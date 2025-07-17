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ΗΠΑ: Νέα άνοδος στα επιτόκια στεγαστικών δανείων - Στο 6,75% το 30ετές, εντείνονται τα εμπόδια για αγοραστές
Ειδήσεις
21:59 - 17 Ιουλ 2025

ΗΠΑ: Νέα άνοδος στα επιτόκια στεγαστικών δανείων - Στο 6,75% το 30ετές, εντείνονται τα εμπόδια για αγοραστές

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Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα αυξήθηκαν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις συνθήκες για τους υποψήφιους αγοραστές ακινήτων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Freddie Mac, το μέσο σταθερό επιτόκιο για τα 30ετή στεγαστικά δάνεια διαμορφώθηκε στο 6,75%, από 6,72% την προηγούμενη εβδομάδα.

Η νέα αυτή άνοδος εντείνει τη δυσκολία πρόσβασης στη στέγη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των κατοικιών παραμένουν υψηλές και η ζήτηση έχει ήδη υποχωρήσει σημαντικά. Παρά την ελαφρά αύξηση του αποθέματος κατοικιών στην αγορά, η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος δανεισμού εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τους αγοραστές.

Οικονομολόγοι τονίζουν ότι μια ουσιαστική και σταθερή αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας. Όσοι τελικά επιλέξουν να προχωρήσουν σε αγορά, ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια διαπραγμάτευσης, ωστόσο οι ευνοϊκές ευκαιρίες παραμένουν περιορισμένες.

Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στη συνεδρίαση αυτού του μήνα. Όπως επισημαίνει η οικονομολόγος της Realtor.com, Jiayi Xu, τα στοιχεία του Ιουνίου για τον πληθωρισμό κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, ενισχύοντας την άποψη ότι οι δασμοί μετακυλίονται μερικώς στους καταναλωτές.

Η Xu υπογραμμίζει ότι οι συνέπειες του πληθωρισμού ήταν μεν ήπιες, αλλά αρκετές ώστε να οδηγήσουν τη Fed στη διατήρηση της στάσης αναμονής για μεγαλύτερο διάστημα. «Με άλλα λόγια», ανέφερε, «τα επιτόκια είναι πιθανό να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος της σεζόν, εντείνοντας το πρόβλημα προσβασιμότητας στην κατοικία για τους δανειολήπτες».

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