Ισχυρή αντεπίθεση της Wall: Άλμα 624 μονάδων για τον Dow καθώς «φρενάρουν» οι αποδόσεις των ομολόγων

Οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη 3/9, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι η Federal Reserve ενδέχεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτόν τον μήνα.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,06% και έκλεισε στις 7.747,71 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,4%, στις 26.584,06 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 624,16 μονάδες ή 1,18%, κλείνοντας στις 53.686,11 μονάδες. Πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοση του δείκτη των 30 μετοχών από τις 4 Αυγούστου.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώθηκε τελευταία στο 4,77%, υποχωρώντας μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Fed, Christopher Waller, ότι θα ήταν «διατεθειμένος να στηρίξει» τη διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, εφόσον δεν υπάρξουν εκπλήξεις στα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Μία ημέρα νωρίτερα, η απόδοση του 10ετούς είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.

Υποχωρούν οι προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων

Μετά τις δηλώσεις του Waller, οι πιθανότητες που αποδίδουν οι επενδυτές μέσω των futures στα επιτόκια της Fed για μια αύξηση επιτοκίων μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες υποχώρησαν στο 50,4%, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, από 63,2% μία ημέρα νωρίτερα.

Οι δηλώσεις Waller, σε συνδυασμό με τη σημαντική ενίσχυση του ιαπωνικού γεν έναντι του δολαρίου, συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων ευρύτερα και έδωσαν ώθηση στις αγορές, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 0,32%, κλείνοντας στα 91,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχώρησε οριακά κατά 0,12%, στα 95,52 δολάρια.

Η άνοδος των τιμών του αργού έχει ασκήσει τις τελευταίες ημέρες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μπορούσε να ενισχύσει τον πληθωρισμό και να υποχρεώσει τη Fed να αυξήσει τα επιτόκια.

Ωστόσο, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων είχαν ήδη αρχίσει να υποχωρούν πριν από τις δηλώσεις του Waller, καθώς το γεν σημείωσε ισχυρή άνοδο έναντι του δολαρίου.

«Δεν έχει δοθεί ακόμη το σήμα κινδύνου»

Παρά την αποκλιμάκωση των αποδόσεων, ο Sam Stovall της CFRA Research εκτιμά ότι οι αγορές δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει τους κινδύνους.

Όπως δήλωσε στο CNBC, εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν «πεισματικά υψηλές», τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τους επενδυτές.

«Δεν μπορείς πραγματικά να πεις ότι έχει δοθεί το σήμα ότι όλα είναι εντάξει», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η προσοχή της Fed παραμένει στραμμένη κυρίως στον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και ένα αδύναμο αποτέλεσμα στα στοιχεία για την απασχόληση που αναμένονται την Παρασκευή ενδέχεται να μην αλλάξει τη στάση της Fed, ενώ ένα ισχυρό αποτέλεσμα θα μπορούσε να ενισχύσει τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις.

Άλμα 16% για τη Snowflake – Πτώση για την Broadcom

Σε επίπεδο μετοχών, η Snowflake ξεχώρισε, με τη μετοχή της να καταγράφει άνοδο άνω του 16%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων και εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο, καθώς και ισχυρών προβλέψεων για τη συνέχεια.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Broadcom υποχώρησε περισσότερο από 2%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά της και έδωσε απογοητευτική πρόβλεψη για τα έσοδα του τέταρτου δημοσιονομικού τριμήνου.