope και Moody’s - «Πανηγυρισμοί» Πιερρακάκη, Παπαθανάση

Ειδήσεις
18/09/2026 - 23:15

Κούβα: Νέο γενικευμένο μπλακάουτ - Στο σκοτάδι εκατομμύρια κάτοικοι για 7η φορά το 2026

Ειδήσεις
18/09/2026 - 23:09

Πόλεμος Τραμπ - ΜΜΕ: «Κόβει» CNN, MS NOW και Politico από τον Λευκό Οίκο

Ομόλογα
18/09/2026 - 22:59

Γαλλία: Σε υψηλό 14 ετών το spread του 10ετούς ομολόγου έναντι του Γερμανικού

Οικονομία
18/09/2026 - 22:40

Παπαθανάσης: Νέο πρόγραμμα 5 δισ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα τέλη Νοεμβρίου

Υγεία
18/09/2026 - 22:30

Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής ή ψυχαναλυτής; Τι σημαίνουν πραγματικά οι όροι

Ειδήσεις
18/09/2026 - 22:20

BofA: Σήμα κινδύνου για επιτόκια Fed άνω του 5% – Βλέπει 2ετές ομόλογο στο 5,25%

Ειδήσεις
18/09/2026 - 22:10

Υπουργείο Παιδείας: Ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ για υποψηφίους από πληγείσες περιοχές

Ειδήσεις
18/09/2026 - 21:51

Τραμπ – Σι: Οι CEO της JPMorgan και Citigroup στο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/09/2026 - 21:45

UFO: Το Πεντάγωνο δημοσιοποιεί 71 νέα αρχεία – Στο φως φιλμ από το 1952

Ειδήσεις
18/09/2026 - 21:20

Επίτροπος Μετανάστευσης: Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρώπη

Ειδήσεις
18/09/2026 - 21:11

Κουρσκ: Drone χτύπησε πύργο ψύξης πυρηνικού σταθμού – Συναγερμός για την πυρηνική ασφάλεια

Ειδήσεις
18/09/2026 - 21:00

Eurostat: Γιατί οι Έλληνες νέοι καθυστερούν να φύγουν από το πατρικό σπίτι

Οικονομία
18/09/2026 - 20:41

Θεοδωρικάκος: Η Κρήτη κόμβος καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Πολιτική
18/09/2026 - 20:30

Δημοσκόπηση MRB: Η στάση για το Ισραήλ, οι συσπειρώσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και οι αναποφάσιστοι

Ειδήσεις
18/09/2026 - 20:20

Γερμανία: Σχέδιο για μείωση του φόρου στα καύσιμα και πλαφόν στις τιμές

Ανακοινώσεις
18/09/2026 - 19:59

ΚΕΚΡΟΨ: Περιορίστηκαν στα 148 χιλ. ευρώ οι ζημιές προ φόρων στο α’ εξάμηνο

Πολιτική
18/09/2026 - 19:45

Πλεύρης – ΠΑΣΟΚ: Στα χαρακώματα για τη γνωριμία με τους γιατρούς – «Πολιτική σπέκουλα» λέει ο υπουργός

Χρηματιστήρια
18/09/2026 - 19:40

Ευρωπαϊκές αγορές: Βουτιά 1,1% με φόντο το πετρέλαιο – Στο κόκκινο DAX, CAC 40 και FTSE 100

Ναυτιλία
18/09/2026 - 19:30

Πειραιάς: Άλμα 18% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων τον Αύγουστο

Ακίνητα
18/09/2026 - 19:15

The Ellinikon Sports Park: Αθλητικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών με τη σφραγίδα του Ομίλου AKTOR

Ειδήσεις
18/09/2026 - 18:55

ΗΠΑ: «Καμπανάκι» από τη βιομηχανία – Απρόσμενη πτώση της παραγωγής τον Αύγουστο

Οικονομία
18/09/2026 - 18:30

Πιερρακάκης για επιστροφή Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές: Η αξιοπιστία αποτελεί κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα

Ανακοινώσεις
18/09/2026 - 18:10

Γενική Συνέλευση Bally’s Intralot: Πράσινο φως για ΑΜΚ έως €135 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
18/09/2026 - 18:00

Χρηματιστήριο: Πάνω από €4,2 δισ. ο τζίρος στο ιστορικό rebalancing

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/09/2026 - 18:00

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Πολωνία

Ειδήσεις
18/09/2026 - 17:46

Πρέσβης Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ: Η παροχή βοήθειας εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των συμμάχων του Κιέβου

Οικονομία
18/09/2026 - 17:39

ΑΑΔΕ- ΕΘΕΑΣ – ΓΕΩΤΕΕ: Σε λειτουργία η υποβολή αιτήσεων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ