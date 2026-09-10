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Τραγωδία στην Ελβετία: Τουριστικό λεωφορείο ανετράπη – Πολλοί νεκροί και τραυματίες
Ειδήσεις
22:41 - 10 Σεπ 2026

Τραγωδία στην Ελβετία: Τουριστικό λεωφορείο ανετράπη – Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε την Πέμπτη (10/9) στην ανατολική Ελβετία, με τις τοπικές αρχές να ανακοινώνουν ότι αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ των δήμων Σους και Ζερνέζ, στο καντόνι Γκριζόν, κοντά στα ανατολικά σύνορα της χώρας.

«Αρκετά άτομα έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το λεωφορείο στο Σους. Αρκετά άλλα τραυματίστηκαν επίσης», ανέφερε η αστυνομία του καντονιού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Μέχρι στιγμής, οι ελβετικές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ούτε έχουν ανακοινώσει τον αριθμό των θυμάτων ή τα στοιχεία τους.

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Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Εικόνες που μεταδόθηκαν από ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν το λεωφορείο να έχει ανατραπεί στο πλάι και να βρίσκεται εκτός του οδοστρώματος, ενώ στο σημείο έχει αναπτυχθεί μεγάλη δύναμη διασωστών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και ελικόπτερα, τα οποία προσγειώθηκαν σε κοντινή απόσταση από το σημείο του δυστυχήματος, προκειμένου να συνδράμουν στη μεταφορά τραυματιών και στην επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελβετικού Τύπου, το λεωφορείο ανήκε στην ολλανδική ταξιδιωτική εταιρεία Oad, η οποία διοργανώνει ταξίδια σε διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Εκπρόσωπος της Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιρειών (ANVR), η οποία ενεργούσε ως εκπρόσωπος της Oad, επιβεβαίωσε στα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ότι επρόκειτο για σοβαρό ατύχημα με λεωφορείο της εταιρείας.

Όπως έγινε γνωστό, στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 48 άτομα, τα οποία ήταν πελάτες της Oad.

«Πρόκειται για Ολλανδούς πελάτες της OAD. Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε πόσα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν τραυματιστεί», δήλωσε η εκπρόσωπος στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf.

Οι έρευνες των ελβετικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη και ανετράπη.

Το Ζερνέζ αποτελεί σημαντικό σημείο πρόσβασης για τους επισκέπτες του Εθνικού Πάρκου της Ελβετίας, ενός εκτεταμένου αλπικού φυσικού καταφυγίου που καλύπτει περισσότερα από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην ορεινή κοιλάδα Ενγκαντίν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlbuwe0bi69l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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