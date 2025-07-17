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Μέσω του gov.gr οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση για αποβίβαση οχημάτων στην Ύδρα
Αυτοδιοίκηση
21:15 - 17 Ιουλ 2025

Μέσω του gov.gr οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση για αποβίβαση οχημάτων στην Ύδρα

Reporter.gr Newsroom
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​Διαθέσιμες μέσω του gov.gr είναι από σήμερα 17/7 τρεις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, που διευκολύνουν τους πολίτες, ενισχύοντας τη διαφάνεια στην εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος κυκλοφορίας οχημάτων, στην Ύδρα. Οι υπηρεσίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν:

  • Να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την έγκριση αποβίβασης και προσωρινής παραμονής στο νησί, μηχανημάτων έργου
  • Να ελέγξουν εάν όχημα που κυκλοφορεί στο νησί διαθέτει την απαραίτητη έγκριση, μέσα από ανοικτά δεδομένα.
  • Να καταγγείλουν οχήματα για μη εγκεκριμένη κυκλοφορία, στις αρμόδιες αρχές.

Οι υπηρεσίες αυτές συμβάλλουν στην προστασία του ιδιαίτερου μνημειακού χαρακτήρα της Ύδρας, εξασφαλίζοντας ότι η κυκλοφορία οχημάτων και ειδικότερα μηχανημάτων έργου πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν της προβλεπόμενης έγκρισης. Επιπλέον, καλλιεργούν μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στον έλεγχο της νομιμότητας, με γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες.

Ειδικότερα, η αίτηση για την αποβίβαση, κυκλοφορία και παραμονή οχημάτων έργου υποβάλλεται ψηφιακά, είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός» και στην υποενότητα «Πολιτισμός», είτε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ydrapass.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet, συμπληρώνουν τα στοιχεία του εγκεκριμένου έργου και του οχήματος και την επιθυμητή ημερομηνία αποβίβασης και αναχώρησης του οχήματος, υποβάλλοντας το αίτημά τους για έλεγχο και διεκπεραίωση στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το έγγραφο της απάντησης φέρει προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και αναρτάται στη Θυρίδα του αιτούντος πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet.

Επίσης, διατίθεται υπηρεσία με ανοικτά δεδομένα για όλα τα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση κυκλοφορίας και παραμονής στο νησί. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, τόσο τα μηχανήματα έργου που έχουν λάβει ειδική έγκριση σχετιζόμενη με έργο που εκτελείται στο νησί, όσο και οχήματα για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως πυροσβεστικό, ασθενοφόρο, και απορριμματοφόρο όχημα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τον αριθμό κυκλοφορίας, την ημερομηνία λήξης της έγκρισης και τα επιτρεπόμενα όρια μετακίνησης, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να επαληθεύει, με διαφάνεια, αν το όχημα δικαιούται να βρίσκεται στο νησί.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα της ψηφιακής καταγγελίας οχημάτων που κυκλοφορούν στο νησί χωρίς σχετική άδεια. Η καταγγελία υποβάλλεται μέσω gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Καταγγελίες». Ο καταγγέλλων αναφέρει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο που είδε το όχημα να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο, στο νησί. Η καταγγελία κοινοποιείται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ΕΨΠ-gov.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη συνδρομή του Εθνικού Δικτύου Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.

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