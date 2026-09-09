LVMH: Η πολυτέλεια σε κρίση– Πάνω από 50% η απώλεια χρηματιστηριακής αξίας

Η περίοδος κατά την οποία οι αλλεπάλληλες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων θεωρούνταν σχεδόν εγγυημένη συνταγή ανάπτυξης για τους οίκους πολυτελείας φαίνεται να φτάνει στο τέλος της. Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται η LVMH, ο μεγαλύτερος όμιλος παγκοσμίως στον κλάδο, καθώς η κρίση που αντιμετωπίζει αποδεικνύεται πιο παρατεταμένη από ό,τι είχαν αρχικά εκτιμήσει οι αγορές.

Ο όμιλος που έχει στο χαρτοφυλάκιό του brands όπως Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Bvlgari, Moët & Chandon και Hennessy έχει δει τη χρηματιστηριακή του αξία να μειώνεται κατά περισσότερο από το μισό σε σχέση με το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει το 2023. Η κεφαλαιοποίησή του κινείται πλέον κοντά στα 213 δισ. ευρώ, έχοντας ουσιαστικά επιστρέψει στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την πανδημία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται το Fritz Magazine.

Η υποχώρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι το 2023 η LVMH είχε γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία που ξεπέρασε σε χρηματιστηριακή αξία το όριο των 500 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά την πορεία της μετοχής ούτε σημαίνει ότι ο όμιλος έχει χάσει την ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία του. Αντίθετα, η εξέλιξη αντανακλά μια ευρύτερη μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την πολυτέλεια και αποφασίζουν να δαπανήσουν χρήματα για αυτήν.

Οι καταναλωτές που απομακρύνθηκαν από την πολυτέλεια

Με βάση τις εκτιμήσεις της Bain, περίπου 60 εκατ. καταναλωτές, δηλαδή σχεδόν το 15% της παγκόσμιας πελατειακής βάσης του κλάδου, έχουν σταματήσει να αγοράζουν προϊόντα πολυτελείας κατά την τελευταία τριετία.

Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για τους λεγόμενους «aspirational consumers», δηλαδή ανθρώπους της μεσαίας και ανώτερης μεσαίας τάξης που δεν αγοράζουν απαραίτητα συστηματικά είδη πολυτελείας, αλλά κατά διαστήματα μπορεί να επιλέξουν μια επώνυμη τσάντα, ένα ρολόι, ένα κόσμημα ή ένα άρωμα.

Για πολλά χρόνια, αυτή η κατηγορία καταναλωτών αποτέλεσε σημαντική πηγή ανάπτυξης για τους μεγάλους οίκους. Η άνοδος του κόστους ζωής, τα υψηλά επιτόκια και η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα περιόρισαν, όμως, το διαθέσιμο εισόδημά της. Παράλληλα, αρκετές εταιρείες πολυτελείας προχώρησαν σε ιδιαίτερα επιθετικές αυξήσεις τιμών, ανεβάζοντας το κόστος αρκετών προϊόντων κατά 50% έως 70% σε σύγκριση με το 2019.

Η συγκεκριμένη πολιτική λειτούργησε όσο η ζήτηση παρέμενε ισχυρή, καθώς επέτρεψε στις εταιρείες να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Πλέον, όμως, υπάρχει ο κίνδυνος να λειτουργήσει αντίστροφα. Ένα σημαντικό μέρος του καταναλωτικού κοινού δεν θεωρεί πλέον δεδομένο ότι μια τόσο υψηλή τιμή αντανακλά αντίστοιχη ποιότητα, σπανιότητα ή μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Από τις τσάντες στα κοσμήματα

Η πίεση δεν είναι ίδια σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων ούτε επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο όλους τους οίκους. Εταιρείες όπως η Hermès και η Brunello Cucinelli, με μεγαλύτερη έκθεση στους πραγματικά εύπορους καταναλωτές, εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Αντίθετα, όμιλοι που βρίσκονταν ήδη σε φάση αναδιάρθρωσης, όπως η Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci, και η Burberry, αντιμετωπίζουν εντονότερες πιέσεις.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο κλάδος των κοσμημάτων. Η Richemont, που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της τις Cartier και Van Cleef & Arpels, έχει παρουσιάσει καλύτερη χρηματιστηριακή πορεία, ενώ θετικές επιδόσεις καταγράφουν επίσης οι Tiffany και Bvlgari, που ανήκουν στη LVMH.

Η μετατόπιση αυτή συνδέεται και με τον τρόπο που οι καταναλωτές αξιολογούν πλέον τη σχέση τιμής και αξίας. Όταν μια επώνυμη τσάντα φτάνει να κοστίζει 7.000 ευρώ, ένας εύπορος αγοραστής μπορεί να προτιμήσει να διαθέσει 10.000 ευρώ για ένα κόσμημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν πιο διαχρονικό και ενδεχομένως με μεγαλύτερη δυνατότητα να διατηρήσει την αξία του.

Η αλλαγή αυτή γίνεται αισθητή ακόμη και σε μικρότερες αγορές, όπως η ελληνική. Η αγορά ενός προϊόντος πολυτελείας δεν θεωρείται πλέον αυτονόητη επιλογή μόνο και μόνο επειδή φέρει ένα αναγνωρίσιμο λογότυπο. Η ποιότητα, η δυνατότητα μεταπώλησης και η αντοχή στον χρόνο αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων πολυτελείας.

Η Κίνα και η απώλεια της αισιοδοξίας

Σημαντική πηγή προβληματισμού αποτελεί και η επιβράδυνση της κινεζικής αγοράς. Για περίπου μία δεκαετία, οι Κινέζοι καταναλωτές αποτέλεσαν βασικό μοχλό ανάπτυξης για τη βιομηχανία της πολυτέλειας, πραγματοποιώντας αγορές τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στην Ευρώπη.

Η υποχώρηση των τιμών στην αγορά ακινήτων, οι χαμηλότερες χρηματιστηριακές αποδόσεις και η αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από την οικονομία έχουν κάνει τους συγκεκριμένους καταναλωτές πολύ πιο προσεκτικούς στις δαπάνες τους. Σε αυτό το περιβάλλον προστίθενται οι εμπορικές αντιπαραθέσεις, οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο κλάδος της πολυτέλειας εξαρτάται περισσότερο από πολλούς άλλους από το λεγόμενο «feelgood factor», δηλαδή την αίσθηση οικονομικής ασφάλειας και αισιοδοξίας που ενθαρρύνει τους καταναλωτές να πραγματοποιούν ακριβές αγορές. Όταν αυτή η ψυχολογία υποχωρεί, η ζήτηση μπορεί να μειωθεί ακόμη και μεταξύ ανθρώπων που εξακολουθούν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα πολυτελείας.

Ισχυρή κερδοφορία, αλλά μειωμένες προσδοκίες

Παρά τις πιέσεις, η LVMH βρίσκεται πολύ μακριά από μια κατάσταση οικονομικής κρίσης. Το 2025 ο όμιλος κατέγραψε έσοδα 80,8 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 17,8 δισ. ευρώ. Παρ' όλα αυτά, τα έσοδα υποχώρησαν κατά 5%, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 13%. Παράλληλα, ο κρίσιμος τομέας μόδας και δερμάτινων ειδών σημείωσε πτώση εσόδων κατά 8%, σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι οργανικές πωλήσεις στον τομέα μόδας και δερμάτινων ειδών αυξήθηκαν κατά 1%, καταγράφοντας την πρώτη θετική μεταβολή έπειτα από δύο χρόνια. Η επίδοση αυτή, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ η μετοχή της LVMH έχει υποχωρήσει περίπου 30% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το Reuters.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην LVMH, αλλά αφορά συνολικά τη βιομηχανία της πολυτέλειας. Ο δείκτης STOXX Europe Luxury 10 έχει καταγράψει πτώση 19% μέσα στο 2026, ενώ τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου καταδεικνύουν νέα επιβράδυνση της ζήτησης στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και άλλες ασιατικές αγορές.

Έτσι, η LVMH και οι ανταγωνιστές της καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο δίλημμα. Μια ευρεία μείωση των τιμών θα μπορούσε να πλήξει την αίσθηση αποκλειστικότητας πάνω στην οποία στηρίζεται το επιχειρηματικό μοντέλο των μεγάλων οίκων. Από την άλλη πλευρά, η συνέχιση των ανατιμήσεων ενδέχεται να απομακρύνει ακόμη περισσότερους καταναλωτές.

Το μεγάλο στοίχημα για τη βιομηχανία της πολυτέλειας δεν είναι πλέον απλώς το πόσο υψηλή τιμή μπορεί να επιβάλει ένας μεγάλος οίκος στα προϊόντα του. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να πείσει ξανά τους καταναλωτές ότι η τιμή αντανακλά πραγματικά την αξία του προϊόντος.