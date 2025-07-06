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Δασμοί: Νέα ημερομηνία ορόσημο η 1η Αυγούστου
Ειδήσεις
18:35 - 06 Ιουλ 2025

Δασμοί: Νέα ημερομηνία ορόσημο η 1η Αυγούστου

Reporter.gr Newsroom
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Πιθανή είναι σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο η παράταση των εμπορικών συνομιλιών των ΗΠΑ με την ΕΕ και πολλές ακόμα χώρες ακόμη και μετά τη λήξη της προθεσμίας της 9ης Ιουλίου. Ωστόσο, όπου δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι την 1η Αυγούστου τότε οι δασμοί θα επανέλθουν στα υψηλά επίπεδα που είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στις 2 Απριλίου.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός των Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή (6/7) ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην επίτευξη αρκετών εμπορικών συμφωνιών πριν από τη λήξη της προθεσμίας της 9ης Ιουλίου, όταν θα επιβληθούν υψηλότεροι δασμοί και ότι αρκετές μεγάλες ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στην εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου CNN "State of the Union" ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα αποστείλει επιστολές σε 100 μικρότερες χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ δεν έχουν μεγάλες διμερείς εμπορικές ανταλλαγές ειδοποιώντας τες, ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με τους υψηλούς δασμούς που επιβλήθηκαν πρώτα στις 2 Απριλίου και μετά έγινε η αναστολή τους μέχρι την 9η Ιουλίου.

"Ο πρόεδρος Τραμπ θα προχωρήσει στην αποστολή επιστολών σε μερικούς από τους εμπορικούς εταίρους μας λέγοντας τους, ότι, αν δεν προχωρήσουν την κατάσταση, τότε, την 1η Αυγούστου θα επιστρέψουν στο επίπεδο δασμών της 2ας Απριλίου. Έτσι, ελπίζω ότι θα δούμε πολλές συμφωνίες πολύ γρήγορα”, δήλωσε ο Μπέσεντ.

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