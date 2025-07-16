ΗΠΑ: Σταθερά στο 2,3% ο πληθωρισμός χονδρικής τον Ιούνιο

Μια μέτρηση των τιμών χονδρικής στις ΗΠΑ δεν παρουσίασε καμία μεταβολή τον Ιούνιο, παρέχοντας ένα αντικρουόμενο σημάδι σχετικά με το αν οι δασμοί απειλούν να ενισχύσουν τον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού παρέμεινε αμετάβλητος sto 2,3% σε ετήσια κλίμακα, σύμφωνα με τους εποχικά προσαρμοσμένους αριθμούς του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη. Οι οικονομολόγοι που ερωτήθηκαν από το Dow Jones ανέμεναν αύξηση 0,2%.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι οι τιμές θα αυξάνονταν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και κατά 2,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την FactSet.

Το ίδιο ίσχυε και για τον πυρήνα του PPI, ο οποίος επίσης αναμενόταν να παρουσιάσει αύξηση 0,2%.

Σε συνδυασμό με την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή της Τρίτης, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποδηλώνουν μόνο ένα οριακό «φρενάρισμα» στην αμερικανική οικονομία και στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών.