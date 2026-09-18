Κούβα: Νέο γενικευμένο μπλακάουτ - Στο σκοτάδι εκατομμύρια κάτοικοι για 7η φορά το 2026

Νέα εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης έπληξε σήμερα την Κούβα, σηματοδοτώντας το έβδομο μαζικό μπλακάουτ που καταγράφεται στη χώρα από την αρχή του 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας.

Όπως ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ηλεκτρικό δίκτυο υπέστη εκ νέου κατάρρευση, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του νησιού, όπου κατοικούν περίπου 9 εκατομμύρια άνθρωποι, να μείνει χωρίς ρεύμα.

Το ενεργειακό σύστημα της Κούβας αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σημαντικές δυσκολίες, με τις ελλείψεις καυσίμων, τις βλάβες και την παλαιότητα των υποδομών να επιβαρύνουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές, στις πιέσεις που δέχεται το σύστημα προστίθενται και οι επιπτώσεις από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη ακόμη και όταν το δίκτυο λειτουργεί, καθώς οι αρχές εφαρμόζουν συχνά προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Ως αποτέλεσμα, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι μπορεί να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

{https://x.com/martinoticias/status/2101014825488789699}