Αύξηση δαπανών κατά 27% στην Ελβετία χάρη στο EURO γυναικών – Τα στοιχεία της Visa

Η συνεχιζόμενη έκρηξη του γυναικείου ποδοσφαίρου δίνει ώθηση στις τουριστικές δαπάνες στην Ελβετία αυτό το καλοκαίρι, καθώς οι διεθνείς επισκέπτες έρχονται για το τουρνουά Euro 2025.

Ο αριθμός των ταξιδιωτών στην Ελβετία αυξήθηκε κατά 12% σε ετήσια βάση την πρώτη εβδομάδα της διοργάνωσης, σύμφωνα με στοιχεία παρουσίασε το CNBC, με βάση στοιχεία της Visa.

Αναλυτικότερα, ο αριθμός των επισκεπτών από τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ολλανδία αυξήθηκε κατά 25%, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 20%, ενώ η Ιταλία και η Γαλλία σημείωσαν άνοδο 15% και 10% αντίστοιχα.

Οι δαπάνες αυξήθηκαν εν τω μεταξύ κατά 27% για την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου σε όλες τις περιοχές υποδοχής της χώρας, οι οποίες περιλαμβάνουν τη Βασιλεία, τη Βέρνη, τη Γενεύη και τη Ζυρίχη, καθώς και τις μικρότερες πόλεις Σεν Γκάλεν, Σιόν και Θουν.

Οι εισπράξεις των εστιατορίων σχεδόν διπλασιάστηκαν στη Βέρνη, καθώς οι δαπάνες για διασκέδαση υπερτριπλασιάστηκαν στις γραφικές παραλίμνιες ακτές του Thun, όπου την περασμένη εβδομάδα διεξήχθησαν οι αγώνες Νορβηγία - Ισλανδία και Ισπανία - Βέλγιο. Οι δαπάνες για αγαθά λιανικής στην Ελβετία αυξήθηκαν κατά 30%, γεγονός που σύμφωνα με τον Kim Kadlec, Chief Marketing Officer της Visa Europe, δείχνει την «ισχυρή επίδραση του τουρνουά, με αύξηση των καταναλωτικών δαπανών σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους κλάδους».

Το θέαμα των γεμάτων μεγάλων γηπέδων για τους αγώνες γυναικείου ποδοσφαίρου - οι οποίοι αναμένονται τώρα σε όλη τη διάρκεια του Euro 2025 - κάποτε φαινόταν πολύ μακρινό. Το γυναικείο ποδόσφαιρο άρχισε να γίνεται επαγγελματικό σε επίπεδο συλλόγων, που αποτελεί κλειδί για τη συνολική ανάπτυξη ταλέντων, μόλις τη δεκαετία του 2010.

Το Euro 2022, που φιλοξενήθηκε από την Αγγλία, αποδείχθηκε επιτυχία-ορόσημο όσον αφορά την εμβέλεια, καθώς καρποφόρησαν περισσότερες από μια δεκαετία αθλητικών επενδύσεων σε επίπεδο βάσης, νέες και διευρυμένες συμφωνίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων ενημέρωσης.

Η προσέλευση σχεδόν 90.000 θεατών στον τελικό της Αγγλίας εναντίον της Γερμανίας στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου ήταν η υψηλότερη όλων των εποχών είτε για τελικό Euro ανδρών είτε για τελικό Euro γυναικών, οι πωλήσεις εισιτηρίων του τουρνουά σχεδόν τετραπλασιάστηκαν στα 60 εκατομμύρια ευρώ (70 εκατομμύρια δολάρια) και η παγκόσμια τηλεθέαση των ζωντανών μεταδόσεων εκτοξεύτηκε στα 365 εκατομμύρια από 178 εκατομμύρια το 2017 και 116 εκατομμύρια το 2013.

Στις σημαντικές εξελίξεις για το παγκόσμιο παιχνίδι περιλαμβάνεται επίσης η συμφωνία για ίσες αμοιβές που συμφωνήθηκε από το US Soccer το 2022, καθώς και η πενταετής συμφωνία δικαιωμάτων με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς Sky Sports και BBC για το αγγλικό γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου από το 2025, η οποία θα δώσει πρωτοφανή εμβέλεια στους αγώνες. Αυτά συμβαίνουν ακόμη και όταν τα μεγέθη των συμφωνιών και η συνολική χρηματοδότηση και τηλεθέαση παραμένουν σε απόσταση αναπνοής από τον κολοσσό του ανδρικού παιχνιδιού, του αθλήματος με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στον κόσμο.

Στο Euro 2025 έχουν ήδη καταρριφθεί νέα ρεκόρ, με την προπώληση εισιτηρίων να ανέρχεται σε 600.000 και να έχουν εξαντληθεί 22 από τους 31 αγώνες. Από αυτά, το 35% αγοράστηκε από διεθνείς επισκέπτες, σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή UEFA.

«Ήδη υπάρχουν 61.000 Γερμανοί, 41.000 Άγγλοι, 16.000 Γάλλοι, 15.000 Ολλανδοί και 5.000 Αμερικανοί φίλαθλοι», ανέφερε η Nadine Kessler, διευθύντρια της UEFA για το γυναικείο ποδόσφαιρο, σε δήλωσή της τον περασμένο μήνα.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε 114 εθνικότητες και αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε - αυτό είναι ανήκουστο στο γυναικείο ποδόσφαιρο - και δείχνει ότι έχουμε πάρει τα σωστά μαθήματα από την Αγγλία 2022».