ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αρχή για το ξέπλυμα ελέγχει διοίκηση και πολιτικούς

Η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναλαμβάνει δράση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με εκτεταμένους ελέγχους σε βάθος 5ετιας ή και 10ετίας για τα πρόσωπα που ενέκριναν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κ. Βουρλιώτης θα μελετήσει τα αρχεία με τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν παρουσιάζει «αποκλίσεις» η πορεία της περιουσιακής κατάστασης όλων των εμπλεκομένων.

Οι ελεγκτές της Αρχής θα εξετάσουν τα πόσα που δόθηκαν, ποιοι από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ τα ενέκριναν και ποιοι έκαναν τους ελέγχους.

Κατά την έρευνα θα ελεγχθούν και πολιτικά πρόσωπα ( πρώην υπουργοί, βουλευτές) εφόσον το διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος που δεν εμπίπτει στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κ. Βουρλιώτης θα προσχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.

Ο κ. Βουρλιώτης έχει υπογράψει εδώ και περίπου 7 μήνες μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΡΡΟ) Λάουρα Κοβέσι, στο Λουξεμβούργο και διαφέρει στοιχεία για την υπόθεση.

Ωστόσο ανησυχία έχει προκαλέσει στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος η κακόβουλη παρέμβαση που επιχειρήθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην επίσημη ιστοσελίδα της, όταν κάποιοι προσπάθησαν να μπουν σε αυτή.