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Πολιτική Προστασία: Σε επιφυλακή για τον καύσωνα - Τι αποφασίστηκε
Πολιτική
13:44 - 06 Ιουλ 2025

Πολιτική Προστασία: Σε επιφυλακή για τον καύσωνα - Τι αποφασίστηκε

Reporter.gr Newsroom
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Διυπουργική-συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε το πρωί της Κυριακής ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν από σήμερα και έως την Τετάρτη στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά.

Είχε προηγηθεί συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν:

  • Το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε κατάσταση επιφυλακής σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
  • Σε αυξημένη ετοιμότητα τα υπουργεία Υγείας, και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα έχουν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί.
  • Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.
  • Σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των περιφερειών και των δήμων (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), καθώς και η Δασική Υπηρεσία.
  • Επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα οι ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού.
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