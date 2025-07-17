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Μητσοτάκης προς τους επικεφαλής της «Πρωτοβουλίας ’21»: Εστιάστε σε εμβληματικές δράσεις σε υγεία και παιδεία
Πολιτική
21:45 - 17 Ιουλ 2025

Μητσοτάκης προς τους επικεφαλής της «Πρωτοβουλίας ’21»: Εστιάστε σε εμβληματικές δράσεις σε υγεία και παιδεία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους επικεφαλής των Κοινωφελών Ιδρυμάτων και της Εθνικής Τράπεζας που συνεργάζονται στην «Πρωτοβουλία ’21», στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις δράσεις και το κοινωνικό έργο της «Πρωτοβουλίας ’21», που αφορούν, μεταξύ άλλων, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τη στήριξη των νέων και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Εγώ να σας ευχαριστήσω και πάλι, την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και εν συνόλω, για την Πρωτοβουλία αυτή. Το κάθε Ίδρυμα το οποίο συμμετέχει έχει τη δική του ξεχωριστή και διακριτή διαδρομή και συνεισφορά στο κοινό καλό της πατρίδας μας.

Αλλά, βέβαια, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι μπορέσατε να ενωθείτε κάτω από μία Πρωτοβουλία και να αναδείξετε και να δρομολογήσετε μία σειρά από πρωτοβουλίες που είχαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα.

Εμείς, από την πρώτη στιγμή που μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός, το 2019, δώσαμε μεγάλη έμφαση σε αυτό το οποίο αποκαλούμε συνεργασία του ευρύτερου Δημοσίου, του κράτους με την κοινωνία των πολιτών και με Κοινωφελή Ιδρύματα τα οποία έχουν επιμέρους στόχους αντίστοιχους με τους δικούς μας. Και έχουμε συνεργαστεί με πολλούς από εσάς σε επιμέρους δράσεις πολύ μεγάλης σημασίας για εμάς.

Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δίνουμε και ένα καινούργιο παράδειγμα για το πώς αυτή η συνεργασία μπορεί και να θεσμοθετηθεί καλύτερα, αλλά και να έχει απτά, πραγματικά αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα δημοσίων πολιτικών, από τη στιγμή που μοιραζόμαστε τους ίδιους στόχους.

Εγώ θέλω να σας συγχαρώ γι’ αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία γύρω από το Αλτσχάιμερ, που είναι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας το οποίο ήδη το συναντούμε και μόνο χειρότερο θα γίνει, εκτός εάν η επιστήμη η ίδια καταφέρει και κάνει το θαύμα της, πράγμα το οποίο ενδεχομένως να είναι πιο πιθανό από ό,τι φαινόταν πριν από κάποια χρόνια. Αλλά, σίγουρα, μέχρι που να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα χρειαστούμε παραπάνω υποστήριξη, παραπάνω τεχνογνωσία. Και η ιδέα να οργανωθεί ένα τέτοιο κέντρο αριστείας, εμένα προσωπικά, και φαντάζομαι και το Υπουργείο, είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα θέλαμε να το υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο.

Θα ήθελα, όμως, και δράττομαι της ευκαιρίας καθώς σας έχουμε όλους γύρω από το ίδιο τραπέζι, να σκεφτούμε ίσως λίγο συλλογικά ποιοι είναι εκείνοι οι άλλοι τομείς όπου ενδεχομένως να μπορούσαμε να δρομολογήσουμε πρωτοβουλίες οι οποίες να έρχονται και να πατούν πάνω σε ήδη δοκιμασμένες δράσεις τις οποίες έχουμε ήδη αναλάβει, οι οποίες, όμως, για να μην κοροϊδευόμαστε, χρειάζονται παραπάνω χρηματοδότηση και ενδεχομένως να θέλετε -μιλάω τώρα για το σύνολο της πρωτοβουλίας- να ταυτιστείτε με αυτές πέραν των δράσεων που αφορούν τη δημόσια υγεία.

Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να εστιάσει κανείς σε ένα-δύο μεγάλα projects, παρά να “τρέχει” πολλά μικρά τα οποία εν τέλει μπορεί να χάνονται και να μην δίνουν το αποτύπωμα του τρόπου με τον οποίο τα μεγάλα Ιδρύματα της χώρας έρχονται και προσθέτουν σε μία κοινή προσπάθεια. Το κέντρο στο οποίο αναφερθήκατε είναι κάτι το οποίο φαίνεται μεγάλο, εμβληματικό και θα ήθελα πραγματικά να ταυτιστείτε με κάτι τέτοιο.

Μία δεύτερη πρωτοβουλία, η οποία ήδη έχει χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα -και αναφέρομαι στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, εν προκειμένω-, αφορά το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” για τον εκσυγχρονισμό των σχολείων μας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό πρόγραμμα. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη δοκιμάζεται στην πράξη και δουλεύει. Τι σημαίνει; Εγώ πήγα χθες στο Καρπενήσι, είδα το 2ο Δημοτικό Καρπενησίου, έχει μπει μέσα ο εργολάβος, φτιάχνουμε τα γήπεδα, φτιάχνουμε τις τουαλέτες, δίνουμε προσβασιμότητα σε ΑμεΑ, ξαναβάφουμε το κτίριο.

Έχουμε ένα παλιό κτιριακό δυναμικό και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εμείς θα το στηρίξουμε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά θέλουμε και ιδιωτικούς πόρους και την ταχύτητα με την οποία μπορούν να υλοποιούνται αυτές οι εργολαβίες από τον ιδιωτικό τομέα, επειδή πρέπει αυτά τα έργα να γίνουν το καλοκαίρι. Δηλαδή, αυτά τα έργα ξεκινούν τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο να έχουν τελειώσει, δεν μπορούμε να έχουμε εργολαβίες ανοιχτές την ώρα που το σχολείο λειτουργεί.

Θα ήθελα κάθε χρόνο να προσθέτουμε σχολεία. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο. Και θέλω να σας βάλω αυτή την ιδέα, με ποιο τρόπο θα μπορούσατε ενδεχομένως πια συνολικά να στηρίξετε αυτή τη δράση, διότι το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμο, το κάθε Ίδρυμα θα μπορούσε να υιοθετήσει και συγκεκριμένα σχολεία. Εμείς στην πρώτη φάση κάνουμε 430.

Όσο περνάει ο χρόνος τόσο μπορεί να πρέπει να μπαίνουμε σε πιο “βαριές” επισκευές, οπότε μπορεί να μικραίνει ο αριθμός των σχολείων και να μεγαλώνει η παρέμβαση την οποία κάνουμε. Όμως, είναι κάτι το οποίο γίνεται σε όλη την Ελλάδα και σας διαβεβαιώνω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Και είναι ένα έργο εμβληματικό στο οποίο πρέπει να συνενώσουμε τις δράσεις μας και τις δυνάμεις μας.

Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες. Αλλά θα προτιμούσα στο σκεπτικό μας να εστιάσουμε σε κάποια μεγάλα από το να κάνουμε πολλά μικρά.

Και τα δύο παραδείγματα, δηλαδή αυτό στο οποίο αναφερθήκατε εσείς, μία εμβληματική δράση στον τομέα της υγείας, και ενδεχομένως κάτι σημαντικό στον τομέα της παιδείας, για τον οποίο είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε μία ευαισθησία, ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον για εσάς μέσα πια από τον “μανδύα” της ίδιας της Πρωτοβουλίας συνεργασίας των Ιδρυμάτων».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/07/2025 - 12:37
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