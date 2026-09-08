Υεμένη: Αεροπορικά σαουδαραβικά πλήγματα μετά από επίθεση των Χούθι

Αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν σήμερα (8/9) σε δύο περιοχές της Υεμένης, λίγες ώρες μετά τη μεγάλης κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν νωρίτερα οι Χούθι εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στους αντάρτες.

Το δίκτυο Almasirah μετέδωσε ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν από τη Σαουδική Αραβία και είχαν ως στόχο την περιοχή Ταΐζ, όπου, όπως ανέφερε, καταγράφηκε σειρά αεροπορικών πληγμάτων.

Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων από την Πέμπτη, με τις μάχες να διεξάγονται μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης, οι οποίες υποστηρίζονται από το Ριάντ, και των ανταρτών Χούθι.

Μέχρι στιγμής, η Σαουδική Αραβία δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο για τα πλήγματα που καταγγέλλουν οι Χούθι. Ωστόσο, το Ριάντ επανέλαβε σήμερα ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την κυριαρχία του.

Νωρίτερα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες πυραύλους και drones, με στόχο οικονομικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Όπως υποστήριξαν, η επίθεση αποτελεί απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιεί το Ριάντ στην Υεμένη.

Από την πλευρά του, αξιωματικός του σαουδαραβικού στρατού δήλωσε ότι η επίθεση των Χούθι προκάλεσε τον τραυματισμό 73 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται γυναίκες και παιδιά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Σαουδική Αραβία θα προχωρήσει σε αντίποινα.