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ΗΠΑ: Αποχωρούν οι 700 Πεζοναύτες από το Λος Άντζελες
Ειδήσεις
23:55 - 21 Ιουλ 2025

ΗΠΑ: Αποχωρούν οι 700 Πεζοναύτες από το Λος Άντζελες

Reporter.gr Newsroom
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Με εντολή του Πενταγώνου, αποσύρονται οι 700 πεζοναύτες που είχαν αναπτυχθεί στο Λος Άντζελες κατά τον προηγούμενο μήνα, σε συνέχεια των εντάσεων που προκάλεσαν οι μαζικές επιχειρήσεις σύλληψης παράτυπων μεταναστών από την ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης (ICE), κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση έρχεται μία εβδομάδα μετά την αποχώρηση περίπου των μισών από τα 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς που είχαν επίσης αναπτυχθεί στην πόλη, σηματοδοτώντας την αρχή της αποστρατιωτικοποίησης της περιοχής, καθώς οι αρχές θεωρούν ότι η τάξη έχει πλέον αποκατασταθεί.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, τόνισε ότι «με την αποκατάσταση της σταθερότητας στο Λος Άντζελες, ο υπουργός Άμυνας έδωσε εντολή για την απόσυρση των πεζοναυτών, η παρουσία των οποίων έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η ανομία δεν θα γίνει ανεκτή».

Η απόφαση της Ουάσινγκτον για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων είχε προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, κυρίως επειδή είχε ληφθεί μονομερώς από τον Λευκό Οίκο, χωρίς τη συναίνεση του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ. Ο τελευταίος είχε εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του, χαρακτηρίζοντας την ανάπτυξη στρατευμάτων ως «αχρείαστη και επικίνδυνη».

Ωστόσο, το Πεντάγωνο υπερασπίστηκε τις κινήσεις του, αποδίδοντας στους πεζοναύτες «καθοριστικό ρόλο» στην αποκατάσταση της τάξης. Ο Παρνέλ επαίνεσε τη «γρήγορη κινητοποίηση, την πειθαρχία και την αλάνθαστη παρουσία» τους, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλαν ουσιαστικά στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου.

Η στρατιωτική εμπλοκή στις επιχειρήσεις μετανάστευσης εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενόψει των εκλογών εντείνει τις σκληρές γραμμές στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Απρίλιο, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει την παραχώρηση 440 τετραγωνικών χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό προς τον στρατό, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτροπή μεταναστευτικών ροών.

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