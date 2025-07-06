Πολιτική Προστασία: Σε επιφυλακή για τον καύσωνα - Τι αποφασίστηκε

Είχε προηγηθεί συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν:
- Το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε κατάσταση επιφυλακής σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
- Σε αυξημένη ετοιμότητα τα υπουργεία Υγείας, και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
- Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα έχουν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί.
- Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.
- Σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των περιφερειών και των δήμων (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), καθώς και η Δασική Υπηρεσία.
- Επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα οι ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού.