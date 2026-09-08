Ελβετία: Νέα μείωση κατά 4% στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Μείωση της τάξης του 4% αναμένεται να καταγράψουν από τον ερχόμενο Ιανουάριο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελβετία, καθώς οι πάροχοι προχωρούν σε χαμηλότερες χρεώσεις στη χονδρεμπορική αγορά, με το όφελος να μεταφέρεται στους καταναλωτές.

Ειδικότερα, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για ένα τυπικό νοικοκυριό εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 0,265 φράγκα ανά κιλοβατώρα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 0,327 δολάρια. Η νέα τιμή είναι μειωμένη κατά περίπου 0,012 φράγκα ανά κιλοβατώρα σε σύγκριση με το τρέχον έτος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η υποχώρηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά αναμένεται, παράλληλα, να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις στον ήδη χαμηλό πληθωρισμό της Ελβετίας. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 0,8%, κυρίως εξαιτίας της αύξησης των διεθνών τιμών ενέργειας, ωστόσο οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι η άνοδος αυτή θα είναι προσωρινή. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελβετική Εθνική Τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί τα επιτόκια στο μηδέν, θέση που διατηρεί εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Βάσει της ελβετικής νομοθεσίας, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές μόνο μία φορά τον χρόνο, με την έναρξη κάθε έτους.

Σημιεώνεται ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελβετία είχαν ήδη υποχωρήσει κατά περίπου 4% και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, γεγονός που σημαίνει ότι η νέα μείωση έρχεται να προστεθεί στην ήδη καταγεγραμμένη αποκλιμάκωση.