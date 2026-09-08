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Wall Street: Στο «κόκκινο» με φόντο την επικείμενη απόφαση της Fed
Χρηματιστήρια
23:31 - 08 Σεπ 2026

Wall Street: Στο «κόκκινο» με φόντο την επικείμενη απόφαση της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Wall Street σήμερα (Τρίτη, 8/9), καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ανησυχεί τους επενδυτές από κοινού με τη νέα άνοδο των τιμών στο πετρέλαιο και τα αυξημένα στοιχήματα για ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων από τη Fed.  

Έτσι, ο Dow Jones πιέστηκε περισσότερο από όλους τους βασικούς δείκτες και κατρακύλησε κατά 1,18% στις 52.786 μονάδες, ενώ την ίδια ώρα ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,58% στις 7.673 μονάδες και ο Nasdaq τερμάτισε με απώλειες της τάξης του 0,32% στις 26.421 μονάδες.

Στα ομόλογα, οι αποδόσεις κινήθηκαν ανοδικά με το 10ετές να σκαρφαλώνει στο 4,8% και το 2ετές να φτάνει το 4,39%.

Στις μετοχές, στους κερδισμένους συγκαταλέγεται η Qualcomm (+5,35%), μετά την ανακοίνωση πολυετούς συνεργασίας με την Amazon για την ανάπτυξη ειδικών μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης και λύσεων για data centers. Κέρδη σημείωσε και η Intel (+9,05%), μετά από αναβάθμιση από αναλυτές και δημοσιεύματα ότι η εταιρεία εξετάζει αυξήσεις τιμών στους επεξεργαστές της.

Στα «πράσινα» βρέθηκαν επίσης οι Rigetti Computing, D-Wave Quantum και Quantinuum, ενώ εντυπωσιακό «άλμα» άνω του 10% σημείωσε η Bloom Energy, μετά την ανακοίνωση ότι θα ενταχθεί στον δείκτη S&P 500.

Στους χαμένους, ξεχωρίζει η Amgen (-10,08%) και η Novartis (-10,89%), ενώ απώλειες σημείωσαν και οι Boston Scientific και Stryker μετά την ανακοίνωσή τους ότι βρέθηκαν στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης.

«Βουτιά» κατέγραψαν ακόμη εταιρείες που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα, όπως η Coinbase, η Robinhood και η Strategy, αφού η υποχώρηση του Bitcoin επηρέασε αρνητικά τις μετοχές του κλάδου.

Στα εκτός αγορών, οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και η απάντηση της χώρας με αεροπορική επιδρομή έκαναν τους επενδυτές να στρέψουν και πάλι το βλέμμα τους στην ταραγμένη Μέση Ανατολή, ενώ προκλήθηκαν και νέες ανησυχίες για διαταραχές στην αγορά πετρελαίου και νέο ενεργειακό σοκ.

Κι αυτά τη στιγμή που ούτως ή άλλως οι αγορές είναι σε κατάσταση αβεβαιότητας, καθώς έχουν ανοιχτά πολλά «μέτωπα»· από τις γεωπολιτικές εντάσεις μέχρι τα πολιτικά – εκλογικά ρίσκα, όπως απέδειξε πολύ πρόσφατα η περίπτωση της Γερμανίας.

Εν τω μεταξύ, οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν συνεχίζουν να είναι σε κρίση, με την Τεχεράνη να χρησιμοποιεί το «χαρτί» του Ορμούζ και του Περσικού Κόλπου και την Ουάσιγκτον να επιδιώκει τη διατήρηση ανοικτών των ενεργειακών διαδρόμων.

Σε αυτές τις συνθήκες, οι τιμές του πετρελαίου πήραν αναπόφευκτα και πάλι την ανηφόρα, με το Brent να ξεπερνά τα 98 δολάρια το βαρέλι, κινούμενο σταθερά προς το ορόσημο των 100 δολαρίων, και το αμερικανικό αργό WTI να αφήνει πίσω του τα 93 δολάρια.

Η άνοδος στο πετρέλαιο ενίσχυσε τις ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια, λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Σημειώνεται, δε, πως η ΕΚΤ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ανεβάσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της εντός της εβδομάδος, γεγονός που κάνει τους traders να περιμένουν τις κινήσεις της Fed με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Πάντως, έχουν ενισχυθεί τα στοιχήματα υπέρ της αύξησης και από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στις 16 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές χρήματος δίνουν πλέον πιθανότητες 60% για αύξηση επιτοκίων από τη Fed, μέσα στον Σεπτέμβριο.

«Με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις τιμές πετρελαίου να αυξάνονται, οι αγορές μπορεί να δυσκολευτούν να εστιάσουν σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τη συζήτηση για τον πληθωρισμό», σχολίασε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley.

«Σε αντίθεση με την αντίδραση των μετοχών στην έκθεση για την απασχόληση, τα καλά οικονομικά νέα αυτή την εβδομάδα — δηλαδή ένας χαμηλότερος πληθωρισμός — θα πρέπει να θεωρηθούν θετικά», σημείωσε ακόμη.

Παράλληλα, στρατηγικοί αναλυτές της Bespoke Investment Group ανέφεραν ότι «οι τιμές της ενέργειας δεν μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται χωρίς να επηρεάσουν την αγορά και κάποια στιγμή ακόμη και μια ήπια έκθεση πληθωρισμού αυτή την εβδομάδα μπορεί να μην έχει μεγάλη σημασία, εάν οι τιμές του αργού παραμείνουν πάνω από 90 δολάρια και πλησιάζουν δε, σε τριψήφια επίπεδα».

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