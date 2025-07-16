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Τραμπ: Ανακοίνωσε εμπορικό deal των ΗΠΑ με Ινδονησία – Στο 19% ο δασμολογικός συντελεστής
Ειδήσεις
09:40 - 16 Ιουλ 2025

Τραμπ: Ανακοίνωσε εμπορικό deal των ΗΠΑ με Ινδονησία – Στο 19% ο δασμολογικός συντελεστής

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη (15/7) ότι κατέληξε σε μια προκαταρκτική εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία, η οποία θα θέσει δασμούς 19% στις αμερικανικές εξαγωγές της χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας.

"Δεν θα πληρώσουμε δασμούς. Έτσι μας δίνουν πρόσβαση στην Ινδονησία, την οποία δεν είχαμε ποτέ", δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

"Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας. Και το άλλο μέρος είναι ότι θα πληρώσουν 19%", είπε.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν η Τζακάρτα είχε εγκρίνει τους όρους της συμφωνίας όπως τους περιέγραψε ο Τραμπ. Η πρεσβεία της Ινδονησίας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του CNBC για σχολιασμό.

Σε μια άλλη ανάρτηση στην ιστοσελίδα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ινδονησία «έχει δεσμευτεί να αγοράσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανική ενέργεια, 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά γεωργικά προϊόντα και 50 αεροσκάφη Boeing, πολλά από αυτά 777′» στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η ινδονησιακή αεροπορική εταιρεία Garuda βρισκόταν πρόσφατα σε συνομιλίες για την αγορά 50 έως 75 αεροσκαφών Boeing, όπως φέρεται να δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της στις αρχές Ιουλίου.

Εάν πραγματοποιηθεί, ο νέος δασμολογικός συντελεστής στις εισαγωγές από την Ινδονησία θα δείξει ότι ο Τραμπ υποχωρεί από τον δασμό 32% που είχε απειλήσει να επιβάλει μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ ανέφερε σε μια σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Τρίτης ότι η συμφωνία προέκυψε μετά από απευθείας διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο της Ινδονησίας Πραμπόουο Σουμπιάντο.

«Μίλησα με τον πραγματικά σπουδαίο πρόεδρό τους, πολύ δημοφιλή, πολύ ισχυρό, έξυπνο, και κάναμε τη συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σημειώνεται ότι η Ινδονησία είναι ένας από τους 25 κορυφαίους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο χώρες να ανταλλάσσουν αγαθά αξίας άνω των 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου. Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Ινδονησία ανήλθε πέρυσι σε 17,9 δισ. δολάρια.

Η ανάρτηση του Τραμπ για την Ινδονησία μοιάζει πολύ με την ανακοίνωσή του στις 2 Ιουλίου ότι οι ΗΠΑ κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ.

Το αρχικό μήνυμα του Τραμπ για το Βιετνάμ ήταν επίσης σύντομο σε λεπτομέρειες, αν και δήλωσε σε επόμενη ανάρτηση ότι οι όροι περιλάμβαναν δασμό 20% στις εισαγωγές από το Βιετνάμ.

Οι Βιετναμέζοι αξιωματούχοι φέρονται να εξεπλάγησαν από την περιγραφή του Τραμπ για την προκαταρκτική συμφωνία τους με τις ΗΠΑ. 10 Ιουλίου, η κυβέρνηση του Βιετνάμ δεν έχει ακόμη αποδεχθεί επίσημα μέρος της συμφωνίας που διαφήμισε ο Τραμπ, ανέφερε το Politico.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης συνάψει μια προκαταρκτική εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν καταλήξει σε μια άλλη συμφωνία με την Κίνα, η οποία επέτρεψε και στις δύο πλευρές να μειώσουν τους ουρανοκατέβατους δασμούς στα προϊόντα της άλλης.

Αλλά ο Τραμπ απέφυγε πρόσφατα την παραδοσιακή διαδικασία εμπορικών διαπραγματεύσεων, επιλέγοντας αντ' αυτού να στείλει επιστολές στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ που υπαγορεύουν ποιο θα είναι το νέο ποσοστό δασμών των ΗΠΑ που θα ισχύσει από την 1η Αυγούστου.

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