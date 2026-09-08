Έξι κίνδυνοι που μπορεί να δοκιμάσουν τις διεθνείς αγορές το φθινόπωρο

Οι διεθνείς αγορές εισέρχονται στο φθινόπωρο αντιμέτωπες με μια σειρά κινδύνων που μπορούν να αυξήσουν τη μεταβλητότητα και να ανατρέψουν τις ισορροπίες των τελευταίων μηνών. Από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών έως την τεχνητή νοημοσύνη, την ευρωπαϊκή πολιτική και τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, έξι μέτωπα βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτών.

1. Η Μέση Ανατολή και ο κίνδυνος νέου ενεργειακού σοκ

Ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου, καθώς νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις τιμές της ενέργειας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μια νέα διαταραχή στις ενεργειακές ροές θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενισχύοντας τις ενεργειακές μετοχές αλλά επιβαρύνοντας τις οικονομίες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους θα αναζωπύρωνε τις πληθωριστικές πιέσεις και θα ασκούσε πιέσεις στα κρατικά ομόλογα.

Οι συνομιλίες Ιράν-Ομάν και οι εναλλακτικές διαδρομές μέσω αγωγών που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης διαταραχής στον Ορμούζ αποτελούν, ως εκ τούτου, βασικά σημεία παρακολούθησης για τις αγορές.

2. Fed και BoJ στο επίκεντρο μέσα στην ίδια εβδομάδα

Οι αποφάσεις της Federal Reserve και της Bank of Japan αναμένεται να προσθέσουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς οι δύο κεντρικές τράπεζες συνεδριάζουν μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Η Fed συνεδριάζει στις 16 Σεπτεμβρίου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον Κέβιν Γουόρς και στην κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Οι αγορές αποδίδουν περίπου 40% πιθανότητα σε αύξηση επιτοκίων, ενώ η περιορισμένη επικοινωνία από τη Fed εντείνει τη νευρικότητα. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται η αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων και το ενδεχόμενο παρέμβασης του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, συνεδριάζει η Bank of Japan. Η πορεία του γεν και οι πιθανές κινήσεις της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα εάν υπάρξει προσπάθεια στήριξης του νομίσματος ή αλλαγής της πολιτικής της.

3. Η κούρσα της AI και το μεγάλο τεστ της Anthropic

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία μπορεί να έρθει από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Anthropic και το μοντέλο Claude βρίσκονται στο επίκεντρο ενός επενδυτικού κύκλου που έχει οδηγήσει τις αποτιμήσεις των εταιρειών AI σε πρωτοφανή επίπεδα.

Η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο μετά την IPO της SpaceX, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή άντληση έως και 100 δισ. δολαρίων. Η αποτίμηση της Anthropic είχε φτάσει τα 965 δισ. δολάρια τον Μάιο, ενώ μια δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να την οδηγήσει ακόμη και στο 1 τρισ. δολάρια.

Παράλληλα, οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι στρέφονται στην έκδοση ομολόγων για να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις τους σε υποδομές AI. Μια απότομη αλλαγή στις προσδοκίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε επομένως να έχει συνέπειες πολύ πέρα από τις ίδιες τις εταιρείες του κλάδου.

«Η αγορά βρίσκεται σε μια φάση όπου οι προσδοκίες είναι εξαιρετικά υψηλές και οποιαδήποτε απογοήτευση μπορεί να έχει δυσανάλογες επιπτώσεις», έχει επισημάνει η Βιολέτα Τοντόροβα.

Μια αρνητική εξέλιξη στην Anthropic θα μπορούσε να επηρεάσει ευρύτερα τον τεχνολογικό κλάδο, συμπαρασύροντας εταιρείες όπως η Nvidia και η Microsoft και δοκιμάζοντας τις υψηλές αποτιμήσεις γύρω από την AI.

4. Γαλλία και Γερμανία: Πολιτική αβεβαιότητα στην Ευρώπη

Στη Γαλλία, η δημοσιονομική κατάσταση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για τις αγορές. Η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει το υψηλό έλλειμμα, ενώ η πολιτική αβεβαιότητα εντείνεται ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 και της ενίσχυσης της ακροδεξιάς στις δημοσκοπήσεις.

«Η Γαλλία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων», έχει προειδοποιήσει ο Γκάι Μίλερ.

Την ίδια ώρα, η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις. Η εκλογική νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ εντείνει την αβεβαιότητα: το ακροδεξιό κόμμα κατέγραψε ιστορικό 44,5%, ενώ το CDU υποχώρησε στο 18,5%, αυξάνοντας την πίεση στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Η AfD δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία, καθώς το BSW της Σάρα Βάγκενκνεχτ, με 5,1%, αναδεικνύεται σε ρυθμιστικό παράγοντα για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το αποτέλεσμα έχει ευρύτερες συνέπειες ενόψει των εκλογών σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και ενισχύει τις πιέσεις προς τον Μερτς, ενώ η άνοδος της AfD μπορεί να επηρεάσει και το κλίμα στην αγορά γερμανικών ομολόγων.

5. Η Βρετανία και η δύσκολη εξίσωση του προϋπολογισμού

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ αντιμετωπίζει περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια ενόψει του προϋπολογισμού του Οκτωβρίου. Οι πιέσεις αναμένεται να ενταθούν και στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος, καθώς η κυβέρνηση θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και τις πολιτικές δεσμεύσεις της.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι βρίσκεται μεταξύ εκείνων που καλούνται να διαχειριστούν τις πιέσεις, ενώ οι αγορές θα παρακολουθούν στενά το δημοσιονομικό σχέδιο της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση έχει πολύ μικρότερο δημοσιονομικό χώρο από αυτόν που θα ήθελε και οποιοδήποτε λάθος στον προϋπολογισμό θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις», σύμφωνα με τον Άντριου Γουίσαρτ.

6. Οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές και η τιμή της βενζίνης

Στις ΗΠΑ, η πολιτική πίεση αναμένεται να αυξηθεί όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Η άνοδος των τιμών της βενζίνης, που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 4 δολάρια το γαλόνι εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο παράγοντα για τους ψηφοφόρους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι υψηλότερες τιμές αποτελούν τίμημα που αξίζει να καταβληθεί εφόσον συνδέονται με την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι η κυβέρνηση θα έχει ισχυρό κίνητρο να επιδιώξει αποκλιμάκωση των τιμών πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

Ο Μοχίτ Κουμάρ εκτιμά ότι η πολιτική διάσταση του ενεργειακού κόστους θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο πλησιάζει η κάλπη, ενώ ο Σκοτ Μπέσεντ έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Για τις αγορές, το ζήτημα δεν περιορίζεται στην τιμή της βενζίνης. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους μπορεί να επηρεάσει τον πληθωρισμό, τις προσδοκίες για τα επιτόκια και τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, με συνέπειες και για το κόστος των στεγαστικών δανείων.