ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισχυρή αντεπίθεση της Wall: Άλμα 624 μονάδων για τον Dow καθώς «φρενάρουν» οι αποδόσεις των ομολόγων
Χρηματιστήρια
23:23 - 03 Σεπ 2026

Ισχυρή αντεπίθεση της Wall: Άλμα 624 μονάδων για τον Dow καθώς «φρενάρουν» οι αποδόσεις των ομολόγων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη 3/9, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι η Federal Reserve ενδέχεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτόν τον μήνα.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,06% και έκλεισε στις 7.747,71 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,4%, στις 26.584,06 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 624,16 μονάδες ή 1,18%, κλείνοντας στις 53.686,11 μονάδες. Πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοση του δείκτη των 30 μετοχών από τις 4 Αυγούστου.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώθηκε τελευταία στο 4,77%, υποχωρώντας μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Fed, Christopher Waller, ότι θα ήταν «διατεθειμένος να στηρίξει» τη διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, εφόσον δεν υπάρξουν εκπλήξεις στα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Μία ημέρα νωρίτερα, η απόδοση του 10ετούς είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.

Υποχωρούν οι προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων

Μετά τις δηλώσεις του Waller, οι πιθανότητες που αποδίδουν οι επενδυτές μέσω των futures στα επιτόκια της Fed για μια αύξηση επιτοκίων μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες υποχώρησαν στο 50,4%, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, από 63,2% μία ημέρα νωρίτερα.

Οι δηλώσεις Waller, σε συνδυασμό με τη σημαντική ενίσχυση του ιαπωνικού γεν έναντι του δολαρίου, συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων ευρύτερα και έδωσαν ώθηση στις αγορές, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 0,32%, κλείνοντας στα 91,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχώρησε οριακά κατά 0,12%, στα 95,52 δολάρια.

Η άνοδος των τιμών του αργού έχει ασκήσει τις τελευταίες ημέρες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μπορούσε να ενισχύσει τον πληθωρισμό και να υποχρεώσει τη Fed να αυξήσει τα επιτόκια.

Ωστόσο, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων είχαν ήδη αρχίσει να υποχωρούν πριν από τις δηλώσεις του Waller, καθώς το γεν σημείωσε ισχυρή άνοδο έναντι του δολαρίου.

«Δεν έχει δοθεί ακόμη το σήμα κινδύνου»

Παρά την αποκλιμάκωση των αποδόσεων, ο Sam Stovall της CFRA Research εκτιμά ότι οι αγορές δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει τους κινδύνους.

Όπως δήλωσε στο CNBC, εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν «πεισματικά υψηλές», τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τους επενδυτές.

«Δεν μπορείς πραγματικά να πεις ότι έχει δοθεί το σήμα ότι όλα είναι εντάξει», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η προσοχή της Fed παραμένει στραμμένη κυρίως στον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και ένα αδύναμο αποτέλεσμα στα στοιχεία για την απασχόληση που αναμένονται την Παρασκευή ενδέχεται να μην αλλάξει τη στάση της Fed, ενώ ένα ισχυρό αποτέλεσμα θα μπορούσε να ενισχύσει τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις.

Άλμα 16% για τη Snowflake – Πτώση για την Broadcom

Σε επίπεδο μετοχών, η Snowflake ξεχώρισε, με τη μετοχή της να καταγράφει άνοδο άνω του 16%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων και εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο, καθώς και ισχυρών προβλέψεων για τη συνέχεια.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Broadcom υποχώρησε περισσότερο από 2%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά της και έδωσε απογοητευτική πρόβλεψη για τα έσοδα του τέταρτου δημοσιονομικού τριμήνου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Ισχυρό comeback με κέρδη 1,62% – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ισχυρό comeback με κέρδη 1,62% – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Wall Street: Κέρδη με φόντο την αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων
Χρηματιστήρια

Wall Street: Κέρδη με φόντο την αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων 

Το καμπανάκι των ομολόγων χτυπά στη Wall Street: Γιατί αυξάνεται η ανησυχία των επενδυτών
Ομόλογα

Το καμπανάκι των ομολόγων χτυπά στη Wall Street: Γιατί αυξάνεται η ανησυχία των επενδυτών

Ανάκαμψη στις ασιατικές αγορές με κέρδη έως +1,3%
Χρηματιστήρια

Ανάκαμψη στις ασιατικές αγορές με κέρδη έως +1,3%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 23:46

Volkswagen: Πράσινο φως στο σχέδιο για κατάργηση άλλων 50.000 θέσεων εργασίας

Πολιτική
03/09/2026 - 23:29

Η ΟΝΝΕΔ έφτιαξε ταινία μικρού μήκους για το rebrading του Αλέξη Τσίπρα (βίντεο)

Χρηματιστήρια
03/09/2026 - 23:23

Ισχυρή αντεπίθεση της Wall: Άλμα 624 μονάδων για τον Dow καθώς «φρενάρουν» οι αποδόσεις των ομολόγων

Ειδήσεις
03/09/2026 - 23:20

Βανς: Στα προπολεμικά επίπεδα το πετρέλαιο μέσω Ορμούζ – Η Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/09/2026 - 23:15

Κάθετος Διάδρομος: Στην Αλεξανδρούπολη οι διαχειριστές συστημάτων φυσικού αερίου ενόψει της ένταξης Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας

Ειδήσεις
03/09/2026 - 22:59

Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα σε βάρος του Νταβούτογλου για «εξύβριση» του Ερντογάν

Οικονομία
03/09/2026 - 22:50

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί ως 27 χώρες – Πρέπει να γίνει μία

Πολιτική
03/09/2026 - 22:35

Βαρδακαστάνης: Δική μας ιστορική ευθύνη να μετατρέψουμε την ιστορική παρακαταθήκη σε νέα προοπτική για τη χώρα

Ειδήσεις
03/09/2026 - 22:20

Τραμπ προς Ευρώπη: Δώστε πίσω τα λεφτά μας – Απαιτεί αποζημίωση για τη βοήθεια στην Ουκρανία

Πολιτική
03/09/2026 - 22:00

Μαρινάκης: Μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Πολιτική
03/09/2026 - 21:51

Ανδρουλάκης από Ηράκλειο: «Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία» – Το σχέδιο ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
03/09/2026 - 21:45

Ματσάδο για την πετρελαϊκή συμφωνία Βενεζουέλας-ΗΠΑ: Ποιος υπογράφει; Τι ακριβώς υπογράφεται;

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 21:35

Παπακωνσταντίνου: «Νέα χρονιά-ρεκόρ» για την IDEAL – Στα €118,75 εκατ. η επένδυση στην Kymora

Υγεία
03/09/2026 - 21:20

Ο «μύθος» του 8ώρου – Τελικά, πόσο ύπνο χρειαζόμαστε

Ειδήσεις
03/09/2026 - 21:15

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για άμυνα: Δύσκολος ο στόχος της αμυντικής ετοιμότητας έως το 2030

Ανακοινώσεις
03/09/2026 - 21:10

Εθνική Ασφαλιστική: Άντλησε €200 εκατ. από τις αγορές - Πάνω από 3 φορές η υπερκάλυψη

Οικονομία
03/09/2026 - 21:00

Τσαβδαρίδης: Στα €28,7 εκατ. η στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης στη γουνοποιία της Δυτικής Μακεδονίας

Ειδήσεις
03/09/2026 - 20:55

Νιγηρία: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τοξικές αναθυμιάσεις σε απόπειρα κλοπής πετρελαίου

Magazino
03/09/2026 - 20:28

Γιατί πρέπει να αφήνετε τα παιδιά να βαριούνται; Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

Πολιτική
03/09/2026 - 20:21

Μητσοτάκης σε Κόστα για Τουρκία: Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις για την άμυνά μας

Πολιτική
03/09/2026 - 20:10

Γεραπετρίτης: Σύνδεση της Φλώρινας με την Ευρώπη μέσω της νέας διάβασης στον Λαιμό – Επιταχύνονται τα έργα

Χρηματιστήρια
03/09/2026 - 20:08

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Τέλος στο τριήμερο sell-off – Ανάκαμψη για τον Stoxx 600

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/09/2026 - 19:50

Δήμας: Πυλώνες ανάπτυξης για τα Γρεβενά ο Ε65 και οι σύγχρονες κτιριακές υποδομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/09/2026 - 19:30

Παπασταύρου: Ο Έβρος από ακριτική περιοχή της Πατρίδας μας μετεξελίσσεται σε ενεργειακή πύλη της Ευρώπης

Πολιτική
03/09/2026 - 19:11

Αθήνα προς Άγκυρα: «Καμία νομική ισχύς» στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Νέο ελληνικό διάβημα

Magazino
03/09/2026 - 19:05

Γιατί αντιστεκόμαστε στην αλλαγή – ακόμη κι όταν ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη

Ειδήσεις
03/09/2026 - 18:53

Θρίλερ στον Μαραθώνα: Φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξη

Πολιτική
03/09/2026 - 18:42

Live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώσεις
03/09/2026 - 18:35

Fais: Νέα επιχειρηματική δομή με συγχώνευση θυγατρικών – Στόχος αύξηση EBITDA και ταμειακών ροών

Ανακοινώσεις
03/09/2026 - 18:31

Πετρόπουλος: Μείωση τζίρου και κερδών στο α’ εξάμηνο – Στα €2,2 εκατ. καθαρά κέρδη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ