ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελβετία: Νέα μείωση κατά 4% στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
Ειδήσεις
15:54 - 08 Σεπ 2026

Ελβετία: Νέα μείωση κατά 4% στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μείωση της τάξης του 4% αναμένεται να καταγράψουν από τον ερχόμενο Ιανουάριο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελβετία, καθώς οι πάροχοι προχωρούν σε χαμηλότερες χρεώσεις στη χονδρεμπορική αγορά, με το όφελος να μεταφέρεται στους καταναλωτές.  

Ειδικότερα, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για ένα τυπικό νοικοκυριό εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 0,265 φράγκα ανά κιλοβατώρα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 0,327 δολάρια. Η νέα τιμή είναι μειωμένη κατά περίπου 0,012 φράγκα ανά κιλοβατώρα σε σύγκριση με το τρέχον έτος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η υποχώρηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά αναμένεται, παράλληλα, να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις στον ήδη χαμηλό πληθωρισμό της Ελβετίας. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 0,8%, κυρίως εξαιτίας της αύξησης των διεθνών τιμών ενέργειας, ωστόσο οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι η άνοδος αυτή θα είναι προσωρινή. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελβετική Εθνική Τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί τα επιτόκια στο μηδέν, θέση που διατηρεί εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Βάσει της ελβετικής νομοθεσίας, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές μόνο μία φορά τον χρόνο, με την έναρξη κάθε έτους.

Σημιεώνεται ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελβετία είχαν ήδη υποχωρήσει κατά περίπου 4% και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, γεγονός που σημαίνει ότι η νέα μείωση έρχεται να προστεθεί στην ήδη καταγεγραμμένη αποκλιμάκωση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΝ: Οι έξι άξονες για μείωση των τιμών στο ρεύμα έως 30% μέχρι το 2029
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Οι έξι άξονες για μείωση των τιμών στο ρεύμα έως 30% μέχρι το 2029

Το πετρέλαιο επιστρέφει στα $100 - Ανεβαίνουν επίσης χαλκός και ομόλογα
Εμπορεύματα

Το πετρέλαιο επιστρέφει στα $100 - Ανεβαίνουν επίσης χαλκός και ομόλογα

Ρεύμα: Ο οδικός χάρτης για μείωση 30% στις τιμές έως το 2029 – Σε λίγη ώρα οι ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ρεύμα: Ο οδικός χάρτης για μείωση 30% στις τιμές έως το 2029 – Σε λίγη ώρα οι ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ

Περσικός Κόλπος: Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, άνοδος πετρελαίου και σενάρια για τα 120 δολάρια
Ναυτιλία

Περσικός Κόλπος: Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, άνοδος πετρελαίου και σενάρια για τα 120 δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
08/09/2026 - 17:28

Premia Properties: Παραμένει στην υψηλή βαθμίδα ΑΑ της ICAP CRIF

Ειδήσεις
08/09/2026 - 17:17

Βρετανία: Απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων που παράγονται σε ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Πολιτική
08/09/2026 - 17:13

Από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ: Τελιγιορίδου και Αβραμάκης «μετακομίζουν» στη Χαριλάου Τρικούπη

Πολιτική
08/09/2026 - 17:00

Τριμερής στην Αίγυπτο - Μητσοτάκης: Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα - Η κοινή διακήρυξη

Χρηματιστήρια
08/09/2026 - 16:58

Wall Street: Νέα πίεση από το ράλι του πετρελαίου – Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις της Fed

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/09/2026 - 16:52

Πειραιώς: Τριπλή ευρωπαϊκή διάκριση για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:43

11η Σεπτεμβρίου: Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αρχές γνώριζαν για την επικινδυνότητα του αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:42

Νέες προσθήκες πανεπιστημιακών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/09/2026 - 16:40

ΙΝΣΕΤΕ: Πώς η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει πολυδιάστατος τουριστικός προορισμός

Οικονομία
08/09/2026 - 16:33

Πιερρακάκης: «Ο κουμπαράς» για τη νέα γενιά ήρθε για να μείνει – Πρόσθετα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/09/2026 - 16:32

HELLENiQ ENERGY: Ανεβάζει τον πήχη η Goldman Sachs – Στα €17,80 η τιμή-στόχος

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:26

Bloomberg: Δύο κομβικές εξελίξεις στην προσπάθεια της ΕΕ να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:26

Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Πώς να ψηφίσετε τα σχέδια που προτιμάτε

Ειδήσεις
08/09/2026 - 16:12

Υεμένη: Αεροπορικά σαουδαραβικά πλήγματα μετά από επίθεση των Χούθι

Πολιτική
08/09/2026 - 16:08

ΠΑΣΟΚ για PISA 2025: Μία ακόμη υποχώρηση στην Παιδεία - Η κυβερνητική βιτρίνα καταρρέει

Ειδήσεις
08/09/2026 - 15:54

Ελβετία: Νέα μείωση κατά 4% στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Πολιτική
08/09/2026 - 15:53

ΣΥΡΙΖΑ: Στο στόχαστρο Γεωργιάδης και Μανιαδάκης – Πέντε αιτήματα για την υπόθεση Novartis

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/09/2026 - 15:49

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για ακατάσχετο και παρακρατήσεις στις αγροτικές ενισχύσεις

Ειδήσεις
08/09/2026 - 15:42

ifo: Η πτώση των σχολικών επιδόσεων στην PISA απειλεί την ευημερία

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 15:38

Χατζηθεοδοσίου για εξαγγελίες ΔΕΘ: Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε… δόσεις για τα «αποπαίδια» της Αττικής

Επιχειρήσεις
08/09/2026 - 15:31

UniCredit: Μειοψηφική συμμετοχή στη γερμανική VC Trade – Ενισχύει την ψηφιακή στρατηγική της

Ειδήσεις
08/09/2026 - 15:30

Λαβρόφ: Η ΕΕ παρεμποδίζει τη διευθέτηση της σύγκρουσης με την Ουκρανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08/09/2026 - 15:30

Citroen: Στην κορυφή των ηλεκτρικών

Πολιτική
08/09/2026 - 15:20

Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: Δεν υποκύπτουμε σε τελεσίγραφα – Συνεχίζουμε να οχυρώνουμε τη χώρα

Πολιτική
08/09/2026 - 15:14

Κατρίνης: Απογοήτευση στους πολλούς, πάρτι στα καρτέλ από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Πολιτική
08/09/2026 - 15:14

Φλωρίδης για Σαμαρά: Πολλή φασαρία για το τίποτα – Θεσμοθετείται νέο πλαίσιο στις πολυκατοικίες

Πολιτική
08/09/2026 - 15:03

Τσουκαλάς: Μεγάλο ταλέντο στην κωμωδία ο κ. Γεωργιάδης

Ανεμοδείκτης
08/09/2026 - 15:03

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «έρχεται ο Ρούμπιο, μην ανησυχείτε, δίνουμε προσοχή στα πάντα»

Οικονομία
08/09/2026 - 14:49

ΥΠΕΘΟ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εξαγοράς διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων

Εργασιακά
08/09/2026 - 14:38

ManpowerGroup: Ποιοι κλάδοι παράγουν νέες δουλειές στην Ελλάδα - Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης για το 4ο Τρίμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ