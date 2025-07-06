ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αρχή για το ξέπλυμα ελέγχει διοίκηση και πολιτικούς
Πολιτική
13:15 - 06 Ιουλ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αρχή για το ξέπλυμα ελέγχει διοίκηση και πολιτικούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναλαμβάνει δράση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με εκτεταμένους ελέγχους σε βάθος 5ετιας ή και 10ετίας για τα πρόσωπα που ενέκριναν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κ. Βουρλιώτης θα μελετήσει τα αρχεία με τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν παρουσιάζει «αποκλίσεις» η πορεία της περιουσιακής κατάστασης όλων των εμπλεκομένων.

Οι ελεγκτές της Αρχής θα εξετάσουν τα πόσα που δόθηκαν, ποιοι από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ τα ενέκριναν και ποιοι έκαναν τους ελέγχους.

Κατά την έρευνα θα ελεγχθούν και πολιτικά πρόσωπα ( πρώην υπουργοί, βουλευτές) εφόσον το διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος που δεν εμπίπτει στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κ. Βουρλιώτης θα προσχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.

Ο κ. Βουρλιώτης έχει υπογράψει εδώ και περίπου 7 μήνες μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΡΡΟ) Λάουρα Κοβέσι, στο Λουξεμβούργο και διαφέρει στοιχεία για την υπόθεση.

Ωστόσο ανησυχία έχει προκαλέσει στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος η κακόβουλη παρέμβαση που επιχειρήθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην επίσημη ιστοσελίδα της, όταν κάποιοι προσπάθησαν να μπουν σε αυτή.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2025 - 13:23
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Black Sabbath: Αποθέωση στην τελευταία συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος
Magazino

Black Sabbath: Αποθέωση στην τελευταία συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος

Υπόθεση δύο λεπτών o Προσωπικός Αριθμός - Τι ισχύει για My coast και My street
Ειδήσεις

Υπόθεση δύο λεπτών o Προσωπικός Αριθμός - Τι ισχύει για My coast και My street

Ιταλία: Στους 18 οι νεκροί του καύσωνα
Ειδήσεις

Ιταλία: Στους 18 οι νεκροί του καύσωνα

Μήνυμα Μητσοτάκη ότι θα εξαντλήσει την τετραετία
Πολιτική

Μήνυμα Μητσοτάκη ότι θα εξαντλήσει την τετραετία

Φοιτητική Κατοικία: Άνω των 500 ευρώ το 60% των διαθέσιμων κατοικιών (πίνακες)
Ακίνητα

Φοιτητική Κατοικία: Άνω των 500 ευρώ το 60% των διαθέσιμων κατοικιών (πίνακες)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000
Ειδήσεις

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο «Φραπές» για το... «δικαίωμα σιωπής»
Ειδήσεις

Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο «Φραπές» για το... «δικαίωμα σιωπής»

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα
Πολιτική

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/07/2026 - 15:37

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

Οικονομία
29/07/2026 - 15:28

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου

Πολιτική
29/07/2026 - 15:23

ΠΑΣΟΚ για Χρυσοχοΐδη: Η ασφάλεια των πολιτών δεν διασφαλίζεται με επικοινωνιακές δηλώσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 15:16

Η Πειραιώς φέρνει τη GenAI στις τάξεις: 1.044 εκπαιδευτικοί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
29/07/2026 - 15:03

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 15:00

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων 8% στο β' τρίμηνο - Μέρισμα $0,15/ μετοχή

Πολιτική
29/07/2026 - 14:56

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει διμέτωπο, μάχεται μόνον απέναντι στη ΝΔ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/07/2026 - 14:52

Ο Απόστολος Τεληκωστόγλου στο Game on με την Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 14:46

«Ρήγμα» στην προστασία της ιδιωτικότητας: Το Ευρωκοινοβούλιο πέρασε το Chat Control 1.0 από την «πίσω πόρτα»

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 14:29

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται καθώς ΗΠΑ και Ιράν επανέρχονται στις εχθροπραξίες

Ειδήσεις
29/07/2026 - 14:00

Reuters: Ενισχύει την άμυνα του το Ιράν – Θα παραλάβει κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 13:56

BMW: «Ψαλίδι» σε 8.000 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση €1 δισ. ετησίως

Ειδήσεις
29/07/2026 - 13:42

Χατζηδάκης: Με τις υπεύθυνες δηλώσεις απλοποιείται το 40% των διαδικασιών του Δημοσίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
29/07/2026 - 13:38

ΕΣΕΕ: Δικαίωση για τη γουνοποιία η εξαίρεση των ρωσικών sable από τις κυρώσεις της ΕΕ

Οικονομία
29/07/2026 - 13:28

Στις 2,22% οι αποδόσεις των τρίμηνων εντόκων: Ισχυρή ζήτηση με κάλυψη 2,3 φορές

Πολιτική
29/07/2026 - 13:16

Μήνυμα ΥΠΕΞ για τον σεισμό στην Ιαπωνία: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού

Ανεμοδείκτης
29/07/2026 - 13:02

Αν είστε γονείς, μην κρατάτε τα παιδιά σας σ’ αυτή τη χώρα!

Πολιτική
29/07/2026 - 13:02

Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: Ισχυρή αστυνομία, ισχυρό κράτος δικαίου – Καμία ανοχή στις εγκληματικές οργανώσεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:48

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Οικονομία
29/07/2026 - 12:48

Παπαθανάσης: Στο επίκεντρο τα κλειστά ακίνητα για το «Ανακαινίζω» - Νέα χρηματοδότηση για μικρές επιχειρήσεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:45

Ο Τραμπ συμπαθεί τους νικητές και πλέον βλέπει με... άλλο μάτι τον Ζελένσκι

Ναυτιλία
29/07/2026 - 12:38

Το στοίχημα της πράσινης μεθανόλης και του υδρογόνου - Η ΕΕ «ρίχνει» €103 εκατ. στον ολλανδικό στόλο

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
29/07/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Εργασιακά
29/07/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο – Αυξήθηκαν κατά 1,2% οι απασχολούμενοι σε ετήσια βάση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:26

Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα

Αναλύσεις
29/07/2026 - 12:21

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες

ΕΜΠΟΡΙΟ
29/07/2026 - 12:17

Η ΕΕ εξαιρεί τις ρωσικές γούνες sable από το νέο πακέτο κυρώσεων - Η αντίδραση της ΕΣΕΕ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:11

Συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό, μετά τις συνομιλίες Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 12:11

Porsche: Άλμα 34% στα κέρδη με «όχημα» τα premium μοντέλα

Εργασιακά
29/07/2026 - 12:08

Επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις εργασίας το πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους 55 έως 74 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ